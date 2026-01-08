Liệu có “trọng nam khinh nữ” trong thu nhập của các ngôi sao golfer LPGA và PGA tour?

Thu nhập tăng cao cho các cô gái trên LPGA Tour

Với 33 sự kiện diễn ra trên toàn cầu trong năm 2025, LPGA Tour đã có 1 mùa giải thành công hơn những gì đã diễn ra. Ngoài sự cạnh tranh quyết liệt của các cô gái trên sân golf, số tiền các nữ golfer đã có được sau 1 năm thi đấu cũng là điều mà tất cả chúng ta quan tâm.

Tay golf người Thái Lan Jeeno Thitikul

Theo số liệu thống kê, trong mùa giải 2025, đã có tới 43 golfer nữ trên LPGA Tour có mức thu nhập trên 1 triệu USD. Mức thu nhập này là mức tiền thưởng tại các sự kiện đã diễn ra, và chưa tính mức thu nhập từ những hoạt động khác như quảng cáo, các hợp đồng tài trợ. Tính rộng hơn, trung bình, mỗi nữ golfer kiếm được khoảng 701.000 USD.

Đứng đầu trong số các nữ golfer kiếm được nhiều tiền nhất là nữ golfer số 1 thế giới người Thái Lan, Jeeno Thitikul, tổng thu nhập của cô năm 2025 hơn 7,5 triệu USD, trong đó, việc bảo vệ thành công danh hiệu Tour Championship đã mang về cho cô phần thưởng trị giá 4 triệu USD. Đồng thời, khoản thưởng 4 triệu USD đó đưa cô trở thành golfer đạt mốc 17 triệu USD tiền thưởng nhanh nhất lịch sử LPGA.

Trong Top 10 thu nhập LPGA Tour, còn có cô gái xinh đẹp người Mỹ, người đã có 7 chiến thắng trên LPGA Tour năm 2024, trong đó, có 5 chiến thắng liên tiếp Nelly Korda. Mặc dù, mùa giải 2025, cô không có chiến thắng nào, nhưng với việc không lỡ cut bất cứ sự kiện nào đã giúp cô cán mốc thu nhập trên 2,5 triệu USD.

So sánh với thu nhập của các đồng nghiệp nam trên PGA Tour

Mùa giải 2025 trên PGA Tour đã diễn ra 44 sự kiện, và trong 44 sự kiện đó, cái tên Scottie Scheffler tiếp tục có độ bao phủ lớn sau năm 2024. Scheffler có 6 chiến thắng, trong đó, có 2 danh hiệu major danh giá, và anh đã chính thức có lần thứ 4 liên tiếp chiến thắng ở hạng mục ngôi sao của năm (Player of the year).

Các tay vợt nam kiếm được rất nhiều tiền

Theo thống kê, trung bình một golfer nam trên PGA Tour trong năm 2025 kiếm được gần 2,4 triệu USD. Một con số quá ấn tượng, và con số này, nếu chúng ta so sánh với các cô gái trên LPGA Tour sẽ thấy, thu nhập của các nam golfer gấp gần 4 lần so với các nữ đồng nghiệp trên LPGA Tour.

Trong Top 10 những nam golfer có thu nhập tốt nhất, cái tên đứng đầu, đương nhiên là golfer số 1 thế giới, Scottie Scheffler, anh có được 50 triệu USD. Siêu sao người Bắc Ai Len, Rory McIlroy có 1 mùa giải bội thu danh hiệu, trong đó, việc hoàn thiện Grand Slam tại The masters được coi là kỳ tích vĩ đại của bản thân anh, cũng như kỳ tích của mùa giải 2025 trên PGA Tour. Rory có được 30 triệu USD tiền thưởng.

Đâu là thước đo cho sự công bằng?

Với những gì đã diễn ra trên 2 Tour đấu, chúng ta đặt ra câu hỏi đâu là thước đo cho sự công bằng trong các giải thưởng dành cho các nữ golfer.

Trên thực tế, mặc dù những nhà tổ chức, nhà tài trợ đã có sự đầu tư, sự thay đổi cơ cấu giải thưởng đối với các nữ golfer, nhưng tiền thưởng so với các đồng nghiệp nam thì thực sự vẫn còn sự chênh lệch rất lớn.

Liệu có sự thay đổi trong tương lai cho các nữ golfer

Trong những năm gần đây, các nhà tổ chức luôn quan tâm, hỗ trợ các nữ golfer trên LPGA tour. Mức tiền thưởng tại mỗi sự kiện đã tăng lên rất nhiều qua mỗi mùa giải, đơn cử mùa giải 2024, tổng số tiền thưởng đã tăng lên 400.000 USD so với năm 2023 và nâng tổng tiền thưởng mùa giải LPGA tour lên con số 125 triệu USD.

Bước sang mùa giải năm 2025, cũng là mùa giải đánh dấu 75 năm thành lập, tiền thưởng của các sự kiện tiếp tục tăng khi số tiền được tăng thêm 6 triệu USD so với mùa giải 2025. Và gần nhất, sau khi mùa giải 2025 kết thúc, LPGA Tour đã chính thức công bố số tiền thưởng cho mùa giải 2026 với mức kỷ lục 132 triệu USD, con số cao nhất từ khi LPGA Tour ra đời.

Các cô gái tài năng trên LPGA Tour đã làm thay đổi cách nhìn về Tour đấu

Chúng ta có thể thấy rằng, golf nữ ngày càng phát triển và thu hút truyền thông, cũng như người hâm mộ. Các giải đấu được thường xuyên tổ chức và theo lịch trình đã được định hình sẵn, các nhà tài trợ đã quan tâm hơn, nhưng quan trọng là tài năng của những golfer nữ đã làm thay đổi hoàn toàn quan niệm của những người bảo thủ nhất về phái đẹp trên sân golf.

Với sự phát triển mạnh mẽ của các giải đấu cùng sức hút từ các nữ golfer hàng đầu thế giới trên LPGA và cam kết từ những nhà tài trợ, chúng ta đã, đang được chứng kiến sự thay đổi, đặc biệt trên phương diện giải thưởng. Đây sẽ là tiền đề thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của LPGA Tour nói chung và golf nữ nói riêng trên toàn thế giới.

Việc thúc đẩy bình đẳng giới trong thể thao, đặc biệt là golf sẽ là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh và tạo ra giá trị xã hội lâu dài, bền vững.