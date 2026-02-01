Trực tiếp tennis Alcaraz - Djokovic: "Nole" dẫn đối đầu (CK Australian Open)

Djokovic chưa từng thua ở chung kết Australian Open

Thành tích của Novak Djokovic tại Australian Open gần như “bất khả xâm phạm”: 10 lần vô địch và toàn thắng 10-0 trong các trận chung kết tại Melbourne Park.

Djokovic hạ đẹp Sinner ở bán kết

Đây là lần thứ hai Djokovic đối đầu một tay vợt xếp hạng cao hơn ở chung kết Australian Open, sau Stefanos Tsitsipas năm 2023. T

rong các trận chung kết Grand Slam gặp đối thủ xếp trên, Djokovic có thành tích 4–4; lần gần nhất là thất bại trước Alcaraz tại Wimbledon 2023.

Những con số ấn tượng của Alcaraz

Carlos Alcaraz đã sớm khẳng định bản lĩnh ở các trận cầu lớn, sở hữu thành tích 14 thắng – 2 thua trong các trận chung kết Grand Slam và Masters. Một trong hai thất bại đó đến trước chính Novak Djokovic tại Cincinnati Masters 2023.

Tay vợt người Tây Ban Nha cũng cực kỳ lạnh lùng ở các set quyết định tại Grand Slam, thắng 15/16 trận; thất bại duy nhất là trước Matteo Berrettini ở Australian Open 2022.

Alcaraz xuất sắc hạ Zverev ở bán kết

"Nole" dẫn đối đầu

Novak Djokovic đang dẫn nhẹ 5-4 trong thống kê đối đầu chính thức. Nếu tính cả các trận biểu diễn, tỷ số được cân bằng 5–5 sau chiến thắng của Alcaraz tại Diriyah Tennis Cup 2023. Bức tranh tổng thể cho thấy đây là cặp đấu cân não hiếm có. Hai tay vợt đã bốn lần chạm trán ở các trận tranh danh hiệu, mỗi người giành hai chiến thắng.

Alcaraz từng gây chấn động khi chấm dứt chuỗi thống trị kéo dài của Djokovic trên sân Trung tâm Wimbledon năm 2023, trước khi tay vợt Serbia đáp trả bằng tấm HCV Olympic tại Paris. Tuy nhiên, ở lần gặp gần nhất, cán cân nghiêng hẳn về Alcaraz với màn trình diễn áp đảo ở bán kết US Open.

Huyền thoại Nadal đặt niềm tin vào Alcaraz

Rafael Nadal - chủ nhân 22 danh hiệu Grand Slam, người đã giải nghệ năm 2024, dự kiến có mặt tại Melbourne để theo dõi trận đấu đỉnh cao. Từng hai lần vô địch Australian Open, Nadal đánh giá tay vợt số một thế giới Alcaraz là ứng viên sáng giá nhất, song không loại trừ khả năng Djokovic tạo nên bất ngờ dù đã 38 tuổi.

Nadal nói với đài Channel Nine hôm thứ Bảy: “Tôi nghĩ ứng viên số một là Carlos. Cậu ấy trẻ, tràn đầy năng lượng và đang ở đỉnh cao phong độ. Nhưng Novak thì vẫn là Novak, một tay vợt rất đặc biệt. Tôi không nhớ liệu Novak có từng thua chung kết ở đây hay chưa. Đó luôn là thử thách, và anh ấy thích thử thách. Từ góc nhìn của tôi, Carlos là người được đánh giá cao hơn”.

Nadal đánh giá Alcaraz cao hơn Djokovic

Djokovic mơ chinh phục Grand Slam thứ 25

Djokovic có được sự may mắn cần thiết khi bước đến chung kết Australian Open 2026. Tay vợt người Serbia có tới 2 trận được hưởng lợi do đối thủ bỏ cuộc. Thể lực được đảm bảo do không phải thi đấu quá nhiều, Djokovic đã xuất sắc thắng Sinner ở bán kết.

Cơ hội giành Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp của Djokovic lại trở nên sáng hơn bao giờ hết. Nếu đánh bại Alcaraz, "Nole" sẽ trở thành tay vợt đầu tiên có 25 chức vô địch ở các giải Grand Slam.

Djokovic đang dẫn Alcaraz 5-4 trong các lần chạm trán giữa đôi bên, tỷ lệ đủ nói lên sự cân bằng hiếm có. Giới chuyên môn tin rằng đây là một trong những cặp đối đầu hấp dẫn nhất tennis đương đại.

Sức trẻ ủng hộ Alcaraz

Chiến thắng với tỷ số 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5 trước Zverev ở bán kết Australian Open 2026 giúp Alcaraz lập nên kỷ lục khi chơi trận bán kết dài nhất lịch sử Australian Open, đồng thời là trận đấu 5 set đầu tiên tại sân Rod Laver Arena ở giải năm nay.

Nên nhớ có thời điểm Alcaraz gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển khi dính chấn thương. Nhưng với quyết tâm cao độ cộng với thể lực bền bỉ, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn đánh bại đối thủ để tiến vào chung kết.

Đẳng cấp của Alcaraz không hề thua kém Djokovic. Chưa kể anh còn có lợi thế về mặt tuổi tác khi trẻ hơn "Nole" tới 16 tuổi. "Tiểu Nadal" sẽ có sự tự tin cao độ trước ngày chạm mặt Djokovic.