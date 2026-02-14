Thể thao thế giới sôi động dịp Tết

Trên võ đài quyền Anh, đáng chú ý là sự trở lại của cựu vô địch Marco Huck. Trận đấu lớn gần nhất của biểu tượng một thời ở hạng bán nặng này đã diễn ra cách đây 9 năm trong khuôn khổ World Boxing Super Series 2017-2018.

Nhiều trận quyền Anh, quần vợt hấp dẫn

Ở tuổi 41, võ sĩ Marco Huck sẽ tái xuất trong sự kiện Diazslan Fight Night tại Halle (Đức) ngày 14-2 (tức 27 tháng chạp). Đối thủ của anh là Vaclav Pejsar, võ sĩ người Cộng hòa Czech với gần 12 năm kinh nghiệm.

Carlos Alcaraz lựa chọn dự Giải Qatar mở rộng thay vì bảo vệ ngôi vương tại Giải ATP 500 Rotterdam. (Ảnh: THE GUARDIAN)

Trong khi đó, tại Mỹ, mọi ánh nhìn đổ dồn vào trận đấu hạng nặng giữa Efe Ajagba và Charles Martin, diễn ra ngày 16-2 (tức 29 tháng chạp) ở Zuffa Boxing 3. Ajagba cần một chiến thắng để khẳng định vị thế sau trận hòa với Martin Bakole hồi tháng 5-2025, còn cựu vô địch thế giới Charles Martin đứng trước cơ hội cuối cùng để trở lại đường đua sau quãng thời gian dài không thượng đài.

Ở môn quần vợt, Carlos Alcaraz vừa quyết định bỏ qua Giải ATP 500 Rotterdam mà anh đang thống trị để tham gia Giải Qatar mở rộng, khởi tranh từ ngày 16-2. Tại đây, anh sẽ đối đầu với kình địch Jannik Sinner - tay vợt đang có lợi thế tâm lý và khát vọng giành điểm sau 3 tháng bị cấm thi đấu ở mùa giải trước. Bên cạnh đó, ngôi sao 38 tuổi Novak Djokovic cũng dự kiến góp mặt tại giải đấu ở Doha.

Chờ màn tái đấu của CLB Công an Hà Nội

Bóng đá đỉnh cao châu Âu diễn ra loạt trận hấp dẫn trong những ngày Tết Bính Ngọ.

Ngày 18 và 19-2, vòng play-off Champions League 2025-2026 bước vào loạt trận lượt đi. Trong đó, tâm điểm là màn tái đấu đầy duyên nợ giữa Real Madrid và Benfica rạng sáng mùng 2 Tết. "Los Blancos" quyết tâm trả món nợ ở lượt trận cuối vòng phân hạng, còn đại diện Bồ Đào Nha tự tin khi đã giành 3 chiến thắng trong 4 lần đọ sức gần nhất giữa 2 đội.

Real Madrid tái đấu Benfica rạng sáng mùng 2 Tết Bính Ngọ (Ảnh: UEFA)

Tại Giải Ngoại hạng Anh, bên cạnh các trận đấu diễn ra vào cuối tuần như thường lệ, Arsenal sẽ hành quân đến sân Molineux để gặp Wolves vào ngày 19-2 (mùng 3 Tết) trong trận đá bù vòng 31. Đây sẽ là bài kiểm tra thể lực cho tham vọng đoạt danh hiệu đầu tiên của "Pháo thủ" kể từ năm 2020.

Ở châu Á, người hâm mộ Việt Nam đặc biệt trông đợi màn tái đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Tampines Rovers vào tối 18-2 (mùng 2 Tết). Ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026, thầy trò HLV Mano Polking đã giành chiến thắng áp đảo 4-0 trên sân nhà Hàng Đẫy.

Đại diện duy nhất của Việt Nam còn lại tại AFC Champions League Two này được kỳ vọng sẽ giữ vững phong độ và tiến sâu vào giải đấu năm nay.