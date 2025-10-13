Lịch trực tiếp tennis và link trực tiếp hôm nay
(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật lịch thi đấu, kênh trực tiếp các giải tennis trên toàn thế giới.
Giờ Cặp đấu Trực tiếp Tennis ATP 250 - Almaty Open - vòng 1 Thứ hai, 13/10/2025 Tennis ATP 250 - ATP Brussels - vòng 1 Thứ hai, 13/10/2025
13:00
Fabian Marozsan
Luca Nardi
14:30
Gabriel Diallo
Amir Omarkhanov
16:00
Ugo Blanchet
James Duckworth
21:00
Bernard Tomic
Corentin Moutet
20:30
Marcos Giron
Mattia Bellucci
22:00
Reilly Opelka
Benjamin Bonzi
(Lịch thi đấu thể thao) Cập nhật chi tiết lịch đấu các môn thể thao hấp dẫn trên toàn thế giới.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-13/10/2025 02:40 AM (GMT+7)