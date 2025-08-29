Bi-a tranh vé World Cup: Trần Quyết Chiến khiến đối thủ “tối tăm mặt mũi”

🤯 Trần Quyết Chiến liên tiếp có tỉ số ấn tượng

Ngày thi đấu 28/8 trong khuôn khổ giải Billiards Carom 3 Băng Gabriels Tour 1 năm 2025 nhận sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ khi quy tụ hàng loạt tên tuổi nổi tiếng của làng bi-a Việt Nam. Trong đó, cái tên được quan tâm nhiều nhất không ai khác chính là Trần Quyết Chiến. Không phụ lòng kỳ vọng của khán giả, Quyết Chiến đã có màn trình diễn cực kỳ mãn nhãn.

Quyết Chiến liên tiếp thắng với cách biệt lớn

Ở lượt trận ra quân, cơ thủ đang xếp hạng 3 thế giới thắng 30-15 trước Hoàng Phúc. Tiếp đến, anh thắng áp đảo 30-13 trước Đặng Hoàng Vũ. Đặc biệt, Quyết Chiến vượt qua á quân quốc gia Đoàn Minh Kiệt với tỉ số sốc 30-2. Ở lượt trận quyết định cho suất vào vòng 1/8, anh thắng Chương Thanh Nhân cũng bằng cách biệt khá lớn là 30-7, trong đó có một series 11 điểm.

💥 Bao Phương Vinh có hiệu suất ghi điểm đáng nể

Xuất sắc không kém ở ngày thi đấu này chính là Bao Phương Vinh. Cơ thủ đầu tiên và duy nhất vô địch World Championship trong lịch sử bi-a Việt Nam sớm khẳng định đẳng cấp bằng chiến thắng 30-4 chỉ trong 7 lượt cơ trước Tuấn Khanh ở lượt trận mở màn.

4 tay cơ giành vé đi tiếp

Kết quả này giúp Bao Phương Vinh vươn lên tạm dẫn đầu giải "Best Game" (cùng với Phạm Quốc Thích) với hiệu suất 4,286 điểm/lượt cơ. Liền sau đó, Phương Vinh tiếp tục vượt qua Hồ Quan Thái, Đình Chiến và Tấn Tâm để ghi tên mình vào top 16 cơ thủ xuất sắc nhất giải.

Trong khi đó, Chiêm Hồng Thái thắng đương kim vô địch 1 băng châu Á Hồ Hoàng Hùng với tỉ số 30-21 sau 17 lượt cơ để đi tiếp. Tấm vé còn lại thuộc về Nguyễn Đức Anh Chiến sau trận thắng thắng 30-22 trước Thón Viết Hoàng Minh.

Lịch và các cặp đấu từ vòng 1/8

Trong ngày 29/8, giải sẽ diễn ra ngày thi đấu cuối cùng với 4 lượt trận của vòng 1/8 (bắt đầu lúc 9h), tứ kết (11h30), bán kết (13h) và chung kết (15h).