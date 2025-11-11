Trực tiếp tennis Alcaraz - Fritz: Thử thách lớn cho "Tiểu Nadal" (ATP Finals)

🔥 Alcaraz vượt khó trong ngày ra quân

Những khó khăn quen thuộc của Carlos Alcaraz trên mặt sân cứng trong nhà tiếp tục xuất hiện ở trận mở màn ATP Finals. Rất may cho tay vợt người Tây Ban Nha, Alex de Minaur không tận dụng được cơ hội, giúp Alcaraz lấy lại nhịp độ và thắng 7-6, 6-2.

Đây là khởi đầu quan trọng tại giải đấu mà Alcaraz từng thi đấu dưới kỳ vọng. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên anh thắng trận ra quân tại ATP Finals, sau khi thua Alexander Zverev năm 2023 và Casper Ruud năm 2024. Ngoài mục tiêu tranh chức vô địch, Alcaraz còn phải bảo vệ vị trí số 1 thế giới và kết thúc ngôi số 1 cuối năm.

🎯 Fritz hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc

Taylor Fritz buộc phải thắng ở trận mở màn gặp Lorenzo Musetti nếu muốn nuôi hy vọng vào bán kết – và anh đã làm được. Fritz dễ dàng vượt qua Musetti đang xuống sức để thắng 6-3, 6-4.

Trái với Alcaraz, Fritz luôn chơi tốt trên mặt sân cứng trong nhà tốc độ cao. Anh vào bán kết ATP Finals ngay lần đầu dự giải năm 2022, rồi giành ngôi á quân năm 2024 sau Jannik Sinner. Fritz cần đánh bại tay vợt số 1 thế giới ở cấp độ tour lần đầu tiên trong sự nghiệp để mơ vé bán kết, sau chuỗi thua 0-12 trước các tay vợt top 1 tới thời điểm này.