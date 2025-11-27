Tranh cãi nam đánh pickleball cùng nữ giỏi hơn: Hot girl bất ngờ được yêu cầu "bao sân"

Hot girl và người nổi tiếng trong cộng đồng pickleball chia sẻ trường hợp của bản thân trước tranh luận về việc một số tay vợt nam từ chối đánh cặp cùng những VĐV nữ có trình độ cao hơn.

🙏 Hot girl Kiều Trinh: “Tôi thường được các bạn nam yêu cầu bao sân”

Trái ngược với việc có những bạn nam từ chối ra sân cùng đồng đội nữ giỏi hơn mình, Kiều Trinh cho biết cô lại thường được các tay vợt nam rủ thi đấu cùng với yêu cầu “bao anh nha” hay “gánh anh nha”.

Kiều Trinh thường xuyên được các đồng đội nam nhờ "gánh team"

“Tôi rất vui vẻ nhận lời tham gia giải đấu cũng như luôn sẵn sàng rủ các bạn nam trình thấp hơn để giao lưu cho dù kết quả có ra sao. Với tôi, niềm vui trên sân mới là quan trọng nhất”.

“Tôi nghĩ ở pickleball, hầu như ai cũng muốn đứng cùng người giỏi hơn mình. Nữ sẽ muốn đừng cùng 1 nam giỏi hơn và ngược lại. Tôi nghĩ mọi người nên thoải mái hơn trong suy nghĩ, quan điểm về vấn đề nam nữ để tìm được niềm vui trong thể thao và thi đấu”, người đẹp chia sẻ.

🤲 Người đẹp Đăng Thư: “Không nên quy chụp chuyện nam phải giỏi hơn nữ”

Chia sẻ quan điểm cá nhân của mình, người đẹp làng pickleball Đăng Thư cho rằng cô thích việc có một bạn nam mạnh trong đội hình. Tuy nhiên, không nên quy chụp chuyện nam phải luôn giỏi hơn nữ.

Đăng Thư cho rằng nên thoải mái về việc nữ giỏi hơn nam

“Trình độ pickleball phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời gian tập luyện, khả năng tiếp thu nhanh và cả năng khiếu. Vì vậy không thể lúc nào cũng yêu cầu nam phải giỏi hơn nữ. Việc bạn nữ giỏi hơn nam cũng có những điểm tốt riêng, chẳng hạn như đội đối thủ không thể áp dụng chiến thuật ép nữ như thường thấy ở các giải pickleball có nội dung đôi nam nữ như hiện nay”, Đăng Thư cho biết.

😅 Diễn viên Đoàn Minh Tài: “Tôi cũng từng rất ngại khi đánh cùng nữ mạnh”

Nam diễn viên nổi tiếng bộc bạch việc bản thân cũng từng cảm thấy ngại, tự ti khi đánh cặp cùng một bạn nữ giỏi trong một giải đấu. Tuy nhiên, anh đã nhanh chóng thay đổi góc nhìn sau khi giải đấu kết thúc.

Diễn viên Đoàn Minh Tài chia sẻ bản thân cũng từng rất ngại khi đánh cùng nữ mạnh

“Là đàn ông, tôi nghĩ ai cũng có bản năng sợ thua hoặc sợ làm ảnh hưởng bạn đánh cặp, nhất là khi đó lại là một bạn nữ đánh giỏi hơn mình. Đó là tâm lý sợ bị so sánh với phụ nữ, sợ bị đánh giá là yếu hay bị quê trước đám đông. Không ai muốn bản thân bị đánh giá cả”.

“Dù vậy, khi mình nhìn ở góc độ học hỏi thì mọi thứ khác liền. Khi đánh cặp cùng một người giỏi hơn là cơ hội để bạn nâng cao trình độ bản thân. Vì vậy đừng nên để cái tôi lấn át tinh thần thể thao, không phải chuyện hơn thua giới tính. Nhất là pickleball là môn mang đến sự kết nối rất cao cho tất cả mọi người”, Đoàn Minh Tài cho biết.

Nam diễn viên điển trai cho rằng khi thi đấu, nhất là với đồng đội nữ cần giữ tôn trọng: “Có nữ giỏi trong đội thì chắc chắn đội của bạn sẽ mạnh lên. Theo tôi, chiến thắng ở pickleball không thiên về việc cần nam phải mạnh hơn mà là ở độ ăn ý và độ tập trung, không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Tôi sẽ luôn sẵn sàng thi đấu nếu được một bạn nữ mạnh hơn ngỏ lời mời, vì họ đã tin tưởng vào mình”.