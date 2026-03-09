Tennis đỉnh cao Indian Wells: Sinner đại chiến Shapovalov, Learner Tien sẵn sàng hạ Shelton

Denis Shapovalov - Jannik Sinner: Khoảng 4h30, 9/3 (vòng 3 Indian Wells)

Tại vòng 3 Indian Wells, cuộc đối đầu giữa Denis Shapovalov và Jannik Sinner hứa hẹn mang đến trận đấu hấp dẫn trên mặt sân cứng.

Sinner (bên trái) bước vào trận đấu không dễ dàng với Shapovalov (bên phải)

Sinner bước vào trận đấu với phong độ cực kỳ ấn tượng. Hạt giống số 2 đã khởi đầu chiến dịch tại Indian Wells bằng chiến thắng hủy diệt 6-1, 6-1 trước Dalibor Svrcina, chỉ để thua đúng hai game. Lối đánh tấn công ổn định, khả năng điều bóng chính xác và nền tảng thể lực mạnh mẽ tiếp tục giúp tay vợt người Ý khẳng định vị thế ứng viên vô địch.

Ở phía bên kia, Shapovalov (hạng 39 thế giới) cũng cho thấy sự lì lợm khi vượt qua Tomas Martin Etcheverry với tỷ số 6-3, 2-6, 7-6 ở vòng trước. Tay vợt Canada nổi tiếng với lối đánh bùng nổ, thuận tay trái uy lực và tinh thần thi đấu máu lửa, đặc biệt khi đối đầu với các đối thủ hàng đầu.

Trong lịch sử đối đầu, hai tay vợt đã gặp nhau hai lần và mỗi người thắng một trận. Shapovalov từng đánh bại Sinner tại Australian Open sau 5 set căng thẳng, nhưng Sinner đã phục thù tại US Open trong trận đấu mà tay vợt Ý thể hiện bản lĩnh tốt hơn ở những thời điểm quyết định.

Với phong độ hiện tại và sự ổn định vượt trội, Sinner vẫn được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, nếu Shapovalov thi đấu đúng phong độ, anh hoàn toàn có thể gây nhiều khó khăn và kéo trận đấu trở nên giằng co.

Dự đoán kết quả: Sinner thắng sau 2 set căng thẳng.

Brandon Nakashima - Alexander Zverev: Khoảng 1h, 9/3 (vòng 3 đơn nam Indian Wells)

Zverev bước vào trận đấu với sự tự tin cao sau khi đánh bại Matteo Berrettini 6-3, 6-4 ở vòng trước. Tay vợt người Đức, hạt giống số 4 từng hai lần vào tứ kết tại Indian Wells và đang đặt mục tiêu tiến sâu hơn trong năm nay. Lối đánh ổn định từ cuối sân, cú giao bóng mạnh cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao giúp Zverev luôn là đối thủ rất khó bị đánh bại ở các giải Masters.

Zverev (bên trái) toàn thắng khi gặp Nakashima (bên phải)

Trong khi đó, Nakashima cũng có màn khởi đầu thuận lợi khi vượt qua Camilo Ugo Carabelli với tỷ số 6-3, 6-4. Tay vợt người Mỹ sở hữu lối đánh chắc chắn và khả năng điều bóng tốt, nhưng thử thách lần này sẽ lớn hơn rất nhiều khi anh phải đối đầu một trong những tay vợt ổn định nhất trên ATP Tour.

Lịch sử đối đầu đang hoàn toàn nghiêng về phía Zverev khi anh thắng cả 5 lần gặp nhau, trong đó có hai chiến thắng thuyết phục trong năm ngoái mà không thua set nào. Sự chênh lệch về kinh nghiệm và bản lĩnh ở những trận đấu lớn khiến Nakashima thường gặp nhiều khó khăn trước đối thủ này.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng sau 2 set.

Ben Shelton - Learner Tien: Khoảng 3h, 9/3 (vòng 3 đơn nam Indian Wells)

Hai tay vợt Mỹ Ben Shelton và Learner Tien sẽ tạo nên màn nội chiến đáng chú ý trên sân đấu tại Indian Wells Tennis Garden.

Tien (bên phải) đang có phong độ tốt, việc đánh bại Shelton (bên trái) là hoàn toàn có thể xảy ra

Ben Shelton, hạt giống số 8 vừa trải qua trận đấu đầy thử thách ở vòng trước khi lội ngược dòng đánh bại Reilly Opelka 6-7, 7-6, 6-3. Tay vợt 23 tuổi nổi bật với cú giao bóng cực mạnh và những pha thuận tay uy lực, nhưng điều kiện sân chậm tại Indian Wells đôi khi làm giảm bớt sức sát thương trong lối chơi của anh.

Trong khi đó, Learner Tien, hạt giống số 25 cũng phải trải qua hai loạt tie-break để vượt qua Adam Walton với tỷ số 7-6, 7-6. Tay vợt trẻ người Mỹ gây ấn tượng nhờ khả năng điều bóng linh hoạt, lối đánh đa dạng và sự bình tĩnh ở những thời điểm quyết định.

Thành tích đối đầu đang nghiêng nhẹ về phía Learner Tien khi anh từng đánh bại Ben Shelton 6-4, 7-6 tại Mallorca Championships năm ngoái. Với phong cách thi đấu giàu biến hóa, Tien hoàn toàn có thể khiến Shelton gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong những game giao bóng căng thẳng hoặc loạt tie-break.

Dự đoán kết quả: Trận đấu giằng co và có thể kéo dài 3 set, phần thắng dành cho Tien.

Lịch thi đấu tennis ngày 9/3