Kết quả bóng đá Leeds United - Liverpool: Điên rồ rượt đuổi hiệp 2, bùng nổ phút 90+6 (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Rennes
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Brighton & Hove Albion vs West Ham United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Borussia Dortmund vs Hoffenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Napoli vs Juventus
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lorient vs Olympique Lyonnais
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Torino vs Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

Kết quả bóng đá Leeds United - Liverpool: Điên rồ rượt đuổi hiệp 2, bùng nổ phút 90+6 (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Clip Ngoại hạng Anh 2025/26 Leeds United

(Vòng 15 Ngoại hạng Anh) Trận đấu đã trở nên kịch tính không ngờ ở hiệp 2 với cơn "mưa" bàn thắng và bàn cuối cùng ghi ở phút 90+6.

   

Không chỉ Mohamed Salah mà trận này cả Alexander Isak cũng bị HLV Arne Slot cho ngồi dự bị, thay vào đó hàng công Liverpool xuất phát với bộ ba Gakpo - Wirtz - Ekitike. Leeds dù vậy chơi tốt hơn ở đầu trận, ngay phút thứ 2 Okafor đã có cú sút chệch cột dọc sau một tình huống Leeds tranh bóng 2 đơn giản.

Liverpool tạo cơ hội ở hiệp 1 nhưng không tận dụng được

Liverpool tạo cơ hội ở hiệp 1 nhưng không tận dụng được

Liverpool dù vậy cải thiện thế trận và phút 16 Curtis Jones đã cứa lòng từ xa dội xà ngang. Đến phút 27, Szoboszlai đã đá phạt rất vừa tầm cho Van Dijk nhưng trung vệ người Hà Lan đánh đầu vọt xà ngang ở cự ly chỉ khoảng gần 8m. Trước khi hết hiệp, Liverpool phản công rất nguy hiểm ở phút 40 nhưng Gakpo tự làm khó mình trước khi sút đổi hướng đi chệch cột dọc.

Leeds đã kiên cường trụ vững ở hiệp 1, nhưng đầu hiệp 2 họ tự "bắn vào chân". Rodon chuyền sửa lưng đồng đội ngay bên sân nhà ở phút 48 và Ekitike đã lao xuống ghi bàn ở pha đối mặt. 2 phút sau hàng thủ Leeds rất chủ quan, Bradley cướp bóng từ chân Gudmundsson trước khi căng ngang cho chính Ekitike lập cú đúp.

Ekitikie trừng phạt hàng thủ Leeds 2 lần chỉ trong vòng 3 phút

Ekitikie trừng phạt hàng thủ Leeds 2 lần chỉ trong vòng 3 phút

2 bàn khiến Liverpool dễ đá và họ có thêm vài cơ hội. HLV Daniel Farke quyết định tung 3 dự bị tấn công vào cùng lúc và ở phút 70 quyết định này đã phát huy tác dụng cho Leeds. Gnonto chỉ sau 4 phút vào sân đã câu được penalty từ cú xoạc của Konate, trên chấm 11m Calvert-Lewin không bỏ lỡ dù Alisson đã đoán đúng hướng.

Đến phút 75, một dự bị khác là Aaronson đã chuyền vào vòng cấm cho Anton Stach, người không bị kèm sát và đã đi bóng cắt qua hàng thủ Liverpool trước khi dứt điểm gỡ hòa 2-2. Các khán đài Elland Road vui sướng khôn tả, nhưng đến phút 80, Gravenberch chuyền bóng từ giữa sân và Mac Allister đã bỏ bóng rất thông minh, tạo cơ hội cho Szoboszlai ghi bàn ở pha đối mặt thủ môn và làm cầu trường câm lặng trở lại.

Ao Tanaka giải cứu 3 điểm cho Leeds ở phút bù giờ

Ao Tanaka giải cứu 3 điểm cho Leeds ở phút bù giờ

Farke bực không tả, ông thúc các học trò tràn lên và hiệp 2 có tận 9 phút bù giờ để Leeds gỡ hòa. Và ở phút 90+6 Elland Road đã thực sự bùng nổ, một quả phạt góc của chủ nhà rơi ở cột xa, bóng chạm tay Gravenberch trước khi Ao Tanaka vô-lê cận thành trong thế không ai kèm. 3-3 cho Leeds và họ bảo toàn tỷ số để giữ điểm ở lại Yorkshire.

Tỷ số trận đấu: Leeds United 3-3 Liverpool (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo): 

- Leeds: Calvert-Lewin 73' (pen), Stach 75' (Aaronson), Tanaka 90'+6

- Liverpool: Ekitike 48' 50' (Bradley), Szoboszlai 80' (Gravenberch)

Đội hình xuất phát: 

Leeds United: Perri, Bogle, Rodon, Bijol, Struijk, Gudmundsson, Ampadu, Gruev, Stach, Okafor, Calvert-Lewin.

Liverpool: Alisson, Bradley, Van Dijk, Konate, Kerkez, Szoboszlai, Jones, Gravenberch, Wirtz, Ekitike, Gakpo.

Kết quả bóng đá Leeds United - Liverpool: Điên rồ rượt đuổi hiệp 2, bùng nổ phút 90+6 (Ngoại hạng Anh) - 4 Leeds United Liverpool Kết quả bóng đá Leeds United - Liverpool: Điên rồ rượt đuổi hiệp 2, bùng nổ phút 90+6 (Ngoại hạng Anh) - 5

Sút khung thành
12(7)
16(7)
Thời gian kiểm soát bóng
45%
55%
Phạm lỗi
13
12
Thẻ vàng
3
3
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
2
2
Phạt góc
5
4
Cứu thua
4
2
Leeds United Kết quả bóng đá Leeds United - Liverpool: Điên rồ rượt đuổi hiệp 2, bùng nổ phút 90+6 (Ngoại hạng Anh) - 6 vs Kết quả bóng đá Leeds United - Liverpool: Điên rồ rượt đuổi hiệp 2, bùng nổ phút 90+6 (Ngoại hạng Anh) - 7 Liverpool

Điểm

Perri 6.5

Rodon 5.9

Bijol 6.6

Struijk 6.0

Thẻ vàng Bogle 6.1

Ghi bàn Stach 8.1

Gruev 6.6

Ampadu 6.7

Thẻ vàng Gudmundsson 6.4

Ghi bàn (penalty) Calvert-Lewin 5.9

Okafor 6.4

Điểm

5.7Alisson

7.6Bradley Thẻ vàngKiến tạo

6.1Konate

7.2Van Dijk Thẻ vàng

6.0Kerkez

6.9Gravenberch Kiến tạo

6.8Jones

8.0Szoboszlai Ghi bàn

6.3Wirtz

6.2Gakpo

8.2Ekitike Ghi bànGhi bàn

Thay người

Kiến tạoAaronson 6.6

Ghi bànTanaka 7.6

Gnonto 7.1

Piroe 6.4

Bornauw 6.7

Thay người

6.3Mac Allister

5.6Gomez Thẻ vàng

6.4Isak

6.4Endo

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

U22 Việt Nam - U22 Malaysia 11.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U22 Việt Nam
U22 Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 16:00 ngày 11/12
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Leeds United - Liverpool: Ao Tanaka gỡ hòa phút 90+6 (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Leeds United - Liverpool: Ao Tanaka gỡ hòa phút 90+6 (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 15) Leeds đã gỡ hòa thành công ở phút 90+6 nhờ pha chớp thời cơ của Ao Tanaka.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/12/2025 01:21 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN