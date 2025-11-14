Trực tiếp tennis Sinner - Shelton: Giữ sức hay giữ chuỗi thắng? (ATP Finals)

Lựa chọn của Sinner là gì?

Về cơ bản, đây là trận đấu mang tính thủ tục tại vòng bảng ATP Finals 2025. Trong khi Jannik Sinner đã sớm giành vé vào bán kết và biết luôn đối thủ là Alex De Minaur, Ben Shelton đã sớm bị loại. Bởi vậy, kết quả của trận đấu này không gây ảnh hưởng trực tiếp lên cả hai tay vợt.

Với Shelton, đây sẽ là dịp để tay vợt người Mỹ cải thiện thành tích trước Sinner. Tay vợt người Italia đang thắng 7 trận liên tiếp trong những lần đôi bên đối đầu. Sinner còn trận bán kết phía trước nên lựa chọn bung sức trong cuộc đối đầu này không phải là ý hay. Thể lực luôn là nan đề của tay vợt người Italia.

Shelton cũng chẳng phải là đối thủ dễ chịu gì với những cú giao bóng mạnh mẽ. Bởi vậy, Sinner cần phải cân nhắc rất kỹ.