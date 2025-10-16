Video tennis Sinner - Tsitsipas: Đè bẹp "Thần Hy Lạp", thị uy Djokovic (Giải 6 Kings Slam)

Stefanos Tsitsipas tham dự 6 Kings Slam 2025, giải tennis biểu diễn tổ chức tại Riyadh (Saudi Arabia) với tư cách người thay thế cho Jack Draper dính chấn thương. Ngay trận đầu, "Thần Hy Lạp" phải chạm trán Jannik Sinner.

Sinner hẹn đấu Djokovic ở bán kết 6 Kings Slam

Không ngoài dự đoán, Sinner tỏ ra áp đảo Tsitsipas khi liên tiếp đoạt 3 break-point để dẫn 5-0 trong set mở màn. Dù nỗ lực đòi lại 1 break, Tsitsipas vẫn phải ngậm ngùi gác vợt với tỷ số 2-6.

Kịch bản set 2 không có nhiều khác biệt. Tsitsipas để Sinner bẻ 2 game cầm giao bóng liên tiếp để dẫn 3-0, sau đó đòi lại break để rút ngắn cách biệt xuống 2-3. Tuy nhiên đúng vào game 9 bản lề, tay vợt người Hy Lạp lại mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Sinner giành break-point và kết thúc luôn set đấu.

Thắng 2-0 chung cuộc (tỷ số các set: 6-2, 6-3) sau 1 giờ 16 phút, Sinner giành quyền vào bán kết 6 Kings Slam gặp Novak Djokovic.