Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trực tiếp tennis Alcaraz - Fritz: Thử thách lớn cho "Tiểu Nadal" (ATP Finals)

Sự kiện: ATP World Tour Finals 2025 Carlos Alcaraz Trực tiếp + video tennis hôm nay

(20h, 11/11, vòng bảng) Carlos Alcaraz vượt qua trận mở màn ATP Finals đầy thử thách trước Alex de Minaur và sẽ bước vào cuộc đối đầu đáng chú ý với Taylor Fritz - tay vợt đang có phong độ tốt trên mặt sân cứng trong nhà.

  

Trực tiếp tennis Alcaraz - Fritz: Thử thách lớn cho "Tiểu Nadal" (ATP Finals) - 1
Carlos Alcaraz
Taylor Fritz
Trực tiếp tennis Alcaraz - Fritz: Thử thách lớn cho "Tiểu Nadal" (ATP Finals) - 1
Lịch thi đấu

🔥 Alcaraz vượt khó trong ngày ra quân

Những khó khăn quen thuộc của Carlos Alcaraz trên mặt sân cứng trong nhà tiếp tục xuất hiện ở trận mở màn ATP Finals. Rất may cho tay vợt người Tây Ban Nha, Alex de Minaur không tận dụng được cơ hội, giúp Alcaraz lấy lại nhịp độ và thắng 7-6, 6-2.

Đây là khởi đầu quan trọng tại giải đấu mà Alcaraz từng thi đấu dưới kỳ vọng. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên anh thắng trận ra quân tại ATP Finals, sau khi thua Alexander Zverev năm 2023 và Casper Ruud năm 2024. Ngoài mục tiêu tranh chức vô địch, Alcaraz còn phải bảo vệ vị trí số 1 thế giới và kết thúc ngôi số 1 cuối năm.

🎯 Fritz hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc

Taylor Fritz buộc phải thắng ở trận mở màn gặp Lorenzo Musetti nếu muốn nuôi hy vọng vào bán kết – và anh đã làm được. Fritz dễ dàng vượt qua Musetti đang xuống sức để thắng 6-3, 6-4.

Trái với Alcaraz, Fritz luôn chơi tốt trên mặt sân cứng trong nhà tốc độ cao. Anh vào bán kết ATP Finals ngay lần đầu dự giải năm 2022, rồi giành ngôi á quân năm 2024 sau Jannik Sinner. Fritz cần đánh bại tay vợt số 1 thế giới ở cấp độ tour lần đầu tiên trong sự nghiệp để mơ vé bán kết, sau chuỗi thua 0-12 trước các tay vợt top 1 tới thời điểm này.

8

Lào - Việt Nam 19.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Lào
Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 19:00 ngày 19/11
Thể lệ
Nóng nhất thể thao chiều 11/11: Sao tennis Ons Jabeur đón con đầu lòng
Nóng nhất thể thao chiều 11/11: Sao tennis Ons Jabeur đón con đầu lòng

(Tin thể thao) Tay vợt nữ từng giữ vị trí số 2 WTA thông báo tin mừng trên mạng xã hội.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/11/2025 14:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
ATP World Tour Finals 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN