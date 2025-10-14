Sinner bỏ lỡ nhiều giải lớn cuối năm, lộ điểm yếu lớn nhất so với Alcaraz - Djokovic

🔥 Không còn mục tiêu giữ ngôi đầu

Jannik Sinner được cho là sẽ không góp mặt tại hai giải đấu quan trọng cuối mùa: Paris Masters và Davis Cup, sau khi chính thức bị Carlos Alcaraz soán ngôi số 1 thế giới.

Jannik Sinner - ngôi sao trẻ tài năng của quần vợt Ý

Theo phóng viên Simone Eterno (Eurosport Italy), tay vợt người Ý sẽ tập trung thi đấu ở Vienna Open và ATP Finals thay vì tiếp tục lịch trình dày đặc. Giải Vienna Open sẽ diễn ra vào cuối tháng 10, trong khi ATP Finals khởi tranh tại Turin từ ngày 9/11.

Quyết định này đồng nghĩa Sinner sẽ khép lại mùa giải 2025 mà không giành nổi danh hiệu ATP Masters 1000 nào.

🎯 Gánh nặng Davis Cup và dấu hỏi thể lực

Trong màu áo đội tuyển Ý, Sinner là nhân tố chủ chốt mang về nhiều chiến thắng ở Davis Cup. Năm ngoái, anh giúp Ý vượt qua Hà Lan 2-0 khi đánh bại Tallon Griekspoor, nâng tổng thành tích của mình lên 18 trận và chỉ thua 3 trong số đó. Tuy nhiên, với chấn thương gặp phải tại Shanghai Masters, khả năng anh tham dự Davis Cup năm nay gần như bằng không.

Sinner gặp chấn thương tại Thượng Hải Masters

Tại Thượng Hải, Sinner buộc phải bỏ cuộc giữa trận gặp Griekspoor do chuột rút khi đang bị dẫn 2-3 ở set 3. Đây là lần thứ hai liên tiếp anh phải rút lui giữa trận trong vai trò đương kim vô địch Masters 1000, sau sự cố tương tự tại Cincinnati 2025 khi đang thua Alcaraz 0-5.

Cựu tay vợt Ý Paolo Bertolucci cho rằng điều này phản ánh sự mong manh của Sinner: “Cậu ấy hơi yếu. Khi thì chuột rút, khi thì đau dạ dày, rồi khuỷu tay, phồng rộp, đau hông... Quá nhiều vấn đề nhỏ tích tụ”.

“Cậu ấy không có thể lực bền bỉ như Djokovic hay Alcaraz - điều này đã khá rõ ràng. Nhưng chúng ta cũng không nên quá lo lắng, vì dù sao nước Ý vẫn đang sở hữu tay vợt số 2 thế giới”.

Bertolucci đồng thời chỉ trích lịch thi đấu quá dày của Sinner, đặc biệt là việc tham dự China Open tại Bắc Kinh ngay trước Thượng Hải: “Một tháng rưỡi thi đấu liên tục - có thật sự cần thiết không? Mọi thứ chỉ vì điểm số, thứ hạng, ngôi số 1… nhưng liệu có đáng”.

🏆 Mùa giải nhiều thăng trầm và cuộc đua cùng Alcaraz

Năm 2025 là một hành trình nhiều biến động với Sinner. Anh khởi đầu rực rỡ với danh hiệu Australian Open thứ hai, nhưng sau đó bị cấm thi đấu 3 tháng vì doping. Trở lại sau án phạt, Sinner thua đau Alcaraz trong trận chung kết Roland Garros, nhưng sau đó phục thù tại Wimbledon.

Jannik Sinner và Carlos Alcaraz - cặp kình địch được kỳ vọng định hình tương lai quần vợt thế giới

Tuy nhiên, US Open lại chứng kiến Alcaraz “nở nụ cười sau cùng”, không chỉ giành cúp mà còn lấy lại ngôi số 1 thế giới từ tay đối thủ người Ý.

Dù vậy, Sinner vẫn sẽ góp mặt tại 6 Kings Slam - giải đấu biểu diễn ở Ả Rập Saudi có thể giúp anh kiếm tới 6 triệu bảng, trước khi hướng đến ATP Finals - nơi anh hy vọng kết thúc năm bằng danh hiệu danh giá nhất còn lại.

⚡ Sinner - Alcaraz, cuộc chiến có thể định nghĩa cả một thế hệ

Giám đốc giải Australian Open, ông Craig Tiley, tin rằng mối duyên nợ giữa Sinner và Alcaraz có thể trở thành cuộc đối đầu vĩ đại nhất lịch sử quần vợt hiện đại.

“Chúng ta đang chứng kiến sự ra đời của một trong những cuộc cạnh tranh lớn nhất mà tennis từng có”, Tiley nói. “Họ luôn thúc đẩy nhau lên một đẳng cấp phi thường. Mỗi lần gặp nhau là một trận đấu bùng nổ, với phong cách trái ngược và tinh thần chiến đấu đến điểm cuối cùng. Đây là cặp đấu có thể định hình bộ môn này trong nhiều năm tới”.