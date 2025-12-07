Kết quả bóng đá Leeds United - Liverpool: Điên rồ rượt đuổi hiệp 2, bùng nổ phút 90+6 (Ngoại hạng Anh)

Không chỉ Mohamed Salah mà trận này cả Alexander Isak cũng bị HLV Arne Slot cho ngồi dự bị, thay vào đó hàng công Liverpool xuất phát với bộ ba Gakpo - Wirtz - Ekitike. Leeds dù vậy chơi tốt hơn ở đầu trận, ngay phút thứ 2 Okafor đã có cú sút chệch cột dọc sau một tình huống Leeds tranh bóng 2 đơn giản.

Liverpool tạo cơ hội ở hiệp 1 nhưng không tận dụng được

Liverpool dù vậy cải thiện thế trận và phút 16 Curtis Jones đã cứa lòng từ xa dội xà ngang. Đến phút 27, Szoboszlai đã đá phạt rất vừa tầm cho Van Dijk nhưng trung vệ người Hà Lan đánh đầu vọt xà ngang ở cự ly chỉ khoảng gần 8m. Trước khi hết hiệp, Liverpool phản công rất nguy hiểm ở phút 40 nhưng Gakpo tự làm khó mình trước khi sút đổi hướng đi chệch cột dọc.

Leeds đã kiên cường trụ vững ở hiệp 1, nhưng đầu hiệp 2 họ tự "bắn vào chân". Rodon chuyền sửa lưng đồng đội ngay bên sân nhà ở phút 48 và Ekitike đã lao xuống ghi bàn ở pha đối mặt. 2 phút sau hàng thủ Leeds rất chủ quan, Bradley cướp bóng từ chân Gudmundsson trước khi căng ngang cho chính Ekitike lập cú đúp.

Ekitikie trừng phạt hàng thủ Leeds 2 lần chỉ trong vòng 3 phút

2 bàn khiến Liverpool dễ đá và họ có thêm vài cơ hội. HLV Daniel Farke quyết định tung 3 dự bị tấn công vào cùng lúc và ở phút 70 quyết định này đã phát huy tác dụng cho Leeds. Gnonto chỉ sau 4 phút vào sân đã câu được penalty từ cú xoạc của Konate, trên chấm 11m Calvert-Lewin không bỏ lỡ dù Alisson đã đoán đúng hướng.

Đến phút 75, một dự bị khác là Aaronson đã chuyền vào vòng cấm cho Anton Stach, người không bị kèm sát và đã đi bóng cắt qua hàng thủ Liverpool trước khi dứt điểm gỡ hòa 2-2. Các khán đài Elland Road vui sướng khôn tả, nhưng đến phút 80, Gravenberch chuyền bóng từ giữa sân và Mac Allister đã bỏ bóng rất thông minh, tạo cơ hội cho Szoboszlai ghi bàn ở pha đối mặt thủ môn và làm cầu trường câm lặng trở lại.

Ao Tanaka giải cứu 3 điểm cho Leeds ở phút bù giờ

Farke bực không tả, ông thúc các học trò tràn lên và hiệp 2 có tận 9 phút bù giờ để Leeds gỡ hòa. Và ở phút 90+6 Elland Road đã thực sự bùng nổ, một quả phạt góc của chủ nhà rơi ở cột xa, bóng chạm tay Gravenberch trước khi Ao Tanaka vô-lê cận thành trong thế không ai kèm. 3-3 cho Leeds và họ bảo toàn tỷ số để giữ điểm ở lại Yorkshire.

Tỷ số trận đấu: Leeds United 3-3 Liverpool (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

- Leeds: Calvert-Lewin 73' (pen), Stach 75' (Aaronson), Tanaka 90'+6

- Liverpool: Ekitike 48' 50' (Bradley), Szoboszlai 80' (Gravenberch)

Đội hình xuất phát:

Leeds United: Perri, Bogle, Rodon, Bijol, Struijk, Gudmundsson, Ampadu, Gruev, Stach, Okafor, Calvert-Lewin.

Liverpool: Alisson, Bradley, Van Dijk, Konate, Kerkez, Szoboszlai, Jones, Gravenberch, Wirtz, Ekitike, Gakpo.

Leeds United Liverpool Sút khung thành 12(7) 16(7) Thời gian kiểm soát bóng 45% 55% Phạm lỗi 13 12 Thẻ vàng 3 3 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 2 Phạt góc 5 4 Cứu thua 4 2