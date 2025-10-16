Dự đoán tennis "Siêu Grand Slam": Kinh điển Djokovic - Sinner, Alcaraz gặp Fritz

Jannik Sinner - Novak Djokovic: Khoảng 1h, 17/10 (bán kết Six Kings Slam)

Trận bán kết Six Kings Slam 2025 giữa Jannik Sinner (hạng 2 ATP) và Novak Djokovic (hạng 5 ATP) hứa hẹn là cuộc đại chiến đỉnh cao giữa hai ngôi sao lớn. Đây là dịp để cả hai thể hiện phong độ trước các giải đấu quan trọng cuối năm.

Djokovic có cơ hội đòi lại món nợ để thua Sinner ở Six Kings Slam 2024

Djokovic được đánh giá cao với vị thế huyền thoại và 24 Grand Slam danh giá, trong khi Sinner là siêu sao tài năng, giàu sức mạnh và kĩ thuật, và là đương kim vô địch của sự kiện này. Sinner đã vượt qua Tsitsipas với tỷ số thuyết phục 6-2, 6-3 trong trận tứ kết để gặp Djokovic. Djokovic được đặc cách vào thẳng bán kết nhờ danh tiếng.

Lịch sử đối đầu chỉ ra Sinner đang dẫn trước Djokovic 7-4, trong đó có những trận thắng quan trọng như Wimbledon 2025. Ở lần gặp nhau gần nhất tại Six Kings Slam 2024, Sinner đã xuất sắc đánh bại Djokovic sau 3 set (6-7, 7-6, 6-4), điều này càng tạo thêm động lực và sự hưng phấn cho Sinner trong lần tái đấu năm nay. Djokovic chắc chắn sẽ quyết tâm trả lại món nợ này, hứa hẹn trận bán kết sẽ là cuộc rượt đuổi tỷ số cực kỳ kịch tính.

Phong độ hiện tại của hai tay vợt khá tương đồng, Sinner vừa thắng trận trước Tsitsipas, trong 5 trận gần nhất thắng 4, thua 1. Djokovic tuy để thua trước đối thủ dưới cơ Valentin Vacherot tại Thượng Hải, nhưng cũng đang có phong độ không tệ với 4 chiến thắng, 1 thua ở 5 lần gần nhất.

Dự đoán kết quả: Djokovic sẽ tận dụng kinh nghiệm và sự điềm tĩnh để giành chiến thắng sát nút sau một trận đấu kịch tính kéo dài ba set.

Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: Khoảng 23h30, 16/10 (bán kết Six King Slam)

Alcaraz, tay vợt số 1 ATP, đang có phong độ cực cao với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, đều là các chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ. Anh thắng Fritz 4 trong 5 lần gặp gần nhất, trong đó có trận thắng 2-0 (6-4, 6-4) trên mặt sân cứng tại Tokyo 2025.

Alcaraz được đánh giá cao hơn đối thủ người Mỹ

Taylor Fritz, đứng hạng 4 ATP, cũng có phong độ ấn tượng khi vừa hạ gục Zverev 2-0 tại tứ kết Six Kings Slam. Fritz từng thắng Alcaraz tại Laver Cup 2025, cho thấy tay vợt Mỹ có thể tạo ra bất ngờ.

Tuy nhiên, với lối chơi đa dạng, thể lực sung mãn và kinh nghiệm thi đấu trong các giải lớn, Alcaraz được đánh giá cao hơn nhiều.

Dự đoán kết quả: Carlos Alcaraz sẽ giành chiến thắng sau 3 set đấu và giành vé vào trận chung kết.

Lịch thi đấu tennis 16/10