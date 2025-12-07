Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City chỉ còn kém Arsenal 2 điểm, bất ngờ Everton

Sự kiện: Premier League 2025-26
Aston Villa đã giúp Man City thu ngắn cách biệt với Arsenal, nhưng chính Aston Villa cũng sắp bắt kịp ngôi đầu.

   

Aston Villa và Arsenal mở màn vòng 15 Premier League sớm nhất trong buổi tối thứ Bảy và không ngoài dự đoán, HLV Unai Emery lại có màn phá đám đội bóng cũ. Bàn thắng của Emiliano Buendia ở phút bù giờ đã mang lại thắng lợi 2-1 kịch tính tại Villa Park, và Aston Villa không chỉ tự giúp mình trên top đầu BXH, họ còn mở ra cơ hội cho Man City.

Aston Villa đánh bại Arsenal và chỉ còn kém ngôi đầu 3 điểm

Aston Villa đánh bại Arsenal và chỉ còn kém ngôi đầu 3 điểm

Và Man City đã không bỏ lỡ cơ hội. Sunderland đã cầm chân Liverpool và Arsenal, nhưng họ thua đậm 0-3 tại Etihad và kết thúc trận đấu với 10 người. Các bàn thắng của Ruben Dias, Josko Gvardiol và Phil Foden đã đưa Man City chỉ còn kém Arsenal 2 điểm, và cuộc đua vô địch còn tiếp tục rất nóng ở những vòng tới.

Arsenal với 33 điểm không chỉ đang bị Man City phả hơi sau gáy, chính Aston Villa cũng chỉ còn kém họ 3 điểm sau vòng này. Trong khi đó Chelsea khá bạc nhược trước Bournemouth và bị cầm hòa 0-0, khiến họ kém Aston Villa tận 5 điểm. CLB thành Birmingham giờ cũng phải được xem là một ứng cử viên vô địch.

Bất ngờ Everton

Ở các trận đấu còn lại của thứ Bảy cũng có thêm sự thay đổi với nhóm dự cúp châu Âu. Tottenham có trận thắng quan trọng 2-0 trên sân nhà trước Brentford, và màn trình diễn hay đầu tiên của Xavi Simons từ khi đến London đã khiến Tottenham tạm leo lên thứ 9 trên BXH. 

Everton đã tạm vào top 5 sau thắng lợi đậm đà trước Nottingham Forest

Everton đã tạm vào top 5 sau thắng lợi đậm đà trước Nottingham Forest

Zian Flemming ghi bàn ở phút 90+4 từ quả penalty, nhưng chừng đó không đủ cho Burnley khi họ thua Newcastle 1-2 tại St. James Park. 3 điểm cho Newcastle cũng khiến họ vươn lên bằng điểm Tottenham, và hai đội này đều chỉ kém Chelsea có 3 điểm.

Nhưng bất ngờ nhất phải là Everton, đội thắng đậm 3-0 trước Nottingham Forest tại Goodison Park. Chính Everton đang nắm vị trí còn lại của khu vực dự Champions League khi chỉ kém Chelsea 1 điểm, họ đã thắng 4/5 vòng gần nhất (dù lịch thực sự là tương đối nhẹ).

Liverpool có cơ hội vượt lên trên Everton để đứng trong top 5, nhưng 2 lần để mất thế dẫn bàn trước Leeds trong trận cầu điên rồ ở Elland Road, trận hòa 3-3 với tất cả các bàn thắng đều ở hiệp 2. Kết quả này khiến Liverpool chỉ đứng thứ 8.

Dù vậy Everton có thể sẽ bị đẩy xuống khi vòng đấu kết thúc, bởi Crystal Palace, Brighton và MU chưa đá xong vòng này. 

BXH Premier League sau ngày 6/12

BXH Premier League sau ngày 6/12

8

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

07/12/2025 01:37 AM (GMT+7)
