Đỉnh cao pickleball Việt Nam: Hoàng Nam hạ Jack Wong, vô địch choáng váng châu Á

Sân đấu Hàng Châu (Trung Quốc) chiều 6/12/2025 đã chứng kiến một khoảnh khắc mang tính lịch sử khi Lý Hoàng Nam, cựu ngôi sao tennis Việt Nam một thời, nay là gương mặt tiên phong của pickleball tạo nên chiến thắng vang dội trước Jack Wong để lên ngôi vô địch đơn nam PPA Tour Asia Hàng Châu mở rộng.

Hoàng Nam và danh hiệu cao quý bậc nhất kể từ khi bỏ tennis chuyển sang pickleball

Danh hiệu này đánh dấu cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp pickleball của Nam, mở ra chương mới đầy hy vọng cho pickleball Việt Nam trên bản đồ châu lục và quốc tế. Trước đó, Hoàng Nam cũng gây chấn động khi đánh bại đương kim số 2 thế giới tại bán kết.

💥 Chiến thắng lịch sử, Hoàng Nam ngược dòng đầy bản lĩnh

Bước vào trận chung kết, Jack Wong hay còn gọi là Wong Hong Kit (Hong Kong, Trung Quốc) thể hiện đẳng cấp vượt trội với màn dẫn điểm 4-0 trong set 1. Trong những khoảnh khắc tưởng như khó khăn nhất, bản lĩnh của Hoàng Nam mới thực sự được bộc lộ.

Không nao núng, tay vợt sinh năm 1997 bình tĩnh lấy lại nhịp độ thi đấu, kiên trì từng điểm một để cân bằng tỉ số 4-4. Khi cảm giác bóng đã trở lại, Hoàng Nam lập tức chuyển trạng thái sang tấn công, tận dụng sự hưng phấn để ghi liền mạch 7 điểm, khép lại set đấu đầu tiên bằng chiến thắng 11-4 đầy ấn tượng.

Set thắng ấy đã xoay chuyển cục diện trận đấu và khiến toàn bộ khán giả tại Hàng Châu phải nhìn Hoàng Nam bằng ánh mắt khác.

⚡ Sự áp đảo của nhà vô địch

Mang theo tinh thần hưng phấn từ set 1, Hoàng Nam tiếp tục thi đấu ổn định và giàu chiến thuật. Dù bị Jack ép sân và nhồi bóng xuống cuối sân, tay vợt Việt Nam vẫn duy trì khả năng kiểm soát điểm rơi, di chuyển hợp lý và khai thác tốt các pha phản công.

Chỉ sau vài phút, Nam đã dẫn 8-, khoảng cách thể hiện rõ khả năng làm chủ thế trận. Jack Wong có nỗ lực vùng lên, rút ngắn xuống 4-9, nhưng bản lĩnh và tâm lý vững vàng đã giúp Hoàng Nam không mắc sai lầm ở những điểm số quyết định. Anh kết thúc set 2 với tỉ số 11-4, qua đó thắng chung cuộc 2-0.

👑 Hoàng Nam vô địch PPA Tour Asia

Chiến thắng 2-0 (11-4, 11-4) đã đưa Lý Hoàng Nam lên ngôi vô địch PPA Tour Asia Hàng Châu mở rộng 2025, danh hiệu lớn đầu tiên kể từ khi anh chuyển hướng sang pickleball.

Đây là thành quả cho cả một quá trình chuyển đổi đầy quyết đoán, từ ngôi sao số 1 tennis Việt Nam sang môn thể thao đang hấp dẫn toàn cầu. Nhiều người từng nghi ngờ sự lựa chọn ấy, nhưng chiến thắng trước tay vợt hàng đầu thế giới như Jack Wong chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Chiến thắng của Hoàng Nam gửi đi thông điệp rõ ràng, Việt Nam hoàn toàn có thể vươn tầm, cạnh tranh sòng phẳng ở những sân chơi lớn nhất của khu vực.