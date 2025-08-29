Bi-a tranh vé World Cup: Trần Quyết Chiến khiến đối thủ “tối tăm mặt mũi”
(Tin thể thao, tin bi-a) Trần Quyết Chiến liên tiếp giành chiến thắng với tỉ số áp đảo. Bao Phương Vinh có hiệu suất ghi điểm đáng nể.
🤯 Trần Quyết Chiến liên tiếp có tỉ số ấn tượng
Ngày thi đấu 28/8 trong khuôn khổ giải Billiards Carom 3 Băng Gabriels Tour 1 năm 2025 nhận sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ khi quy tụ hàng loạt tên tuổi nổi tiếng của làng bi-a Việt Nam. Trong đó, cái tên được quan tâm nhiều nhất không ai khác chính là Trần Quyết Chiến. Không phụ lòng kỳ vọng của khán giả, Quyết Chiến đã có màn trình diễn cực kỳ mãn nhãn.
Quyết Chiến liên tiếp thắng với cách biệt lớn
Ở lượt trận ra quân, cơ thủ đang xếp hạng 3 thế giới thắng 30-15 trước Hoàng Phúc. Tiếp đến, anh thắng áp đảo 30-13 trước Đặng Hoàng Vũ. Đặc biệt, Quyết Chiến vượt qua á quân quốc gia Đoàn Minh Kiệt với tỉ số sốc 30-2. Ở lượt trận quyết định cho suất vào vòng 1/8, anh thắng Chương Thanh Nhân cũng bằng cách biệt khá lớn là 30-7, trong đó có một series 11 điểm.
💥 Bao Phương Vinh có hiệu suất ghi điểm đáng nể
Xuất sắc không kém ở ngày thi đấu này chính là Bao Phương Vinh. Cơ thủ đầu tiên và duy nhất vô địch World Championship trong lịch sử bi-a Việt Nam sớm khẳng định đẳng cấp bằng chiến thắng 30-4 chỉ trong 7 lượt cơ trước Tuấn Khanh ở lượt trận mở màn.
4 tay cơ giành vé đi tiếp
Kết quả này giúp Bao Phương Vinh vươn lên tạm dẫn đầu giải "Best Game" (cùng với Phạm Quốc Thích) với hiệu suất 4,286 điểm/lượt cơ. Liền sau đó, Phương Vinh tiếp tục vượt qua Hồ Quan Thái, Đình Chiến và Tấn Tâm để ghi tên mình vào top 16 cơ thủ xuất sắc nhất giải.
Trong khi đó, Chiêm Hồng Thái thắng đương kim vô địch 1 băng châu Á Hồ Hoàng Hùng với tỉ số 30-21 sau 17 lượt cơ để đi tiếp. Tấm vé còn lại thuộc về Nguyễn Đức Anh Chiến sau trận thắng thắng 30-22 trước Thón Viết Hoàng Minh.
Lịch và các cặp đấu từ vòng 1/8
Trong ngày 29/8, giải sẽ diễn ra ngày thi đấu cuối cùng với 4 lượt trận của vòng 1/8 (bắt đầu lúc 9h), tứ kết (11h30), bán kết (13h) và chung kết (15h).
Giải Billiards Carom 3 Băng Gabriels Tour 1 năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 25-29/8 tại CLB Tường Thành (Phường An Lạc, TP.HCM) thu hút sự tranh tài của gần 260 cơ thủ hàng đầu Việt Nam. Giải đấu được Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) phối hợp cùng CLB Tường Thành, Vinabida tổ chức và thi đấu trên 8 bàn Gabriels Rafale 2.0.
Đây là giải đấu được tổ chức theo hình thức tour đấu với 4 tour vòng loại và 1 tour vòng chung kết. Đặc biệt, 8 cơ thủ xuất sắc nhất của chặng chung kết sẽ được tài trợ chi phí tham dự chặng đấu World Cup tổ chức ở Hàn Quốc vào tháng 11 năm nay.
