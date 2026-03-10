Kết quả bóng đá West Ham - Brentford: Rượt đuổi nghẹt thở, luân lưu cân não (FA Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Bayern Munich
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Kết quả bóng đá West Ham - Brentford: Rượt đuổi nghẹt thở, luân lưu cân não (FA Cup)

Sự kiện: Cup FA West Ham United

(Vòng 5) West Ham đã giành vé vào tứ kết FA Cup lần đầu tiên sau 10 năm, sau khi đánh bại đối thủ cùng thành phố Brentford trên chấm luân lưu.

   

Trong trận đấu đầy kịch tính, đội trưởng Jarrod Bowen mở tỷ số cho West Ham ở phút 19 với pha dứt điểm cận thành sau khi hàng thủ Brentford xử lý không tốt tình huống phạt góc. Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau, tiền đạo Igor Thiago đưa trận đấu trở lại thế cân bằng bằng bàn thắng thứ 20 của anh từ đầu mùa.

West Ham ăn mừng sau khi giành vé&nbsp;vào tứ kết FA Cup

West Ham ăn mừng sau khi giành vé vào tứ kết FA Cup

West Ham nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn khi Bowen đánh lừa thủ môn Kelleher trên chấm phạt đền ở phút 34, sau khi Michael Kayode phạm lỗi với Adama Traore trong vòng cấm.

Tưởng chừng “Búa tạ” đã cầm chắc chiến thắng, nhưng Brentford gỡ hòa ở phút 80 khi Igor Thiago tiếp tục ghi bàn trên chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Summerville với Kayode, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Hai đội không ghi thêm bàn trong 30 phút hiệp phụ. Trên loạt sút luân lưu, Ouattara trở thành tâm điểm với cú đá Panenka hỏng ăn, trước khi Mavropanos thực hiện thành công quả sút quyết định, giúp West Ham giành chiến thắng 5-3 và thiết lập cuộc tiếp đón Leeds United ở vòng tứ kết FA Cup.

Tỷ số chung cuộc: West Ham 2-2 Brentford (Hiệp 1: 2-1)

Luân lưu: West Ham 5-3 Brentford

Ghi bàn (kiến tạo)

West Ham: Bowen (19') (34' phạt đền)

Brentford: Igor Thiago (28', Collins) (81' phạt đền)

Đội hình xuất phát

West Ham: Areola, Walker Peters, Mavropanos, Disasi, Scarles, Soucek, Kante, Bowen, Fernandes, Traore, Pablo

Brentford: Kelleher, Lewis Potter, Collins, Ajer, Kayode, Henderson, Yarmolyuk, Schade, Damsgaard, Ouattara, Igor Thiago

8

Real Madrid - Man City 12.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Man City
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 12/03
Thể lệ
Kết quả bóng đá Newcastle - Man City: Cú đúp hiệp 2, ngược dòng thuyết phục (FA Cup)
Kết quả bóng đá Newcastle - Man City: Cú đúp hiệp 2, ngược dòng thuyết phục (FA Cup)

(Vòng 5 FA Cup) Newcastle và Man City đã chơi ăn miếng trả miếng với nhau rất hấp dẫn ở hiệp 1, trước khi trận đấu được định đoạt ở hiệp 2.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/03/2026 04:31 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup FA Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN