Tranh cãi về Djokovic ở cuộc đua của các “ông vua” tennis tại 6 Kings Slam

Lý do Djokovic xếp trên Sinner

Cuộc đua 6 Kings Slam năm nay gồm 6 tay vợt, có Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas và Taylor Fritz. Djokovic, người đang đứng thứ 5 thế giới trở thành tâm điểm khi được ban tổ chức 6 Kings Slam được ưu tiên vị trí cao hơn Jannik Sinner, tay vợt hiện xếp số 2 trên BXH ATP.

Djokovic (áo đỏ) “vượt mặt” Sinner.

Theo lý giải từ ban tổ chức, việc xếp hạt giống tại giải không dựa vào bảng xếp hạng ATP, mà dựa trên số danh hiệu Grand Slam mà các tay vợt từng giành được. Chính điều này đã tạo ra sự khác biệt đáng kể.

Với 24 danh hiệu Grand Slam, con số kỷ lục trong lịch sử quần vợt nam, Djokovic nghiễm nhiên đứng trên tất cả, chỉ xếp sau Carlos Alcaraz, người được chọn là hạt giống số 1 nhờ vừa giành chức vô địch Wimbledon 2025 và giữ ngôi số 1 thế giới.

Trong khi đó, Jannik Sinner dù đang ở phong độ cao, sở hữu 4 danh hiệu Grand Slam và vị trí số 2 thế giới, vẫn phải thi đấu từ vòng tứ kết (đêm 15/10), chạm trán Stefanos Tsitsipas để tranh vé bán kết gặp Djokovic.

Đây là một lợi thế đáng kể cho tay vợt người Serbia, bởi anh được miễn thi đấu vòng đầu, có thêm thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị thể lực. Với mật độ thi đấu dày đặc trong mùa giải, một ngày nghỉ thêm có thể tạo ra khác biệt lớn, đặc biệt với một tay vợt 38 tuổi như Djokovic.

Việc được “đặc cách” vào thẳng bán kết không chỉ giúp anh tránh rủi ro sớm mà còn thể hiện sự tôn trọng dành cho các huyền thoại, đúng như tinh thần của cái tên “Six Kings”, 6 tên tuổi lớn của làng quần vợt đương đại.

“Võ đài” vinh danh quyền lực và danh vọng làng tennis

Six Kings Slam được tổ chức lần đầu vào năm 2024, là giải đấu biểu diễn độc quyền tại Riyadh, quy tụ 6 tay vợt đẳng cấp thế giới trong sân đấu sang trọng, kết hợp thể thao, giải trí và công nghệ trình diễn hiện đại.

Dù không thuộc hệ thống ATP, giải đấu này vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt nhờ mức thưởng khổng lồ: nhà vô địch nhận 6 triệu USD, gấp đôi so với số tiền mà tay vợt thắng Wimbledon hay US Open nhận được.

Thể thức thi đấu của giải khá độc đáo, chỉ có 2 trận tứ kết để chọn ra đối thủ của 2 tay vợt được “đặc cách” vào bán kết, năm nay là Alcaraz và Djokovic. Theo lịch, Zverev đối đầu Taylor Fritz ở trận mở màn ngày 15/10, trong khi Sinner gặp Tsitsipas ở trận còn lại. Người thắng ở hai cặp đấu này sẽ lần lượt gặp Alcaraz và Djokovic tại bán kết, hứa hẹn tạo nên những cuộc so tài đỉnh cao giữa các thế hệ.

6 Kings Slam luôn quy tụ những tay vợt hàng đầu thế giới.

Đương kim vô địch của Six Kings Slam là Carlos Alcaraz, người từng đánh bại chính Novak Djokovic trong trận chung kết nghẹt thở năm ngoái, mang về danh hiệu đầu tiên tại giải. Năm nay, Alcaraz tiếp tục được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất. Tuy nhiên, nhưng sự trở lại của Djokovic, dù đang có dấu hiệu sa sút thể lực, vẫn là tâm điểm chú ý lớn nhất.

Với cách sắp xếp này, Djokovic có thể coi như đang được trao một “chiếc vé vàng” để tiến sâu, đồng thời tái khẳng định vị thế của mình giữa bối cảnh những tay vợt trẻ đang trỗi dậy mạnh mẽ. Nếu vượt qua bán kết, anh hoàn toàn có thể tái ngộ Alcaraz trong trận chung kết, tái hiện cuộc đối đầu kinh điển từng làm nức lòng khán giả năm ngoái.

Six Kings Slam không mang tính xếp hạng, nhưng lại mang giá trị biểu tượng rất lớn. Đây không chỉ là nơi để các tay vợt hàng đầu thể hiện đẳng cấp mà còn là cuộc đua danh dự giữa những “ông vua” của làng quần vợt hiện đại.

Thua đau tại Thượng Hải, Djokovic vẫn được tung lên mây

Dù không thể vô địch tại Thượng Hải Master 1000, Djokovic vẫn nhận được nhiều sự tôn trọng từ giới chuyên môn. Trên nền tảng X (Twitter), chuyên gia phân tích hàng đầu José Moron đã dành những lời có cánh cho tay vợt người Serbia: “Djokovic rõ ràng đã có cơ hội lớn tại Thượng Hải, nhưng đó là một giải đấu rất khó khăn. Anh không có lấy một trận đấu nào mà không gặp trục trặc về thể chất. Cơ thể anh đang phản ánh hơn 20 năm cống hiến đỉnh cao, nhưng anh vẫn chiến đấu đến cùng, lọt vào bán kết và chưa bao giờ bỏ cuộc. Đó chính là điều làm nên sự vĩ đại của Novak”.

Djokovic nhận lời khen.

Djokovic dù không còn ngự trị trên đỉnh số 1 thế giới nhưng tay vợt 38 tuổi vẫn là biểu tượng của sự kiên định và ý chí vượt qua nghịch cảnh.

Mọi ánh nhìn đang hướng về Saudi Arabia, khi phải đối đầu với hàng loạt các tay vợt trẻ tài năng của thế hệ mới, Djokovic đương nhiên đứng trước loạt thử thách khó khăn. Nhưng thêm lần nữa, cựu số 1 thế giới có cơ hội chứng minh tuổi tác chỉ là con số, và tinh thần chiến đấu của một huyền thoại luôn sẵn sàng cho mọi trận chiến.