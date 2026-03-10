Kết quả bóng đá West Ham - Brentford: Rượt đuổi nghẹt thở, luân lưu cân não (FA Cup)

Trong trận đấu đầy kịch tính, đội trưởng Jarrod Bowen mở tỷ số cho West Ham ở phút 19 với pha dứt điểm cận thành sau khi hàng thủ Brentford xử lý không tốt tình huống phạt góc. Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau, tiền đạo Igor Thiago đưa trận đấu trở lại thế cân bằng bằng bàn thắng thứ 20 của anh từ đầu mùa.

West Ham ăn mừng sau khi giành vé vào tứ kết FA Cup

West Ham nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn khi Bowen đánh lừa thủ môn Kelleher trên chấm phạt đền ở phút 34, sau khi Michael Kayode phạm lỗi với Adama Traore trong vòng cấm.

Tưởng chừng “Búa tạ” đã cầm chắc chiến thắng, nhưng Brentford gỡ hòa ở phút 80 khi Igor Thiago tiếp tục ghi bàn trên chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Summerville với Kayode, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Hai đội không ghi thêm bàn trong 30 phút hiệp phụ. Trên loạt sút luân lưu, Ouattara trở thành tâm điểm với cú đá Panenka hỏng ăn, trước khi Mavropanos thực hiện thành công quả sút quyết định, giúp West Ham giành chiến thắng 5-3 và thiết lập cuộc tiếp đón Leeds United ở vòng tứ kết FA Cup.

Tỷ số chung cuộc: West Ham 2-2 Brentford (Hiệp 1: 2-1)

Luân lưu: West Ham 5-3 Brentford

Ghi bàn (kiến tạo)

West Ham: Bowen (19') (34' phạt đền)

Brentford: Igor Thiago (28', Collins) (81' phạt đền)

Đội hình xuất phát

West Ham: Areola, Walker Peters, Mavropanos, Disasi, Scarles, Soucek, Kante, Bowen, Fernandes, Traore, Pablo

Brentford: Kelleher, Lewis Potter, Collins, Ajer, Kayode, Henderson, Yarmolyuk, Schade, Damsgaard, Ouattara, Igor Thiago