Nóng Man City kiểm tra y tế Semenyo, chuẩn bị hoàn tất thương vụ 65 triệu bảng

Semenyo chuẩn bị hoàn tất việc chuyển tới Man City

Sky Sports (Anh) xác nhận, Semenyo sẽ bắt đầu buổi kiểm tra y tế vào sáng 8/1 trước khi hoàn tất thủ tục gia nhập Man City. Tiền đạo người Ghana đã đặt chân tới Manchester trong đêm, chỉ ít giờ sau khi ghi bàn thắng quyết định muộn giúp Bournemouth đánh bại Tottenham với tỷ số 3-2. Những thủ tục chính thức của thương vụ trị giá 65 triệu bảng, trong đó điều khoản giải phóng hợp đồng đã được kích hoạt, sẽ được tiến hành sau đó.

Semenyo chuẩn bị hoàn tất thương vụ 65 triệu bảng gia nhập Man City

Còn theo tờ Daily Mail (Anh), Semenyo sẽ kiểm tra y tế và ký hợp đồng với Man City trong hôm nay (8/1). Cầu thủ 26 tuổi rời bờ biển phía nam nước Anh lúc 7h18 sáng (giờ địa phương) và hạ cánh xuống sân bay Manchester khoảng 40 phút sau đó. Anh di chuyển bằng máy bay phản lực riêng màu đen và sẽ lập tức tiến hành kiểm tra y tế.

Tờ Daily Mail tiết lộ rằng, Man City đã đạt thỏa thuận với Bournemouth về mức phí ban đầu 62,5 triệu bảng, kèm theo các khoản phụ phí và điều khoản hưởng phần trăm từ thương vụ bán lại trong tương lai.