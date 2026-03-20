Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Nguyễn Tiến Linh và lời cảnh báo đanh thép của HLV Kim Sang-sik với lứa cầu thủ 'con cưng' thời ông Park

Sự kiện: Asian Cup 2027

TPO - Tiền đạo từng đoạt Quả bóng vàng và là lựa chọn số 1 trên hàng công ĐTQG thời ông Park Hang-seo không có tên trong danh sách chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027.

Tiến Linh cần cải thiện phong độ để giành lại vị trí ở đội tuyển Việt Nam

Tiến Linh cần cải thiện phong độ để giành lại vị trí ở đội tuyển Việt Nam

Quyết định của HLV Kim Sang-sik thực tế không gây bất ngờ ở khía cạnh chuyên môn. Nguyễn Tiến Linh từng là trung phong số 1 trên hàng công đội tuyển Việt Nam thời HLV Park Hang-seo trước đây. Tiền đạo Công an TPHCM có khả năng dứt điểm tốt bằng cả đầu và chân.

Tiến Linh từng ghi nhiều bàn thắng quan trọng và đẹp mắt khi khoác áo đội tuyển Việt Nam. Năm 2024, phong độ chói sáng đã giúp Tiến Linh vượt qua nhiều ứng viên nặng ký đoạt danh hiệu Quả bóng vàng.

Tuy nhiên sau khi đầu quân cho Công an TPHCM, phong độ của Tiến Linh sa sút. Sau 17 trận đấu, anh mới ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng trên các mặt trận khác nhau. Việc bỏ qua Tiến Linh ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam lần này không gây ngạc nhiên, đặc biệt nếu xét phong cách cầm quân của HLV Kim Sang-sik.

HLV Kim Sang-sik trao nhiều cơ hội cho các tuyển thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm ở ĐTQG

HLV Kim Sang-sik trao nhiều cơ hội cho các tuyển thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm ở ĐTQG

Nhà cầm quân Hàn Quốc sẵn sàng bỏ qua những cầu thủ trụ cột cũ và xây dựng bộ khung mới, trao cơ hội cho các gương mặt đang đạt phong độ cao, giàu khát khao chiến đấu. Nguyễn Quang Hải từng đóng vai trò không thể thiếu ở tuyến giữa tuyển Việt Nam nhưng khi cần, ông Kim Sang-sik vẫn cất anh trên ghế dự bị.

Thông điệp của HLV Kim Sang-sik rất rõ ràng: mọi cầu thủ đều cần nỗ lực để khẳng định vị trí của mình ở ĐTQG. So với người tiền nhiệm Park Hang-seo, HLV Kim Sang-sik tạo cơ hội ra sân cho các cầu thủ trẻ nhiều hơn, quá trình "thay máu" lực lượng ở đội tuyển Việt Nam vì vậy diễn ra khá nhanh.

Hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tới ngoài Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Xuân Son chỉ còn 2 cái tên khá mới, đó là Phạm Gia Hưng (Ninh Bình) và Việt Cường (Becamex TPHCM). Có thể một phần do trận đấu với Malaysia tại lượt cuối Vòng loại Asian Cup 2027 không còn quá quan trọng nhưng đó là dịp để HLV Kim Sang-sik tái khẳng định cách lựa chọn quân của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiểu Yến ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/03/2026 14:44 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Asian Cup 2027 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN