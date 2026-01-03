Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Viktor Lê - cầu thủ Việt kiều đầu tiên sở hữu tấm HCV bóng đá nam là ai?

Sự kiện: U23 Việt Nam U22 Việt Nam V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Việc Viktor Lê góp mặt trong danh sách U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình khẳng định bản thân của tiền vệ Việt kiều này.

Viktor Lê là ai

Viktor Lê sinh năm 2003 tại Moskva (Nga), cao 1,78 m, có cha là người Việt Nam và mẹ là người Nga. Anh sớm bộc lộ năng khiếu bóng đá và được tuyển chọn vào hệ thống đào tạo trẻ của CSKA Moscow – một trong những CLB giàu truyền thống nhất nước Nga và Đông Âu.

Được rèn luyện trong môi trường bóng đá đề cao thể lực, kỷ luật chiến thuật và tư duy hiện đại, Viktor Lê thi đấu chủ yếu ở vị trí tiền vệ tấn công, có thể chơi linh hoạt như một tiền vệ trung tâm thiên về sáng tạo. Nhờ nền tảng kỹ thuật tốt, nhãn quan chiến thuật và khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, anh từng lọt vào “tầm ngắm” của các tuyển trạch viên AC Milan.

Viktor Lê thi đấu chủ yếu ở vị trí tiền vệ tấn công. Ảnh: Hải Hoàng

Viktor Lê thi đấu chủ yếu ở vị trí tiền vệ tấn công. Ảnh: Hải Hoàng

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục hành trình tại châu Âu, Viktor Lê đã đưa ra quyết định quan trọng: trở về Việt Nam để tìm kiếm cơ hội thi đấu chuyên nghiệp và phát triển sự nghiệp lâu dài. Tháng 1/2025, anh chính thức hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam – bước đi mang ý nghĩa bản lề, mở ra cánh cửa khoác áo các đội tuyển quốc gia.

Năm 2023, Viktor Lê gia nhập CLB Bình Định, sau đó chuyển đến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở giai đoạn giữa mùa giải 2023/2024. Đây được xem là môi trường phù hợp để cầu thủ trẻ này thích nghi dần với bóng đá Việt Nam, vốn khác biệt đáng kể so với châu Âu về nhịp độ, không gian chơi bóng và tính đối kháng.

Trưởng thành tại V.League và cơ hội khẳng định ở U23 Việt Nam của tiền vệ Việt Kiều

Những trận đấu đầu tiên trong màu áo Hà Tĩnh cho thấy Viktor Lê cần thời gian để hòa nhập. Mùa giải trước, anh ra sân 14 trận, trong đó có 6 lần đá chính, chưa để lại nhiều dấu ấn rõ nét. Tuy nhiên, ban huấn luyện đánh giá cao thái độ tập luyện nghiêm túc, khả năng tiếp thu chiến thuật và sự tiến bộ từng bước của tiền vệ này.

Bước sang mùa giải hiện tại, Viktor Lê được trao cơ hội nhiều hơn. Anh đã thi đấu 345 phút, tương đương khoảng 58% tổng thời lượng ra sân của mùa trước, trong khi mùa giải vẫn còn tới 15 vòng đấu. Đáng chú ý, cầu thủ sinh năm 2003 đã ghi bàn thắng đầu tiên tại V.League bằng pha đánh đầu cận thành, góp phần giúp Hà Tĩnh đánh bại HAGL ở vòng 8.

Trong sơ đồ 4-1-4-1 của HLV Nguyễn Thành Công, Viktor Lê thường được bố trí đá tiền vệ con thoi, chơi phía trên tiền vệ trụ Đặng Văn Trâm và sát cánh cùng Lương Xuân Trường. Cách sử dụng này giúp anh phát huy được các điểm mạnh: kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý bóng thông minh, tư duy chơi bóng hiện đại và những pha xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai.

Viktor Lê được trao cơ hội nhiều hơn ở các giải đấu gần đây. Ảnh: VFF

Viktor Lê được trao cơ hội nhiều hơn ở các giải đấu gần đây. Ảnh: VFF

HLV Nguyễn Thành Công đánh giá Viktor Lê là cầu thủ có tiềm năng phát triển lớn, đặc biệt khi được thi đấu trong hệ thống ổn định và có những đàn anh giàu kinh nghiệm hỗ trợ. Theo ông, sự tiến bộ của Viktor Lê là điều dễ nhận thấy so với giai đoạn đầu mới gia nhập đội bóng.

Ở cấp độ đội tuyển, Viktor Lê dần ghi điểm với HLV Kim Sang-sik. Việc được triệu tập vào U22 Việt Nam và cùng đội giành chức vô địch SEA Games 33 là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực bền bỉ. Dù chưa trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, Viktor Lê được đánh giá cao ở khả năng duy trì cường độ vận động, tuân thủ kỷ luật chiến thuật và hỗ trợ lối chơi chung.

HLV Kim Sang-sik từng nhận xét: “Viktor Lê là một cầu thủ tài năng. Tôi tin rằng mình có thể phát huy tối đa phẩm chất của cậu ấy.” Phát biểu này cho thấy Viktor Lê không chỉ là phương án thử nghiệm, mà có thể trở thành một mảnh ghép chiến lược trong kế hoạch xây dựng lối chơi của U23 Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đội tuyển trẻ cần thêm những nhân tố mới có khả năng tạo đột biến.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Viktor Lê sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với nhiều tiền vệ trung tâm giàu kinh nghiệm như Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận, Khuất Văn Khang... Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để tiền vệ Việt kiều Nga chứng minh giá trị của mình.

Chia sẻ về mục tiêu, Viktor Lê khẳng định U23 Việt Nam chỉ tập trung vào VCK U23 châu Á, nhấn mạnh tinh thần cống hiến 200-300% và hy vọng đội có thể chuẩn bị tốt và tái lập được kết quả ấn tượng như SEA game 33.

Với nền tảng đào tạo bài bản, sự thích nghi ngày càng tốt tại V.League và niềm tin từ ban huấn luyện, Viktor Lê đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định mình – không chỉ ở U23 châu Á, mà còn trên hành trình dài hơn cùng bóng đá Việt Nam.

Theo Minh Quân

02/01/2026 09:10 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: U23 Việt Nam
