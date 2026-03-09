Nữ đô Cẩm Ly vừa xinh lại giỏi vật, quật ngã 2 "siêu đô nữ" ở hội làng

Không chỉ các đô nam, những năm gần đây sới vật hội làng đầu xuân còn trở nên hấp dẫn nhờ sự xuất hiện của nhiều nữ đô tài năng. Tại sới vật Khu Ba (xã Hạ Bằng, Hà Nội) mới đây, cái tên khiến khán giả nhắc tới nhiều nhất lại là một cô gái trẻ đến từ Tuyên Quang: Cẩm Ly.

Xuất hiện trên sới với gương mặt xinh xắn, làn da trắng và nụ cười tươi, Cẩm Ly nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, điều khiến người xem thực sự bất ngờ lại nằm ở khả năng thi đấu của cô gái trẻ.

Cẩm Ly (đai vàng) thắng Đặng Thị Linh

“Bông hoa” của sới vật Khu Ba

Sới vật Khu Ba năm nay thu hút đông đảo người dân và du khách tới theo dõi. Đặc biệt, sự kiện còn có tới ba đô vật ngoại quốc tham dự nội dung nam, khiến không khí hội càng thêm náo nhiệt.

Dù vậy, ở nội dung nữ, tâm điểm chú ý lại thuộc về Cẩm Ly. Cô gái đến từ Tuyên Quang không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình nổi bật mà còn bởi lối đánh nhanh nhẹn, kỹ thuật.

Ngay trong trận đấu đầu tiên, Cẩm Ly phải chạm trán Đặng Thị Linh, nữ đô đến từ Lào Cai. Đặng Thị Linh vốn được nhiều người biết tới khi từng vô địch hội vật Triều Khúc và được ví như “thiên thần” trên sới vật nhờ vẻ ngoài sáng cùng phong cách thi đấu quyết đoán.

Tuy nhiên, trước đối thủ được đánh giá cao, Cẩm Ly vẫn nhập cuộc đầy tự tin. Sau một vài pha thăm dò, cô bất ngờ tung đòn “bó chân” rất kỹ thuật, khiến Đặng Thị Linh mất trụ và chấp nhận thất bại.

Chiến thắng này khiến cả sới vật xôn xao bởi không nhiều người nghĩ cô gái trẻ đến từ Tuyên Quang có thể hạ gục một đối thủ giàu kinh nghiệm như vậy.

Hạ tiếp “siêu đô nữ” của Đại học TDTT

Sau chiến thắng trước Đặng Thị Linh, Cẩm Ly tiếp tục đối đầu với Ứng Thị Thơm, sinh viên của Trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh), gương mặt quen thuộc ở nhiều sới vật hội làng.

Cẩm Ly (đai đỏ) sau đó thắng tiếp Ứng Thị Thơm (đai vàng)

Ứng Thị Thơm được xem là một trong những “siêu đô nữ” với nền tảng thể lực tốt và kỹ thuật bài bản. Tuy nhiên, trước sự linh hoạt của Cẩm Ly, trận đấu lại diễn ra nhanh hơn dự đoán.

Với những pha di chuyển khéo léo cùng khả năng chớp thời cơ tốt, Cẩm Ly nhanh chóng tạo lợi thế và giành chiến thắng chung cuộc.

Việc liên tiếp vượt qua hai đối thủ mạnh khiến khán giả tại sới vật Khu Ba không khỏi ngỡ ngàng. Nhiều người nhận xét hiếm khi thấy một nữ đô vừa sở hữu ngoại hình nổi bật vừa thi đấu hiệu quả như vậy.

Thực tế, Cẩm Ly không phải cái tên quá xa lạ với những người yêu vật hội làng. Năm 2025, cô từng gây chú ý khi lên sới giao lưu với Đào Hồng Sơn, đô vật nổi tiếng với biệt danh “Quỷ lùn”.

Sau khi video các trận đấu tại sới vật Khu Ba lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng cũng nhanh chóng dành nhiều lời khen cho nữ đô đến từ Tuyên Quang.

Một tài khoản bình luận: “Nhìn xinh thế mà vật khỏe thật, đúng kiểu vừa đẹp vừa giỏi”.

Người khác nhận xét: “Đòn bó chân quá khéo, xem mà bất ngờ luôn”.

Một số khán giả còn cho rằng những gương mặt như Cẩm Ly chính là điểm nhấn mới của các hội vật truyền thống. “Những nữ đô như thế này làm sới vật hấp dẫn hơn hẳn”, một người dùng mạng chia sẻ.