Nhiều tay vợt ủng hộ Townsend sau vụ khẩu chiến tại giải Mỹ mở rộng

Ostapenko và Townsend tạo nên màn khẩu chiến tại giải Mỹ mở rộng. Ảnh: WTA

Kết thúc trận đấu, tay vợt Latvia Ostapenko bị tố đã buông lời xúc phạm, gọi Townsend là “vô học” và “thiếu giáo dục”.

Sự cố xảy ra trong một pha bóng chạm lưới. Ostapenko tỏ ra bực tức vì Townsend không xin lỗi, rồi chỉ tay vào mặt đối thủ, lớn tiếng trách móc và nghi ngờ nhân cách của tay vợt người Mỹ.

Townsend: “Tôi đã giữ được sự tự trọng”

Townsend hiện là số 1 thế giới đôi nữ khẳng định, cô đã xử lý tình huống “điềm tĩnh và đầy tự trọng”. “Tôi không để chuyện đó ảnh hưởng đến nhân cách và sự chính trực của bản thân. Tôi tự hào vì đã làm được điều đó”, Townsend chia sẻ sau chiến thắng ở vòng 1 nội dung đôi nữ cùng Katerina Siniakova.

Trong khi đó, Ostapenko và Barbora Krejcikova thua ngay trận ra quân đôi nữ. Tay vợt Latvia cũng bỏ họp báo với lý do sức khỏe, sau đó lên mạng xã hội phủ nhận cáo buộc mình đã nói lời lẽ phân biệt chủng tộc: “Tôi chưa bao giờ là người phân biệt, tôi tôn trọng tất cả các dân tộc.”

Osaka, Sabalenka và Gauff lên tiếng khẩu chiến tại giải Mỹ mở rộng

Màn khẩu giữa hai tay vợt nữ sau đó nhanh chóng trở thành tâm điểm tại giải đấu. Naomi Osaka là một trong những ngôi sao lên tiếng bênh vực Townsend: “Đó là một trong những điều tệ hại nhất bạn có thể nói với một tay vợt da màu trong môn thể thao vốn đa số là người da trắng. Taylor là người chăm chỉ, thông minh và không thể nào bị gắn mác ‘vô học’”.

Tay vợt số 1 thế giới - Aryna Sabalenka nhận xét: “Ostapenko là người dễ mất kiểm soát cảm xúc. Tôi tin một ngày nào đó cô ấy sẽ học được cách xử lý tốt hơn”.

Trong khi đó, Coco Gauff cũng chia sẻ: “Taylor là một trong những người tốt bụng nhất tôi từng gặp. Tôi không muốn mọi người chỉ nhớ đến cô ấy qua vụ việc này, bởi cô ấy còn là một người mẹ, một người bạn tuyệt vời và một tay vợt tài năng”.

Tay vợt người Mỹ - Taylor Townsend. Ảnh: WTA

Quyết tâm biến ồn ào thành động lực

Townsend không đi sâu vào yếu tố sắc tộc, nhưng thừa nhận cụm từ “thiếu giáo dục” từng gắn liền với định kiến về cộng đồng da màu. Cô nói: “Dù có hay không yếu tố phân biệt chủng tộc thì điều quan trọng với tôi vẫn là tiếp tục thi đấu. Tôi cũng muốn cho thấy rằng bình thường thôi khi bạn dám đứng lên, bảo vệ bản thân và gọi tên những điều sai trái”.

Khán giả New York cũng thể hiện sự ủng hộ Townsend khi kéo đến đông đảo xem trận đánh đôi của cô, tạo nên bầu không khí khác biệt. “Tôi chưa từng thấy nhiều khán giả theo dõi tôi đánh đôi như vậy. Sự cổ vũ ấy là nguồn động lực lớn để tôi tiếp tục tiến xa”, Townsend bộc bạch.