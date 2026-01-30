Trực tiếp tennis Djokovic - Sinner: Nole thắng set 4, hồi hộp set quyết định (BK Australian Open)

Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Djokovic 3(0) 6(0) 4(0) 6(0) 1(0) Sinner 6(0) 3(0) 6(0) 4(0) 2(0) Lịch thi đấu Thông tin trước trận Kết quả SET 5 1-2 Game cho Sinner Djokovic không có bất kì cơ hội ghi điểm. Game trắng cho Sinner. 1-1 Game cho Djokovic Djokovic chiến đấu cực kì quả cảm và cứu break thành công, trước khi hướng tới chiến thắng ở game cầm giao bóng. 1-1 Game cho Djokovic Djokovic chiến đấu cực kì quả cảm và cứu break thành công, trước khi hướng tới chiến thắng ở game cầm giao bóng. 0-1 Game cho Sinner Những cú giao bóng hiểm hóc của Sinner khiến Djokovic bất lực. Tay vợt người Italia thắng chóng vánh trong game cầm giao bóng mở màn set 5. SET 4 6-4 Djokovic đoạt set-point Xem video Sinner đánh bóng không qua lưới. Loạt bóng bền khép lại với chiến thắng nghiêng về Djokovic. Như vậy, Nole thắng 6-4 trong set 4 và kéo trận đấu vào set 5 để phân thắng bại. 5-4 Game cho Sinner Sinner liên tục duy trì lợi thế dẫn điểm và thắng game cầm giao bóng. 5-3 Game cho Djokovic Xem video Đối diện 2 nguy cơ mất break, Djokovic vẫn xuất sắc vượt khó để thắng game cầm giao bóng. Chiến thắng ở set 4 rất gần với Nole. 4-3 Game cho Sinner Cú giao bóng ăn điểm trực tiếp của Sinner. Tay vợt người Italia vẫn kiên trì bám đuổi và chờ đợi cơ hội ngược dòng. 4-2 Game cho Djokovic Xem video Djokovic chưa mắc sai lầm nào trong những game cầm giao bóng. Chiến thắng dễ dàng dành cho Nole. 3-2 Game cho Sinner Djokovic chỉ ghi 1 điểm trước khi gác vợt dễ dàng ở game cầm giao bóng của Sinner. 3-1 Game cho Djokovic Xem video Sinner trả giao bóng ra ngoài. Djokovic thắng áp đảo ở game cầm giao bóng của mình. 2-1 Game cho Sinner Djokovic dẫn trước, nhưng Sinner đã ngược dòng để thắng game cầm giao bóng. 2-0 Game cho Djokovic Xem video Sinner chỉ ghi 1 điểm trước khi chấp nhận gác vợt chóng vánh ở game cầm giao bóng của Nole. 1-0 Djokovic giành break-point!! Sinner đánh bóng không qua lưới, loạt bóng bền khép lại với chiến thắng thuộc về Djokovic, đồng thời giúp anh giành break-point sớm ở set 4. SET 3 4-6 Sinner giành set-point!! Xem video Sinner đã di chuyển lên sát lưới, tạo điều kiện cho Djokovic lốp bóng. Tuy nhiên, Nole lại đánh quá mạnh khiến bóng ra ngoài. Sinner đoạt break-point, đồng thời khép lại set đấu với chiến thắng 6-4. 4-5 Game cho Sinner Game trắng cho Sinner. Tay vợt người Italia vẫn chưa mắc sai lầm nào ở các game cầm giao bóng. 4-4 Game cho Djokovic Xem video Khi tỷ số là 30-30, Djokovic liên tiếp ghi 2 điểm để gỡ hòa 4-4. 3-4 Game cho Sinner Djokovic không có bất kì cơ hội giành điểm khi Sinner cầm giao bóng. Game trắng cho tay vợt người Italia. 3-3 Game cho Djokovic Xem video Liên tiếp 2 pha đánh bóng không qua lưới của Sinner. Tay vợt người Italia liên tiếp mắc nhiều lỗi đánh hỏng ở set 3. 2-3 Game cho Sinner Sinner xuất sắc cứu break và bắt đầu lên lưới tấn công nhiều hơn. Kết thúc game đấu, Djokovic có dấu hiệu xuống sức vì liên tục phải di chuyển để cứu bóng. 2-2 Game cho Djokovic Xem video Cú giao bóng không thể cản phá của Djokovic. Từ set 2 đến giờ, Djokovic thực hiện rất nhiều cú giao bóng ăn điểm và khiến Sinner vất vả. 1-2 Game cho Sinner Djokovic đánh bóng không qua lưới. Khi tỷ số là 30-30, Sinner liên tiếp ghi 2 điểm để thắng game đấu. 1-1 Game cho Djokovic Xem video Djokovic giao bóng ăn điểm trực tiếp. Kể từ đầu set 2 tới nay, Nole vẫn chưa mắc sai lầm trong những game cầm giao bóng. 0-1 Game cho Sinner Set 3 khởi đầu bằng game trắng của Sinner. SET 2 6-3 Djokovic giành set-point!! Xem video Sinner dẫn 15-0, tuy nhiên Djokovic đã liên tiếp ghi 4 điểm để thắng game đấu, qua đó khép lại set 2 với tỷ số 6-3. 5-3 Game cho Sinner Xem video Liên tiếp những cú giao bóng ăn điểm của Sinner. Game trắng cho đương kim vô địch. 5-2 Game cho Djokovic Sinner bỏ lỡ cơ hội đoạt break-point. Với những cú giao bóng hiểm hóc, Djokovic thắng game và tiến gần tới chiến thắng set 2. 4-2 Game cho Sinner Xem video Djokovic chỉ ghi được 1 điểm trước khi dễ dàng gác vợt ở game cầm giao bóng của Sinner. 4-1 Game cho Djokovic Sinner có tới 3 cơ hội đoạt break-point. Tuy nhiên, Djokovic đã thể hiện bản lĩnh đáng nể khi liên tiếp cứu break và thắng game cầm giao bóng. 3-1 Djokovic giành break-point Xem video Sinner đánh bóng ra ngoài. Djokovic có 3 cơ hội giành break-point và đã tận dụng thành công để tạo nên bước ngoặt cho set 2. 2-1 Game cho Djokovic Liên tiếp những cú giao bóng ăn điểm trực tiếp của Djokovic. Game trắng cho Nole. 1-1 Game cho Sinner Xem video Djokovic đánh bóng ra ngoài. Nole không có phong độ tốt từ đầu trận khi liên tiếp xử lí hỏng. 1-0 Game cho Djokovic Djokovic dẫn 40-0, Sinner rút ngắn cách biệt xuống 30-40 nhưng Nole đã ăn điểm quyết định sau khi đối thủ đánh bóng ra ngoài. SET 1 3-6 Sinner giành set-point Xem video Sinner liên tiếp điều bóng sang 2 góc sân, trước khi kết thúc game đấu bằng cú dọc dây không thể chống đỡ. Set 1 kết thúc với chiến thắng 6-3 nghiêng về hạt giống số 2. 3-5 Game cho Djokovic Xem video Sinner đánh bóng ra ngoài. Game trắng cho Djokovic. 2-5 Game cho Sinner Cú giao bóng ăn điểm quá hiểm hóc của Sinner. Hạt giống số 2 đang đứng trước cơ hội giành chiến thắng ở set 1. 2-4 Game cho Djokovic Xem video Djokovic dẫn 40-0, sau đó Sinner rút ngắn cách biệt xuống 30-40, rất may Nole đã kịp ghi điểm quyết định để thắng game cầm giao bóng. 1-4 Game cho Sinner Sinner giao bóng ăn điểm trực tiếp. Djokovic không tận dụng được cơ hội giành break-point và chấp nhận gác vợt ở game đấu này. 1-3 Game cho Djokovic Xem video Sinner suýt nữa đoạt break-point, tuy nhiên Djokovic đã chiến đấu kiên cường để ngược dòng và thắng game đấu đầu tiên từ đầu trận. 0-3 Game cho Sinner Djokovic trả giao bóng ra ngoài. Sinner liên tiếp có ace và khép lại game đấu chóng vánh. 0-2 Sinner giành break-point!! Xem video Djokovic liên tiếp đánh bóng không qua lưới hoặc ra ngoài, tạo điều kiện cho Sinner ăn điểm và có break-point đầu tiên ở trận đấu này. 0-1 Game cho Sinner Djokovic trả giao bóng không qua lưới. Game đấu kết thúc chóng vánh với những pha giao bóng hiểm hóc của Sinner. Trận đấu bắt đầu, Sinner giao bóng trước.

