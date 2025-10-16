Trực tiếp tennis Sinner - Djokovic: Quyết tâm bảo vệ ngôi vương (Six Kings Slam 2025)

Trận đấu hứa hẹn là màn so tài đỉnh cao

Trận bán kết Six Kings Slam 2025 giữa Jannik Sinner (hạng 2 ATP) và Novak Djokovic (hạng 5 ATP) hứa hẹn là cuộc đại chiến đỉnh cao giữa hai ngôi sao lớn. Đây là dịp để cả hai thể hiện phong độ trước các giải đấu quan trọng cuối năm.

Djokovic được đánh giá cao với vị thế huyền thoại và 24 Grand Slam danh giá, trong khi Sinner là siêu sao tài năng, giàu sức mạnh và kĩ thuật, và là đương kim vô địch của sự kiện này. Sinner đã vượt qua Tsitsipas với tỷ số thuyết phục 6-2, 6-3 trong trận tứ kết để gặp Djokovic. Djokovic được đặc cách vào thẳng bán kết nhờ danh tiếng.

Lịch sử đối đầu chỉ ra Sinner đang dẫn trước Djokovic 7-4, trong đó có những trận thắng quan trọng như Wimbledon 2025. Ở lần gặp nhau gần nhất tại Six Kings Slam 2024, Sinner đã xuất sắc đánh bại Djokovic sau 3 set (6-7, 7-6, 6-4), điều này càng tạo thêm động lực và sự hưng phấn cho Sinner trong lần tái đấu năm nay. Djokovic chắc chắn sẽ quyết tâm trả lại món nợ này, hứa hẹn trận bán kết sẽ là cuộc rượt đuổi tỷ số cực kỳ kịch tính.