Tranh cãi nam từ chối đánh pickleball cùng nữ giỏi hơn, sợ mất thể diện đàn ông?

Trong cộng đồng pickleball, nhất là tại các giải đấu phong trào, không ít lần xuất hiện tình huống các tay vợt nam từ chối đánh cặp cùng những VĐV nữ có trình độ cao hơn họ. Sự việc dẫn đến những tranh luận trái chiều về định kiến giữa nam và nữ ở môn thể thao mới này.

🫥 Siêu mẫu Lê Thu An: “Nam sợ mất thể diện khi đánh cùng nữ mạnh”

Đã tham gia khá nhiều giải đấu pickleball và đạt được những thành tích nhất định, siêu mẫu cao 1m76 cho rằng việc các tay vợt nữ có trình độ cao, hơn hẵn nhiều tay vợt nam hiện nay không hiếm. Nhất là khi pickleball rất dễ tiếp cận và tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn nếu tập luyện nghiêm túc, đều đặn.

Thu An cho rằng các bạn nam sợ mất thể diện khi được nữ "gánh"

“Khi đánh đôi, các đối thủ thường sẽ đè người yếu hơn. Nếu người nam là người bị đánh vào liên tục, họ có thể cảm thấy mất thể diện. Dù không ai nói ra, nhưng việc “được gánh” bởi một người nữ vẫn là điều khiến một số đàn ông chạnh lòng, nhất là khi đang có sự theo dõi của nhiều khán giả”.

“Thông thường ở đôi nam nữ, người nam luôn được xem là đảm nhiệm vai trò tấn công hoặc dẫn nhịp. Khi vai trò đó bị đảo ngược, sự bối rối là điều dễ hiểu. Chính vì vậy, tôi đã thấy rất nhiều bạn nam dùng các lý do tế nhị như sợ không theo kịp nhịp, đánh với nam sẽ dễ phối hợp hơn hay chưa quen đánh đôi với nữ để từ chối khi thấy nữ mạnh hơn mình quá nhiều. Dù vậy, tôi nghĩ chúng ta cần tôn trọng quyết định riêng của mỗi người”, Lê Thu An chia sẻ.

Nữ siêu mẫu cao 1m76 cho biết các bạn nam thường đưa ra nhiều lý do để từ chối khi bắt cặp với nữ mạnh

Với cá nhân của mình, Thu An cho biết cô sẵn sàng mời các bạn nam có trình độ thấp hơn thi đấu cùng, chỉ cần cả hai cùng có sự cầu thị, mong muốn tiến bộ và không đổ lỗi cho đồng đội.

🤲 Diễn viên Huỳnh Quý: “Có nữ mạnh trong đội là lợi thế”

Huỳnh Quý cho biết bản thân từng chứng kiến một bạn nam né tránh việc thi đấu cùng bạn nữ khá giỏi. Nam diễn viên điển trai cho biết lý do bạn nam này đưa ra là phong cách thi đấu không hợp nhau và muốn đánh cùng người có trình độ tương đương để dễ phối hợp.

Huỳnh Quý cho rằng các bạn nam cần bỏ bớt cái tôi trong thi đấu

Tuy nhiên, Huỳnh Quý khẳng định việc nam từ chối đứng cùng nữ mạnh xuất phát lớn nhất là từ cái tôi và sợ những bàn tán từ những người xung quanh. Huỳnh Quý cho rằng các bạn nam nên thay đổi tư duy, xem việc có nữ mạnh trong đội là lợi thế.

“Cá nhân tôi cảm thấy việc có nữ mạnh khiến bản thân phải cố gắng thi đấu tốt hơn, cố gắng tập trung không đánh hỏng hay trở thành điểm yếu, đánh mất nhịp chơi của đội. Tôi nghĩ đồng đội giỏi, dù là nam hay nữ cũng giúp mình tiến bộ nhanh hơn. Vì vậy tôi luôn sẵn sàng đánh cùng các bạn nữ giỏi hơn mình khi nhận được lời mời. Tôi nghĩ đàn ông tự tin sẽ không ngại đánh cùng bạn nữ mạnh”.

Nam diễn viên cho biết bản thân luôn vui vẻ nếu được các bạn nữ có trình độ mạnh rủ thi đấu cùng

“Hiện nay, tư tưởng nam phải mạnh hơn nữ trong thể thao, đặc biệt là pickleball vẫn còn, tuy nhiên không nhiều. Nhất là khi pickleball đòi hỏi kỹ thuật, sự khéo léo và tư duy nhiều hơn là sức mạnh. Muốn chiến thắng, bạn sẽ phải thay đổi chiến thuật tùy vào đối thủ hay diễn biến trên sân chứ không phải lúc nào cũng là một người phải gánh người còn lại”, Huỳnh Quý nhận định.