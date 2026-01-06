Chân dài bóng chuyền Lâm Oanh hẹn hò kình ngư vô địch SEA Games Huy Hoàng

🔄 CLB bóng chuyền nữ Hà Nội liên tục có “bom tấn” chuyển nhượng

CLB Hà Nội Tasco Auto là đội bóng đã trở lại sân chơi cao nhất của bóng chuyền nữ quốc nội sau khi vô địch giải Hạng A quốc gia 2025 và giành vé thăng hạng giải vô địch quốc gia (VĐQG) 2026. Tân binh này cho thấy tham vọng lớn ngay ở mùa giải đầu tiên bằng một làn sóng chuyển nhượng mạnh mẽ để trở thành ứng viên cạnh tranh danh hiệu ở giải VĐQG năm nay.

CLB bóng chuyền nữ Hà Nội chiêu mộ HLV Tuấn Kiệt cùng nhiều VĐV đẳng cấp

Mới đây nhất, CLB này đã ký hợp đồng với HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, một trong những chiến lược gia xuất sắc và giàu kinh nghiệm nhất của bóng chuyền Việt Nam. Ông Kiệt hiện là HLV trưởng đội tuyển quốc gia, từng giúp VietinBank, Quảng Ninh và các đội tuyển đạt nhiều thành tích cao.

Cũng trong những ngày đầu năm 2026, CLB Hà Nội cũng liên tục đón về nhiều VĐV đẳng cấp. Có thể kể đến như libero Nguyễn Khánh Đang (VTV Bình Điền Long An), chủ công Vi Thị Như Quỳnh (Quảng Ninh) hay phụ công Lê Thanh Thúy (LPBank Ninh Bình). Cùng với việc đang sở hữu những tài năng trẻ như Bùi Thị Ánh Thảo, Vi Thị Yến Nhi, Lê Thùy Linh, Phạm Thùy Linh…Đội bóng tân binh này chắc chắn là gương mặt rất đáng xem trong mùa giải mới.

💑 Chủ công Nguyệt Anh tung ảnh áo dài, sắp kết hôn với “nam thần” điền kinh

Phạm Thị Nguyệt Anh, chủ công nổi bật của CLB Binh chủng Thông tin và từng khoác áo tuyển bóng chuyền Việt Nam gần đây gây chú ý mạnh trên mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh trong trang phục áo dài truyền thống để chào năm mới 2026.

Nguyệt Anh diện áo dài đón năm mới

Nữ chủ công cao 1m74 được khen ngợi bởi nét thanh tú, phong cách dịu dàng và nhan sắc rạng ngời. Một số bình luận cho rằng Nguyệt Anh không hề thua kém cả người mẫu thời trang chuyên nghiệp.

Bên cạnh những hình ảnh đẹp trong áo dài, Nguyệt Anh được cho rằng chuẩn bị về chung một nhà với cựu tuyển thủ điền kinh Quách Công Lịch. Cặp đôi này bắt đầu hẹn hò từ đầu năm 2024 nhưng giữ kín chuyện tình cảm. Hiện cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau với nhiều clip tình cảm.

Tình tứ với "nam thần" Quách Công Lịch

Nguyệt Anh sinh năm 1998, quê Quảng Trị (trước đây là Quảng Bình). Cô là quân nhân và VĐV bóng chuyền. Quách Công Lịch sinh năm 1993, là cựu tuyển thủ điền kinh, người dân tộc Mường tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Anh từng giành HCV 400m nam giải Grand Prix châu Á 2017. Công Lịch còn được ví von là “nam thần” của làng điền kinh nhờ cả thành tích lẫn phong thái cuốn hút.

💓 Chuyền hai Lâm Oanh “úp mở” hẹn hò kình ngư Huy Hoàng

Sau khi SEA Games 33 kết thúc, chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh đã đăng một clip cùng người yêu đi du lịch lãng mạn tại Côn Đảo. Cô đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu cùng bạn trai, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ thể thao.

Lâm Oanh được cho đang hẹn hò với kình ngư Huy Hoàng

Đặc biệt, bạn trai của Lâm Oanh được cho rằng chính là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, một trong những gương mặt nổi bật nhất của bơi lội Việt Nam hiện nay. Trước đó, trong thời gian SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan, Lâm Oanh nhiều lần xuất hiện trên khán đài môn bơi để cổ vũ cho Huy Hoàng và đồng đội.

Huy Hoàng là ngôi sao bơi lội của Việt Nam, giành nhiều huy chương vàng tại các kỳ SEA Games, ASIAD, từng dự giải vô địch thế giới, Olympic 2020, 2024, Olympic trẻ 2021...