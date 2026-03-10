Dự đoán tỷ số Cúp C1: Liverpool dễ sa lầy ở Thỗ Nhĩ Kỳ, Barca quyết thắng Newcastle

Newcastle - Barcelona: 3h, 11/3, lượt đi vòng 1/8 Champions League

Vòng 1/8 UEFA Champions League chứng kiến Newcastle United bước vào thử thách lớn khi tái đấu FC Barcelona. Sau thất bại ở lần chạm trán đầu tiên mùa này, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đang quyết tâm đảo ngược tình thế trước đại diện hùng mạnh của La Liga.

Barca (áo cam) so tài Newcastle trên đất Anh

Cuối tuần qua, Newcastle vừa nhận thất bại 1-3 trước Manchester City tại FA Cup, qua đó chính thức dừng bước ở đấu trường cúp quốc nội. Điều đó khiến Champions League trở thành hy vọng danh hiệu cuối cùng của “Chích chòe” trong mùa giải năm nay.

Đáng chú ý, đại diện nước Anh đang sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất trong lịch sử của họ tại Champions League (thắng 3, hòa 2). Lịch sử sân nhà tại cúp châu Âu cũng mang lại niềm tin cho Newcastle khi họ chỉ thua 2 trong 32 trận tại St. James Park ở các giải đấu châu lục (thắng 22, hòa 8).

Trong khi Newcastle bước vào trận đấu với nhiều áp lực, Barcelona lại đang có phong độ khá tích cực. Đội bóng xứ Catalunya hành quân đến Anh với chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, tiếp tục nuôi tham vọng chinh phục cả danh hiệu quốc nội lẫn châu Âu.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, Barcelona đã tiến vào tới bán kết Champions League mùa trước, ở vòng 1/8 họ vượt qua Benfica với tổng tỷ số 4-1. Đó cũng là lần thứ 15 trong 16 mùa gần nhất họ vượt qua vòng đấu này, một thống kê cho thấy bản lĩnh knock-out đáng nể của đội bóng Tây Ban Nha.

Dẫu vậy, phong độ sân khách gần đây của Barcelona lại không thực sự ổn định. Họ đã thua 2 trong 3 chuyến làm khách gần nhất trên mọi đấu trường, đồng thời chỉ thắng 2 trong số các trận sân khách ở giai đoạn league phase Champions League.

Trong lần gần nhất làm khách tại sân của Newcastle hồi tháng 9, Barcelona đã giành chiến thắng 2-1. Tính tổng thể các cuộc đối đầu, đại diện La Liga đang chiếm ưu thế rõ rệt với 4 chiến thắng và chỉ 1 thất bại. Hơn thế, Barcelona có thành tích đặc biệt ấn tượng trước các đội bóng Anh ở vòng 1/8 Champions League khi đã vượt qua cả năm cặp đấu gần nhất ở giai đoạn này.

Dự đoán: Newcastle 1-2 Barcelona Thông tin lực lượng Newcastle: Bruno Guiamaraes, Schar, Krafth, Gillespie do chấn thương. Barcelona: Balde, Kounde, Christensen, Gavi và De Jong do chấn thương. Đội hình dự kiến Newcastle: Ramsdale; Hall, Burn, Thiaw, Trippier; Joelinton, Tonali, Willock; Gordon, Barnes, Woltemade Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo; Fermin, Pedri, Olmo; Raphinha, Yamal, Lewandowski

Galatasaray - Liverpool: 0h45, 11/3, lượt đi vòng 1/8 Champions League

Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2013/14, Galatasaray góp mặt ở vòng 1/8 UEFA Champions League, và thử thách dành cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức là một “ông hoàng châu Âu” – Liverpool. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu cá tính hứa hẹn mang đến bầu không khí bùng nổ.

Liverpool (áo xanh) từng thua Galatasaray

Nếu màn trình diễn ở vòng play-off loại trực tiếp là thước đo, Galatasaray chắc chắn sẽ đem lại một trận cầu giàu cảm xúc. Đại diện Istanbul vừa vượt qua Juventus với tổng tỷ số 7-5 sau hai lượt trận, trong đó hiệp phụ trận lượt về đóng vai trò quyết định.

Ở trận lượt đi trên sân Rams Park, Galatasaray giành chiến thắng ấn tượng 5-2, góp phần kéo dài chuỗi thành tích sân nhà cực kỳ ấn tượng: chỉ thua 2 trong 46 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 33, hòa 11).

Không chỉ vậy, đội bóng áo vàng-đỏ còn bất bại trong 10 trận sân nhà gần nhất tại vòng knock-out Cúp C1/Champions League (thắng 6, hòa 4). Phong độ gần đây cũng đứng về phía họ khi Galatasaray toàn thắng 3 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng 1-0 trước kình địch Istanbul là Besiktas ở giải quốc nội cuối tuần qua.

Trong khi đó, Liverpool cũng bước vào trận đấu với tâm lý tích cực. Đội bóng vùng Merseyside vừa giành chiến thắng 3-1 trên sân của Wolverhampton tại FA Cup, qua đó “trả món nợ” thất bại trước chính đối thủ này ở Premier League chỉ vài ngày trước đó.

Chiến thắng ấy đánh dấu trận thắng thứ năm của Liverpool trong sáu lần ra sân gần nhất. Không chỉ có phong độ tốt ở quốc nội, đại diện nước Anh cũng đang duy trì đà hưng phấn tại đấu trường châu Âu khi khép lại vòng bảng Champions League với ba chiến thắng liên tiếp mà không để lọt lưới.

Galatasaray cũng có lý do để tin vào lợi thế sân nhà khi đối đầu các đại diện Anh. Trong chín trận sân nhà gần nhất trước các CLB xứ sương mù tại cúp châu Âu, họ chỉ thua đúng một lần. Đáng chú ý, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ từng đánh bại Liverpool 1-0 ngay ở giai đoạn league phase của mùa giải năm nay.