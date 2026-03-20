Nguyễn Tiến Linh và lời cảnh báo đanh thép của HLV Kim Sang-sik với lứa cầu thủ 'con cưng' thời ông Park

Tiến Linh cần cải thiện phong độ để giành lại vị trí ở đội tuyển Việt Nam

Quyết định của HLV Kim Sang-sik thực tế không gây bất ngờ ở khía cạnh chuyên môn. Nguyễn Tiến Linh từng là trung phong số 1 trên hàng công đội tuyển Việt Nam thời HLV Park Hang-seo trước đây. Tiền đạo Công an TPHCM có khả năng dứt điểm tốt bằng cả đầu và chân.

Tiến Linh từng ghi nhiều bàn thắng quan trọng và đẹp mắt khi khoác áo đội tuyển Việt Nam. Năm 2024, phong độ chói sáng đã giúp Tiến Linh vượt qua nhiều ứng viên nặng ký đoạt danh hiệu Quả bóng vàng.

Tuy nhiên sau khi đầu quân cho Công an TPHCM, phong độ của Tiến Linh sa sút. Sau 17 trận đấu, anh mới ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng trên các mặt trận khác nhau. Việc bỏ qua Tiến Linh ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam lần này không gây ngạc nhiên, đặc biệt nếu xét phong cách cầm quân của HLV Kim Sang-sik.

HLV Kim Sang-sik trao nhiều cơ hội cho các tuyển thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm ở ĐTQG

Nhà cầm quân Hàn Quốc sẵn sàng bỏ qua những cầu thủ trụ cột cũ và xây dựng bộ khung mới, trao cơ hội cho các gương mặt đang đạt phong độ cao, giàu khát khao chiến đấu. Nguyễn Quang Hải từng đóng vai trò không thể thiếu ở tuyến giữa tuyển Việt Nam nhưng khi cần, ông Kim Sang-sik vẫn cất anh trên ghế dự bị.

Thông điệp của HLV Kim Sang-sik rất rõ ràng: mọi cầu thủ đều cần nỗ lực để khẳng định vị trí của mình ở ĐTQG. So với người tiền nhiệm Park Hang-seo, HLV Kim Sang-sik tạo cơ hội ra sân cho các cầu thủ trẻ nhiều hơn, quá trình "thay máu" lực lượng ở đội tuyển Việt Nam vì vậy diễn ra khá nhanh.

Hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tới ngoài Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Xuân Son chỉ còn 2 cái tên khá mới, đó là Phạm Gia Hưng (Ninh Bình) và Việt Cường (Becamex TPHCM). Có thể một phần do trận đấu với Malaysia tại lượt cuối Vòng loại Asian Cup 2027 không còn quá quan trọng nhưng đó là dịp để HLV Kim Sang-sik tái khẳng định cách lựa chọn quân của mình.