Lại Lý Huynh đấu cao thủ số 1 Trung Quốc tranh thiên hạ đệ nhất cờ tướng, kết quả ra sao?

Cuộc đại chiến cờ tướng được mong chờ nhất đầu năm 2026, trận cờ ví như trận chiến tranh "thiên hạ đệ nhất” giữa đương kim vô địch thế giới người Việt Nam Lại Lý Huynh và kỳ thủ số một Trung Quốc Tào Nham Lỗi khép lại tối 5/1 tại thị trấn Vũ Di Sơn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Sau ba ngày so tài căng thẳng, Lại Lý Huynh chấp nhận thất bại chung cuộc 8-12, lỡ hẹn với danh xưng “thiên hạ đệ nhất”.

Lại Lý Huynh (bên trái) để thua Tào Nham Lỗi (bên phải) ở trận tranh "thiên hạ đệ nhất" cờ tướng

Khởi đầu thuận lợi nhưng hụt hơi

Bước vào ngày thi đấu cuối, Lại Lý Huynh bị dẫn trước 7-9 và buộc phải mạo hiểm. Trong ván 8, dù đi hậu, anh bất ngờ sớm bỏ mã trong khai cuộc để đổi lấy thế công áp đảo. Tào Nham Lỗi phải đưa mã nhập cung phòng ngự, thế trận nhanh chóng nghiêng về đại diện Việt Nam. Chỉ sau 18 nước, ván đấu ngắn nhất toàn trận, Lý Huynh rút ngắn tỷ số xuống 8-9, thắp lại hy vọng lật ngược thế cờ.

Tuy nhiên, đó cũng là điểm sáng hiếm hoi của nhà vô địch thế giới. Ở ván áp chót, được quyền đi tiên, Lý Huynh chọn khai cuộc quá cung pháo để tìm kiếm chiến thắng nhưng không thành công. Dù Tào Nham Lỗi hơn một tốt và chiếm ưu thế, kỳ thủ Trung Quốc chủ động chọn thế hòa an toàn.

Đến ván cuối, trong thế buộc phải thắng dù đi sau, Lý Huynh dồn toàn lực tấn công, nhanh chóng đưa hai xe vào lộ 4 và 6. Tào Nham Lỗi vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc, thậm chí chấp nhận bỏ mã để phản tiên, đưa pháo vào trung lộ. Sau 19 nước, Lý Huynh buộc phải xin thua, dù trên bàn cờ vẫn đang hơn quân khoảnh khắc cho thấy sự lạnh lùng và bản lĩnh của kỳ thủ số một Trung Quốc.

Chung cuộc, sau 10 ván (thắng 2 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm), Lại Lý Huynh chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 6 và thua 3 ván, để thua 8-12 trước đối thủ.

Trận đấu của niềm kiêu hãnh Trung Quốc

Trận đấu mang tên “thập phiên kỳ chiến” (đại chiến qua 10 ván cờ) là sự kiện đặc biệt do làng cờ Trung Quốc đứng ra tổ chức, nhằm “đòi lại danh dự” sau khi Lại Lý Huynh gây chấn động thế giới vào tháng 9/2025, khi đánh bại Doãn Thăng để đăng quang giải vô địch thế giới, chấm dứt sự thống trị kéo dài hàng thập kỷ của các kỳ thủ Trung Quốc.

Trong bối cảnh nhiều đặc cấp đại sư Trung Quốc bị cấm thi đấu vì đại án mua bán độ, Tào Nham Lỗi, người đứng thứ hai bảng xếp hạng theo cách tính mới, được chọn làm đại diện ưu tú nhất.

Sinh năm 1991, Tào Nham Lỗi có câu chuyện đời đầy xúc động. Anh bị cha mẹ ruột bỏ rơi khi chưa đầy một tuổi, được ông bà Lưu Ký Học - Tào Tú Phượng ở Hà Nam nhận nuôi. Vì gia đình phản đối, ông Lưu cho cậu bé mang họ vợ và đặt tên là Nham Lỗi, với ý nghĩa “vững như núi đá”.

Từ một đứa trẻ mồ côi, Tào Nham Lỗi vươn lên thành siêu sao cờ tướng, từng 5 lần đánh bại “kỳ vương” Vương Thiên Nhất, người sau đó vướng vòng lao lý vì bán độ. Và giờ đây, anh chính thức đánh bại nhà vô địch thế giới Lại Lý Huynh trong trận đấu được xem là màn tranh đoạt “thiên hạ đệ nhất”.

Hướng về tương lai

Với chiến thắng 12/8, Tào Nham Lỗi nhận 30.000 nhân dân tệ tiền thưởng (khoảng 113 triệu đồng), còn Lại Lý Huynh nhận 20.000 tệ. Sau giải, cả hai tiếp tục hành trình chinh phục làng cờ Trung Quốc khi cùng góp mặt ở các giải đấu lớn tại Hà Nam.

Thất bại này khiến Lại Lý Huynh chưa thể khẳng định vị thế tuyệt đối trên đỉnh cao thế giới, nhưng cuộc so tài đã cho thấy, kỳ thủ Việt Nam không hề lép vế, và giấc mơ “thiên hạ đệ nhất” vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là tạm lùi lại một nhịp, để chờ ngày trở lại mạnh mẽ hơn.