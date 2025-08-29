Hot girl cầu lông Thùy Linh đấu cựu vô địch Olympic ở giải thế giới, kết quả ra sao?

Ở vòng 1, Thùy Linh từng đánh bại cựu số 1 thế giới Ratchanok Intanon. Đến vòng 3, "hot girl" cầu lông Việt Nam tiếp tục chạm trán cựu số 1 thế giới khác là Chen Yufei (Trung Quốc), tay vợt từng giữ thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng BWF năm 2019, giành huy chương vàng Olympic Tokyo và hiện xếp hạng 4 thế giới.

Thùy Linh không thể gây bất ngờ trước Chen Yufei

Set 1, Thùy Linh khởi đầu tương đối ấn tượng, rượt đuổi điểm số gay cấn với Chen Yufei. Tuy nhiên thời điểm tỷ số là 6-6, đại diện Trung Quốc ghi liền 7 điểm để dẫn 13-6. Dù rất nỗ lực, Thùy Linh chỉ gỡ hòa 4 điểm trước khi gác vợt với tỷ số 10-21.

Kịch bản set 2 có phần tương đồng set mở màn. Thùy Linh chơi hay trong nửa đầu set, thậm chí kéo tới tỷ số 9-9. Đến lúc này, Chen Yufei tạo nên khoảnh khắc đỉnh cao với chuỗi ghi 12 điểm liên tiếp, không cho tay vợt số 1 Việt Nam bất kì cơ hội vùng lên. Tỷ số 21-9 phản ánh sự chênh lệch về đẳng cấp giữa Thùy Linh và đối thủ.

Chung cuộc, Chen Yufei giành chiến thắng 2-0 (tỷ số các set: 21-10, 21-9) để tiến vào tứ kết gặp hạt giống số 6 Pornpawee Chochuwong. Về phía Thùy Linh, tay vợt số 1 Việt Nam chính thức khép lại hành trình ở giải cầu lông vô địch thế giới 2025.

Dù sao đi nữa, thành tích vào vòng 3 giúp cô nhận 6.000 điểm thưởng và sẽ quay trở lại tốp 20 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) công bố tuần tới.