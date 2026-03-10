Dự đoán tỷ số Cúp C1: Liverpool dễ sa lầy ở Thỗ Nhĩ Kỳ, Barca quyết thắng Newcastle

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Bayern Munich
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Dự đoán tỷ số Cúp C1: Liverpool dễ sa lầy ở Thỗ Nhĩ Kỳ, Barca quyết thắng Newcastle

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Barcelona Newcastle United

Những cặp đấu hàng đầu bóng đá châu Âu sẽ đến ở vòng 1/8 Chamipns League. Ở đó, Liverpool phải làm khách đến sân của Galatasaray, trong khi Barcelona thư hùng với Newcastle trên đất Anh.

   

Newcastle - Barcelona: 3h, 11/3, lượt đi vòng 1/8 Champions League

Vòng 1/8 UEFA Champions League chứng kiến Newcastle United bước vào thử thách lớn khi tái đấu FC Barcelona. Sau thất bại ở lần chạm trán đầu tiên mùa này, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đang quyết tâm đảo ngược tình thế trước đại diện hùng mạnh của La Liga.

Barca (áo cam) so tài Newcastle trên đất Anh

Barca (áo cam) so tài Newcastle trên đất Anh

Cuối tuần qua, Newcastle vừa nhận thất bại 1-3 trước Manchester City tại FA Cup, qua đó chính thức dừng bước ở đấu trường cúp quốc nội. Điều đó khiến Champions League trở thành hy vọng danh hiệu cuối cùng của “Chích chòe” trong mùa giải năm nay.

Đáng chú ý, đại diện nước Anh đang sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất trong lịch sử của họ tại Champions League (thắng 3, hòa 2). Lịch sử sân nhà tại cúp châu Âu cũng mang lại niềm tin cho Newcastle khi họ chỉ thua 2 trong 32 trận tại St. James Park ở các giải đấu châu lục (thắng 22, hòa 8).

Trong khi Newcastle bước vào trận đấu với nhiều áp lực, Barcelona lại đang có phong độ khá tích cực. Đội bóng xứ Catalunya hành quân đến Anh với chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, tiếp tục nuôi tham vọng chinh phục cả danh hiệu quốc nội lẫn châu Âu.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, Barcelona đã tiến vào tới bán kết Champions League mùa trước, ở vòng 1/8 họ vượt qua Benfica với tổng tỷ số 4-1. Đó cũng là lần thứ 15 trong 16 mùa gần nhất họ vượt qua vòng đấu này, một thống kê cho thấy bản lĩnh knock-out đáng nể của đội bóng Tây Ban Nha.

Dẫu vậy, phong độ sân khách gần đây của Barcelona lại không thực sự ổn định. Họ đã thua 2 trong 3 chuyến làm khách gần nhất trên mọi đấu trường, đồng thời chỉ thắng 2 trong số các trận sân khách ở giai đoạn league phase Champions League.

Trong lần gần nhất làm khách tại sân của Newcastle hồi tháng 9, Barcelona đã giành chiến thắng 2-1. Tính tổng thể các cuộc đối đầu, đại diện La Liga đang chiếm ưu thế rõ rệt với 4 chiến thắng và chỉ 1 thất bại. Hơn thế, Barcelona có thành tích đặc biệt ấn tượng trước các đội bóng Anh ở vòng 1/8 Champions League khi đã vượt qua cả năm cặp đấu gần nhất ở giai đoạn này.

Dự đoán: Newcastle 1-2 Barcelona

Thông tin lực lượng

Newcastle: Bruno Guiamaraes, Schar, Krafth, Gillespie do chấn thương.

Barcelona: Balde, Kounde, Christensen, Gavi và De Jong do chấn thương.

Đội hình dự kiến

Newcastle: Ramsdale; Hall, Burn, Thiaw, Trippier; Joelinton, Tonali, Willock; Gordon, Barnes, Woltemade

Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo; Fermin, Pedri, Olmo; Raphinha, Yamal, Lewandowski

Galatasaray - Liverpool: 0h45, 11/3, lượt đi vòng 1/8 Champions League

Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2013/14, Galatasaray góp mặt ở vòng 1/8 UEFA Champions League, và thử thách dành cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức là một “ông hoàng châu Âu” – Liverpool. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu cá tính hứa hẹn mang đến bầu không khí bùng nổ.

Liverpool (áo xanh) từng thua Galatasaray

Liverpool (áo xanh) từng thua Galatasaray

Nếu màn trình diễn ở vòng play-off loại trực tiếp là thước đo, Galatasaray chắc chắn sẽ đem lại một trận cầu giàu cảm xúc. Đại diện Istanbul vừa vượt qua Juventus với tổng tỷ số 7-5 sau hai lượt trận, trong đó hiệp phụ trận lượt về đóng vai trò quyết định.

Ở trận lượt đi trên sân Rams Park, Galatasaray giành chiến thắng ấn tượng 5-2, góp phần kéo dài chuỗi thành tích sân nhà cực kỳ ấn tượng: chỉ thua 2 trong 46 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 33, hòa 11).

Không chỉ vậy, đội bóng áo vàng-đỏ còn bất bại trong 10 trận sân nhà gần nhất tại vòng knock-out Cúp C1/Champions League (thắng 6, hòa 4). Phong độ gần đây cũng đứng về phía họ khi Galatasaray toàn thắng 3 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng 1-0 trước kình địch Istanbul là Besiktas ở giải quốc nội cuối tuần qua.

Trong khi đó, Liverpool cũng bước vào trận đấu với tâm lý tích cực. Đội bóng vùng Merseyside vừa giành chiến thắng 3-1 trên sân của Wolverhampton tại FA Cup, qua đó “trả món nợ” thất bại trước chính đối thủ này ở Premier League chỉ vài ngày trước đó.

Chiến thắng ấy đánh dấu trận thắng thứ năm của Liverpool trong sáu lần ra sân gần nhất. Không chỉ có phong độ tốt ở quốc nội, đại diện nước Anh cũng đang duy trì đà hưng phấn tại đấu trường châu Âu khi khép lại vòng bảng Champions League với ba chiến thắng liên tiếp mà không để lọt lưới.

Galatasaray cũng có lý do để tin vào lợi thế sân nhà khi đối đầu các đại diện Anh. Trong chín trận sân nhà gần nhất trước các CLB xứ sương mù tại cúp châu Âu, họ chỉ thua đúng một lần. Đáng chú ý, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ từng đánh bại Liverpool 1-0 ngay ở giai đoạn league phase của mùa giải năm nay.

Dự đoán: Galatasaray 2-1 Liverpool

Thông tin lực lượng

Galatasaray: Vắng Enes Emre Buyuk, Batuhan Sen và Arda Unyay vì chấn thương; trong khi Renato Nhaga, Armando Guner, Gokdeniz Gurpuz và Metehan Baltaci nghỉ vì án treo giò.

Liverpool: Vắng Stefan Bajcetic, Alexander Isak, Conor Bradley, Wataru Endo, Rhys Williams, Harvey Davies và Giovanni Leoni vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Galatasaray: Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Sara, Lang; Osimhen.

Liverpool: Alisson; Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

Yamal đỉnh cao như vị thần ánh sáng, khoảnh khắc thiên tài giúp Barca hạ Bilbao
Yamal đỉnh cao như vị thần ánh sáng, khoảnh khắc thiên tài giúp Barca hạ Bilbao

Phút 68, Lamine Yamal tung cú cứa lòng không thể cản phá để mang về chiến thắng quý giá cho Barcelona trước Bilbao. Tại San Mames, nơi luôn được xem...

09/03/2026 23:18 PM (GMT+7)
