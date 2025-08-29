Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

tristan-vs-andrey
US Open
Tristan Boyer 1
Andrey Rublev 3
suzan-vs-iga
US Open
Suzan Lamens 1
Iga Swiatek 2
valentin-vs-denis
US Open
Valentin Royer 1
Denis Shapovalov 3
hailey-vs-naomi
US Open
Hailey Baptiste 0
Naomi Osaka 2
jannik-vs-alexei
US Open
Jannik Sinner 3
Alexei Popyrin 0
stefanos-vs-daniel
US Open
Stefanos Tsitsipas -
Daniel Altmaier -
donna-vs-coco
US Open
Donna Vekic -
Coco Gauff -
alexander-vs-jacob
US Open
Alexander Zverev -
Jacob Fearnley -
nuno-vs-tommy
US Open
Nuno Borges -
Tommy Paul -

Hot girl cầu lông Thùy Linh đấu cựu vô địch Olympic ở giải thế giới, kết quả ra sao?

Sự kiện: Hoa khôi cầu lông Thùy Linh

(Tin thể thao, tin cầu lông) Nguyễn Thùy Linh chạm trán cựu vô địch Oympic kiêm cựu số 1 thế giới ở vòng 3 đơn nữ giải vô địch thế giới 2025.

Ở vòng 1, Thùy Linh từng đánh bại cựu số 1 thế giới Ratchanok Intanon. Đến vòng 3, "hot girl" cầu lông Việt Nam tiếp tục chạm trán cựu số 1 thế giới khác là Chen Yufei (Trung Quốc), tay vợt từng giữ thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng BWF năm 2019, giành huy chương vàng Olympic Tokyo và hiện xếp hạng 4 thế giới.

Thùy Linh không thể gây bất ngờ trước&nbsp;Chen Yufei

Thùy Linh không thể gây bất ngờ trước Chen Yufei

Set 1, Thùy Linh khởi đầu tương đối ấn tượng, rượt đuổi điểm số gay cấn với Chen Yufei. Tuy nhiên thời điểm tỷ số là 6-6, đại diện Trung Quốc ghi liền 7 điểm để dẫn 13-6. Dù rất nỗ lực, Thùy Linh chỉ gỡ hòa 4 điểm trước khi gác vợt với tỷ số 10-21.

Kịch bản set 2 có phần tương đồng set mở màn. Thùy Linh chơi hay trong nửa đầu set, thậm chí kéo tới tỷ số 9-9. Đến lúc này, Chen Yufei tạo nên khoảnh khắc đỉnh cao với chuỗi ghi 12 điểm liên tiếp, không cho tay vợt số 1 Việt Nam bất kì cơ hội vùng lên. Tỷ số 21-9 phản ánh sự chênh lệch về đẳng cấp giữa Thùy Linh và đối thủ.

Chung cuộc, Chen Yufei giành chiến thắng 2-0 (tỷ số các set: 21-10, 21-9) để tiến vào tứ kết gặp hạt giống số 6 Pornpawee Chochuwong. Về phía Thùy Linh, tay vợt số 1 Việt Nam chính thức khép lại hành trình ở giải cầu lông vô địch thế giới 2025. 

Dù sao đi nữa, thành tích vào vòng 3 giúp cô nhận 6.000 điểm thưởng và sẽ quay trở lại tốp 20 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) công bố tuần tới.

Hotgirl cầu lông Thùy Linh thắng ấn tượng giải thế giới, vợ Tiến Minh dừng bước
Hotgirl cầu lông Thùy Linh thắng ấn tượng giải thế giới, vợ Tiến Minh dừng bước

(Tin thể thao - Tin cầu lông) Tại giải cầu lông Vô địch Thế giới 2025, hai vận động viên nữ của Việt Nam là Nguyễn Thùy Linh và Vũ Thị Trang đã thu về...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/08/2025 03:51 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Hoa khôi cầu lông Thùy Linh Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN