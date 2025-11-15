Trực tiếp tennis Sinner - De Minaur: Lần thứ 13 có may mắn? (ATP Finals)

Tiệm cận sự hoàn hảo

Với trận thắng Ben Shelton, Jannik Sinner đang sở hữu 16 trận thắng trên sân cứng trong nhà ở mọi cấp độ trong năm 2025, thậm chí thua chỉ 1 set trong các trận đó. Anh tiếp tục phong độ áp đảo tại ATP Finals khi thắng tất cả các trận đều chỉ trong 2 set.

Mới chỉ 3 tay vợt bảo vệ thành công danh hiệu ATP Finals và Sinner có thể trở thành người thứ 4. Năm ngoái anh không những vô địch, toàn thắng 5 trận mà còn không để thua quá 4 game trong bất cứ set nào. Sinner đang có thành tích toàn thắng cả 2 trận bán kết ATP Finals gần nhất.

Thoát hiểm ngoạn mục nhưng lại gặp "núi"

Alex De Minaur có tỷ lệ vượt qua vòng bảng thấp nhất ở lượt đấu cuối, nhưng bằng cách nào đó tay vợt người Australia lại đi tiếp nhờ thắng Taylor Fritz trong đúng 2 set như điều kiện yêu cầu, và Carlos Alcaraz hạ Lorenzo Musetti ở trận còn lại.

Tuy nhiên gặp Sinner khiến cơ hội đi tiếp của De Minaur gần như bằng 0. Họ đã gặp nhau 12 lần và De Minaur thua sạch cả 12 trận, một trong những cuộc đối đầu một chiều nhất lịch sử ATP chỉ sau Novak Djokovic 20-0 Gael Monfils.