Trực tiếp tennis Alcaraz - Sinner: Long tranh hổ đấu (CK ATP Finals)

Chung kết trong mơ

Trận chung kết ATP Finals năm nay được đặt trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa Alcaraz và Sinner có tiềm năng trở thành một trong những cặp kỳ phùng địch thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, bên cạnh các cặp Borg-McEnroe, Sampras-Agassi, Federer-Nadal hay Djokovic-Nadal.

Alcaraz và Sinner chỉ để thua tổng cộng 13 game trong các trận bán kết của họ trước Felix Auger Aliassime và Alex de Minaur.

Alcaraz hướng tới việc khép lại mùa giải bằng danh hiệu cá nhân thứ 9, đồng thời là danh hiệu ATP Finals đầu tiên trong sự nghiệp, chỉ 3 ngày sau khi giành giải thưởng “Tay vợt số 1 thế giới của năm” lần thứ hai. Alcaraz có cơ hội trở thành tay vợt Tây Ban Nha đầu tiên vô địch kể từ Alex Corretja (1998) và là người thứ ba trong lịch sử (cùng Manuel Orantes năm 1976) tại ATP Finals.

Trong khi đó, Sinner, người từng giữ vị trí số 1 thế giới một tuần sau khi vô địch Paris Masters, hướng tới việc trở thành nhà vô địch bất bại lần thứ hai liên tiếp bằng chiến thắng thứ 10 liên tiếp tại ATP Finals và kéo dài chuỗi thắng trên mặt sân trong nhà lên con số 31.

Sinner phục hận hay thêm nợ?

Sau khi Alcaraz thắng 4 trong 5 lần gặp nhau mùa này, Sinner sẽ có mùa giải kết thúc 2025 ngọt ngào hơn nếu trả được “món nợ” ý nghĩa trước đối thủ người Tây Ban Nha ngay trên sân nhà. Sinner cũng đang muốn rút ngắn khoảng cách 5-10 về tỷ số đối đầu với Alcaraz. Nhưng Alcaraz chắc chắn sẽ không để Sinner có bất cứ ưu thế nào trong trận đấu hứa hẹn trở thành màn so tài kinh điển, khép lại mùa giải 2025 đáng nhớ.

Lần đầu hai tay vợt gặp nhau trên mặt sân cứng trong nhà là tại Paris Masters 2021, khi Alcaraz thắng 7-6(1), 7-5. Tay vợt người Tây Ban Nha cũng thắng 7 trong 9 trận đối đầu Sinner trên mặt sân cứng, bao gồm trận chung kết US Open kéo dài 4 set gần đây.