Trực tiếp tennis Sabalenka - Rybakina: Đại chiến tranh ngôi hậu (CK Australian Open)

Rod Laver Arena có mái che, nhưng màn đối đầu rực lửa giữa hạt giống số 1 Aryna Sabalenka và hạt giống số 5 Elena Rybakina có thể khiến Melbourne Park phải “kích hoạt” quy định chống nóng. Có thể gọi đây là “Sấm sét xứ sở chuột túi”. Cả hai đều thắng trọn 12 set kể từ đầu giải, lần gần nhất điều này xảy ra tại một giải Grand Slam đã cách đây hơn 17 năm.

Sabalenka bước vào chung kết Australian Open lần thứ tư liên tiếp, thành tích mà trước đó chỉ có Evonne Goolagong và Martina Hingis từng làm được. Tay vợt số 1 thế giới hiện sở hữu thành tích 34 thắng - 6 thua tại Australian Open.

Trong khi đó, Rybakina có thống kê 20 thắng - 6 thua tại Melbourne sau chiến thắng 6-3, 7-6 (7) trước Jessica Pegula ở bán kết. Cô từng vào chung kết Australian Open năm 2023 nhưng thua Sabalenka với tỷ số 4-6, 6-3, 6-4, qua đó chứng kiến đối thủ giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong tổng số 4 major hiện có. Rybakina mới chỉ sở hữu một danh hiệu Grand Slam, tại Wimbledon 2022.

Đối đầu trực tiếp

Sabalenka đang dẫn 8-6 trong các lần chạm trán với Rybakina. Tuy nhiên, như thường lệ, những con số này có thể được nhìn theo nhiều góc độ khác nhau. Trên mặt sân cứng ngoài trời, Sabalenka nhỉnh hơn với lợi thế 5-4, nhưng Rybakina lại thắng 3/4 trận chung kết giữa hai người, bao gồm lần gặp gần nhất trong trận tranh danh hiệu WTA Finals 2025.

Điều đang chờ phía trước

Sabalenka hướng tới việc giành danh hiệu Australian Open thứ ba trong vòng bốn năm. Giải Grand Slam đầu tiên trong năm, nơi Sabalenka đã thắng 20/21 trận gần nhất, được xem là “vùng đất lành” của tay vợt số 1 thế giới.

Trong khi đó, Rybakina bước vào trận chung kết với phong độ cực kỳ ấn tượng. Tính từ năm ngoái, cô đã thắng 19/20 trận gần nhất. Tay vợt số 5 thế giới cũng đang sở hữu chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trước các đối thủ thuộc top 10 WTA.