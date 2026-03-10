Mbappe chạy đua hồi phục chấn thương thần tốc, quyết đấu Man City Cúp C1

Mbappe trở lại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) sau vài ngày ở quê nhà Pháp để điều trị chuyên sâu chấn thương đầu gối trái. Việc anh có tham gia đại chiến giữa Real Madrid và Man City (3h, 12/3) tại Bernabeu vẫn còn bỏ ngỏ, khi đội ngũ y tế CLB chuẩn bị đánh giá sức khỏe của anh.

Tiền đạo sinh năm 1998 không hề đơn độc trong thời gian ở Pháp, khi anh được 2 chuyên gia vật lý trị liệu hàng đầu của Real Madrid đồng hành để đảm bảo quá trình phục hồi diễn ra suôn sẻ. Dù "Los Blancos" giữ thái độ thận trọng về thời gian trở lại, cơ hội ra sân vẫn mở ra Mbappe.

Mbappe khát khao ra sân đấu Man City

Sự trở lại của Mbappe sẽ mang lại cú hích lớn cho đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa khi đối đầu Man City của Pep Guardiola. Đây được coi như trận đấu được hấp dẫn nhất vòng 1/8 Cúp C1. Tờ Marca (Tây Ban Nha) cho biết điều này từng bị coi là gần như bất khả thi nhưng giờ đã trở thành khả năng thực tế.

Mbappe giờ chỉ còn 2 buổi tập quan trọng để chứng minh đầu gối có chịu nổi cường độ thi đấu đỉnh cao hay không. Mong muốn tham gia trận đấu của Mbappe không có gì phải bàn cãi, nhưng ban huấn luyện phải cân nhắc liệu có rủi ro tái phát chấn thương hay không.

Có sự lạc quan về Mbappe sau các báo cáo về tiến triển tích cực trong thời gian anh ở Pháp. Nhưng quãng thời gian để ngôi sao sinh năm 1998 tập luyện quá eo hẹp.

Ngoài Mbappe, Real Madrid còn có thể chào đón sự trở lại của Bellingham. Trong khi đó, Alvaro Carreras và Antonio Rudiger dự kiến cũng có thể thi đấu trận gặp Man City.