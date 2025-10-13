2 anh em họ "lên hương", Sinner - Djokovic gây thất vọng (Bảng xếp hạng tennis 13/10)

Hai giải đấu ATP, WTA 1000 tại Thượng Hải và Vũ Hán 2025 khép lại với một trong những câu chuyện cổ tích vĩ đại nhất của quần vợt hiện đại, hai anh em họ Valentin Vacherot và Arthur Rinderknech, đã biến trận chung kết thành “bữa tiệc gia đình”, còn các tên tuổi lớn như Jannik Sinner và Novak Djokovic lại rời giải trong thất vọng. Ở đơn nữ WTA cũng có nhiều diễn biến đáng chú ý.

Vacherot và Rinderknech (góc trên bên trái) cùng đạt tới thứ hạng tốt nhất sự nghiệp sau Thượng Hải Masters

✨ Câu chuyện cổ tích của Vacherot và Rinderknech

Trong kỳ Masters diễn ra dưới điều kiện khắc nghiệt và đầy những cú sốc, Vacherot, tay vợt hạng 204 thế giới người Monaco đã viết nên lịch sử. Từ vòng loại, anh thắng liền 9 trận để lọt vào trận chung kết ATP Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp, nơi đối thủ của anh chính là người anh họ Arthur Rinderknech (Pháp).

Ở trận đấu cuối cùng, Vacherot ngược dòng thắng 4-6, 6-3, 6-3 để đăng quang chức vô địch lớn đầu tiên trong đời. Đây cũng là lần thứ ba trong lịch sử Masters 1000, hai tay vợt không được xếp hạt giống gặp nhau ở chung kết.

Chiến thắng giúp Vacherot nhận 1.020 điểm và vọt từ hạng 204 lên hạng 40 thế giới, bước nhảy thần kỳ chưa từng có trong năm nay và giúp Vacherot đạt thứ hạng tốt nhất sự nghiệp. Trong khi đó, Rinderknech cũng thăng 26 bậc, từ hạng 54 lên 28 thế giới nhờ 620 điểm cho ngôi Á quân và đây cũng là thứ hạng tốt nhất của anh.

“Tôi không thể tin nổi. Đây là tuần lễ điên rồ nhất cuộc đời mình. Việc đăng quang trước chính anh họ của tôi là điều thật đặc biệt”, Vacherot xúc động sau trận đấu.

⚔️ Sinner - Djokovic thất thế, Alcaraz hưởng lợi

Trước khi giải khởi tranh, Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) đã rút lui vì quá tải sau danh hiệu tại Nhật Bản, mất 200 điểm so với thành tích tứ kết năm ngoái. Tuy nhiên, việc Jannik Sinner (Ý), đương kim vô địch phải bỏ cuộc ở vòng 3 vì chuột rút đã khiến tay vợt này mất tới 950 điểm, khoảng cách với Alcaraz lên 1.340 điểm trên bảng xếp hạng.

Novak Djokovic cũng bỏ lỡ cơ hội trở lại top 4 thế giới khi bất ngờ gục ngã ở bán kết trước Vacherot. Anh mất 250 điểm, dậm chân ở vị trí số 5. Trong khi đó, Alexander Zverev (Đức) và Taylor Fritz (Mỹ) cũng đều sớm dừng bước, lần lượt mất 50 và 350 điểm.

Ở chiều ngược lại, Alex De Minaur (Úc) tiến vào tứ kết để cộng thêm 145 điểm, còn Lorenzo Musetti (Ý) leo lên hạng 8 thế giới nhờ 90 điểm thưởng. Jack Draper (Anh), người nghỉ thi đấu từ sau US Open vì chấn thương, bị tụt 1 bậc. Ngoài ra, Daniil Medvedev cũng hưởng lợi từ việc lọt vào bán kết khi tăng từ hạng 18 lên 14.

Sabalenka (áo đen) chắc chắn giữ vị thế số 1 cuối năm 2025

🔥 Sabalenka “khóa sổ” ngôi số 1, Gauff bứt tốc, Swiatek hụt hơi

Giải Wuhan Open 2025 khép lại với một bức tranh đầy biến động trên bảng xếp hạng WTA. Aryna Sabalenka vẫn đứng vững ở đỉnh thế giới, Coco Gauff bứt phá, Jessica Pegula trở lại top 5, còn Iga Swiatek lại hụt hơi trong cuộc đua cuối mùa.

Sabalenka từng vô địch Vũ Hán 3 lần (2018, 2019, 2024) và khởi đầu giải năm nay với áp lực bảo vệ ngôi vương. Dù dừng bước ở bán kết sau thất bại trước Pegula, cô vẫn có đủ điểm để chính thức bảo toàn ngôi số 1 thế giới bất chấp mọi kết quả còn lại trong mùa.

Cô mất 1.000 điểm vì không bảo vệ được danh hiệu, nhưng bù lại giành thêm 390 điểm nhờ vào bán kết, và hiện đang có 10.400 điểm. Swiatek, người từng thống trị bảng xếp hạng WTA, cũng vào đến tứ kết nhưng chỉ có thêm 215 điểm, khiến khoảng cách với Sabalenka bị nới rộng lên hơn 1.600 điểm, không thể san lấp trong phần còn lại của năm.

Trong khi đó, Gauff tiếp tục chứng minh vì sao cô là gương mặt trẻ sáng giá nhất của làng banh nỉ nữ. Với phong độ ổn định và bản lĩnh ở những vòng đấu căng thẳng, tay vợt 21 tuổi người Mỹ đã lên ngôi vô địch và củng cố vững chắc vị trí số 3 thế giới, gia tăng cách biệt với Amanda Anisimova. Cô hiện có 7.873 điểm, tạo khoảng cách gần 2.000 điểm so với người bám đuổi.

Pegula cũng tạo dấu ấn khi đánh bại Sabalenka ở bán kết và là á quân giải đấu, đẩy Mirra Andreeva xuống hạng 6. Alexandrova tạo nên dấu mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào top 10, sau khi tiến đến vòng 4 tại Vũ Hán.

Bảng xếp hạng tennis đơn nam - ATP

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 22 0 11.340 2 Jannik Sinner (Ý) 24 0 10.000 3 Alexander Zverev (Đức) 28 0 5.930 4 Taylor Fritz (Mỹ) 27 0 4.645 5 Novak Djokovic (Serbia) 38 0 4.580 6 Ben Shelton (Mỹ) 23 0 4.100 7 Alex de Minaur (Úc) 26 0 3.935 8 Lorenzo Musetti (Ý) 23 +1 3.645 9 Jack Draper (Anh) 23 -1 3.590 10 Karen Khachanov (Nga) 29 0 3.190 11 Holger Rune (Đan Mạch) 22 0 3.090 12 Casper Ruud (Na Uy) 26 0 2.945 13 Felix Auger-Aliassime (Canada) 25 0 2.905 14 Daniil Medvedev (Nga) 29 +4 2.610 15 Andrey Rublev (Nga) 27 -1 2.560 16 Alexander Bublik (Kazakhstan) 28 +1 2.430 17 Jiri Lehecka (Cộng hòa Séc) 23 +2 2.415 18 Tommy Paul (Mỹ) 28 -3 2.360 19 Jakub Mensik (Cộng hòa Séc) 20 -3 2.265 20 Alejandro Davidovich Fokina (TBN) 26 0 2.260 21 Francisco Cerundolo (Argentina) 27 0 2.135 22 Flavio Cobolli (Ý) 23 0 1.950 23 Denis Shapovalov (Canada) 26 +1 1.838 24 Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) 27 +1 1.730 25 Ugo Humbert (Pháp) 27 +1 1.725 26 Luciano Darderi (Ý) 23 +3 1.649 27 Tallon Griekspoor (Hà Lan) 29 +4 1.615 28 Arthur Rinderknech (Pháp) 30 +26 1.602 29 Frances Tiafoe (Mỹ) 27 -1 1.600 30 Tomas Machac (Cộng hòa Séc) 24 -7 1.570 ... 38 Learner Tien (Mỹ) 19 -2 1.316 ... 40 Valentin Vacherot (Monaco) 26 +164 1.283 ... 45 Joao Fonseca (Brazil) 19 -2 1.129

Bảng xếp hạng tennis đơn nữ - WTA