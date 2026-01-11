Fernandes tính rời MU sau khi Amorim bị sa thải: Lộ điều khoản đặc biệt 57 triệu bảng

Chán ngán với tương lai

MU lại bước vào một quá trình mới, một thời đại mới, sau khi họ quyết định sa thải HLV Ruben Amorim. Ole Gunnar Solskjaer đang trên đường trở lại để tạm quyền đội bóng tới hết mùa giải, và sau khi mùa bóng kết thúc “Quỷ đỏ” dự kiến sẽ có một HLV trưởng khác.

Bruro Fernandes vẫn ở lại MU mùa này vì HLV Amorim cần anh

Tuy nhiên mùa hè 2026 có lẽ sẽ là mùa hè cuối cùng Bruno Fernandes còn khoác áo MU. Theo một số nguồn tin, tương lai của đội trưởng người Bồ Đào Nha đang thực sự trở thành một chủ đề gây lo lắng cho nội bộ MU, bởi Fernandes đã từng từ chối rời MU dù được Saudi Arabia đón chào. Fernandes giờ đã đổi ý, nhưng không hẳn là để sang Tây Á.

Theo tờ The Athletic, mặc dù mùa trước MU thi đấu không thành công và Fernandes cũng không cảm thấy vui vì CLB để ngỏ khả năng cho anh ra đi, anh vẫn ở lại vì sự thuyết phục của HLV Ruben Amorim. Fernandes cách đây không lâu cũng thẳng thắn chia sẻ rằng anh cảm nhận một sự thờ ơ từ ban lãnh đạo CLB với giá trị anh mang lại cho đội, rằng nếu không vì Amorim thì MU sẽ không cố mời anh gắn bó lâu dài.

Không còn lý do ở lại

Tuy nhiên giờ Amorim đã bị cho ra đi và đội bóng lại như mất phương hướng sau khoảng hơn 1 năm. Nguồn tin cho biết các đồng đội MU đều lo rằng Fernandes sẽ quyết định chia tay Old Trafford để tìm bến đỗ mới với hy vọng cạnh tranh danh hiệu. Việc Fernandes cũng chỉ còn 18 tháng trong hợp đồng (đáo hạn hè 2027) khiến MU cũng có lý do để bán Fernandes nếu họ có nhu cầu thu tiền về.

Fernandes sẽ được rời MU trong năm 2026 nếu có CLB nước ngoài trả MU 57 triệu bảng

Fernandes đã luôn được các đồng đội nể trọng, cống hiến hết mình cho tập thể và hiếm khi nghỉ thi đấu. Những cầu thủ đã gắn bó đủ lâu ở MU đều hiểu rằng Fernandes đã có nhiều cơ hội chuyển sang các CLB giàu triển vọng danh hiệu hơn, và họ đều sẽ không ngạc nhiên nếu Fernandes quyết định năm nay là lúc anh tìm miền đất hứa.

Theo The Athletic, Fernandes có điều khoản thanh lý hợp đồng ở mức 57 triệu bảng và điều khoản này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ hè 2026, nhưng chỉ dành cho các CLB không thuộc Premier League. Do đó Fernandes sẽ chỉ chọn bến đỗ tiếp theo bên ngoài nước Anh, và MU không định đàm phán giá cả, đội nào muốn mua tiền vệ tấn công này sẽ phải bỏ ra số tiền trên.