Sharapova "giàu nứt đố đổ vách", vẫn chăm chỉ đi bán hàng nội thất văn phòng

👩‍💼 Huyền thoại quần vợt đến nữ doanh nhân thành đạt

Maria Sharapova, huyền thoại quần vợt với 5 danh hiệu Grand Slam, đã xây dựng một hình ảnh mới sau khi giải nghệ vào năm 2020. Không chỉ là một tay vợt xuất sắc, cô còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh, mới nhất cô kinh doanh về thiết kế nội thất văn phòng hiện đại.

Sharapova chuyển sang lĩnh vực môi giới thiết kế nội thất

Mặc dù sở hữu căn biệt thự xa hoa trị giá 18,5 triệu bảng tại Los Angeles, Sharapova vẫn giữ tinh thần làm việc chăm chỉ và thấu hiểu giá trị của sự sáng tạo, đổi mới.

Căn biệt thự tối giản mang phong cách Nhật Bản với hồ bơi ngoài trời, phòng tắm spa và khu vực bowling trong nhà đã từng là hiện thân cho cuộc sống xa hoa và tinh tế của cô. Mới đây, Sharapova quyết định rao bán căn biệt thự để chuyển sang châu Âu cùng doanh nhân Alexander Gilkes.

🛋️ Hành trình dấn thân vào thiết kế nội thất văn phòng

Sau khi rời xa sân đấu, Sharapova đã dấn thân vào ngành thiết kế nội thất văn phòng với định hướng tạo ra không gian làm việc linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả. Thương hiệu của cô chú trọng sự kết hợp giữa phong cách tối giản, tính năng đa dụng và sự thoải mái nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Người đẹp thử sức với nhiều ngành nghề sau khi giải nghệ quần vợt

Năm 2025, trong bối cảnh xu hướng thiết kế văn phòng hướng tới không gian mở, thân thiện và bền vững, Sharapova đóng vai trò tiên phong với những bộ sưu tập nội thất văn phòng có thiết kế độc đáo, nhanh chóng được thị trường đón nhận. Cô xem đây là một hành trình sáng tạo đầy ý nghĩa, giúp cải thiện môi trường làm việc và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ sân tennis đến lĩnh vực nội thất, Maria Sharapova vẫn giữ vững tinh thần làm việc chăm chỉ và khát khao đổi mới, chứng minh rằng sự thành công luôn đến với những người luôn nỗ lực không ngừng.