Djokovic và mối lo thể trạng

Djokovic giành quyền vào bán kết Australian Open lần thứ 13 trong sự nghiệp sau khi Lorenzo Musetti buộc phải bỏ cuộc ở set 3 tứ kết vì chấn thương đùi. Trong suốt trận đấu tứ kết, Djokovic cho thấy rõ những hạn chế về mặt thể chất.

Tay vợt số 4 thế giới di chuyển thận trọng, ít bứt tốc và không còn sự linh hoạt thường thấy. Sang set hai, anh phải xin hỗ trợ y tế vì một vết phồng rộp lớn dưới lòng bàn chân, được đội ngũ y tế xử lý và quấn băng kỹ lưỡng. Djokovic nhiều lần nhăn mặt đau đớn khi dung dịch sát trùng được bôi trực tiếp lên vết thương. Chia sẻ sau trận, Djokovic thẳng thắn xác nhận đây là vấn đề lớn nhất mà anh đang đối mặt.

Djokovic lép vế thành tích đối đầu

Djokovic bước vào trận đấu với nhiệm vụ khó khăn, chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp trước Sinner. Anh hiện đang thua 4-6 đối đầu, chỉ thắng 1 trong 7 lần chạm trán gần nhất. Lần gần nhất Djokovic thắng set trước Sinner đã cách đây hai năm, cũng tại Australian Open, trong trận thua 1-3 ở bán kết, trước khi Sinner tiến thẳng đến danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Úc.

Nhiệm vụ không dễ dàng cho Nole

Sinner trẻ hơn, khỏe hơn, ổn định hơn và đang nắm ưu thế rõ rệt ở các pha bóng cuối sân. Djokovic chỉ có cơ hội nếu kéo trận đấu vào kịch bản chơi bóng bền, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm có thể bù đắp cho tuổi tác. Tuy nhiên, để làm được điều đó trước một Sinner đang vào guồng là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Chặn đứng Sinner chắc chắn sẽ là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất sự nghiệp Djokovic nếu xảy ra. Nhưng với những gì đã thể hiện, khả năng ấy dường như "nhiệm vụ bất khả thi".