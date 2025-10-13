Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Lịch trực tiếp tennis và link trực tiếp hôm nay

Sự kiện: Lịch thi đấu tennis

(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật lịch thi đấu, kênh trực tiếp các giải tennis trên toàn thế giới.

  

Giờ

Cặp đấu

Trực tiếp

Tennis ATP 250 - Almaty Open - vòng 1

Thứ hai, 13/10/2025
13:00 Fabian Marozsan Luca Nardi
14:30 Gabriel Diallo Amir Omarkhanov
16:00 Ugo Blanchet James Duckworth
21:00 Bernard Tomic Corentin Moutet

Tennis ATP 250 - ATP Brussels - vòng 1

Thứ hai, 13/10/2025
20:30 Marcos Giron Mattia Bellucci

22:00 Reilly Opelka Benjamin Bonzi

Lịch thi đấu thể thao hôm nay mới nhất: Nóng giai đoạn 2 bóng chuyền VĐQG 2025
Lịch thi đấu thể thao hôm nay mới nhất: Nóng giai đoạn 2 bóng chuyền VĐQG 2025

(Lịch thi đấu thể thao) Cập nhật chi tiết lịch đấu các môn thể thao hấp dẫn trên toàn thế giới.

Theo Q.H ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/10/2025 02:40 AM (GMT+7)
