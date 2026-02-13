Arsenal hòa như thua, run rẩy đua vô địch: Ác mộng hiện về, HLV Arteta bất lực

Arsenal “tự bắn vào chân”

Trong bối cảnh Man City vừa tự “hồi sinh” cuộc đua vô địch, Arsenal bước vào trận gặp Brentford với yêu cầu không gì khác ngoài một chiến thắng mang tính tuyên ngôn. Khi khoảng cách bị thu hẹp xuống chỉ còn 3 điểm, đây lẽ ra phải là thời điểm thầy trò Mikel Arteta chứng minh họ đã trưởng thành sau ba mùa liên tiếp về nhì.

Arsenal chơi không đủ tốt trước Brentford

Thế nhưng thay vì tạo ra màn trình diễn đầy sức nặng, Arsenal lại phơi bày sự chông chênh. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn, dồn ép đối thủ trong nhiều thời điểm, nhưng thiếu sự sắc sảo trong các tình huống quyết định. Sự căng cứng thể hiện ngay từ những phút đầu, khi Gabriel Magalhaes mắc sai lầm sơ đẳng, chuyền thẳng bóng ra ngoài chịu phạt góc. Đó không chỉ là một pha bóng lỗi, mà là biểu hiện của tâm lý bất an.

Arteta từng khẳng định các học trò “đã quen với áp lực suốt bảy tháng qua”. Nhưng áp lực ở giai đoạn nước rút là câu chuyện hoàn toàn khác. Khi phía sau là Man City của Pep Guardiola đang tăng tốc, mỗi vòng đấu đều mang dáng dấp một trận chung kết.

Brentford & nghệ thuật tạo hỗn loạn

Nếu Arsenal thiếu đi sự lạnh lùng của kẻ săn mồi, thì Brentford lại bước vào trận đấu với tâm thế của đội bóng không có gì để mất. HLV Keith Andrews đã nói trước trận rằng đội bóng của ông thích “tạo ra sự hỗn loạn”, và họ đã làm đúng như vậy.

Brentford chơi quyết liệt trong các tình huống cố định, không ngại va chạm và luôn tìm cách kéo trận đấu vào những pha bóng giàu thể lực. Chính từ một pha ném biên dài của Michael Kayode, sự hỗn loạn đã xuất hiện trong vòng cấm Arsenal. Sepp van den Berg đánh đầu nối đầy nhạy cảm, tạo điều kiện để Keane Lewis-Potter bật cao dứt điểm gọn gàng, gỡ hòa 1-1 ở phút 71.

Đó là bàn thắng xứng đáng. Trước và sau khoảnh khắc ấy, Brentford đều có cơ hội khiến “Pháo thủ” chết lặng. Igor Thiago bỏ lỡ đáng tiếc trong thời gian bù giờ, còn David Raya trong ngày đối đầu đội bóng cũ đã phải trổ hết tài năng để cứu nguy. Thậm chí nếu những pha lăn xả cuối cùng của Declan Rice hay Mosquera chậm hơn nửa nhịp, Arsenal có thể đã phải nhận đòn kết liễu.

Thông số trận đấu Brentford - Arsenal (theo ESPN)

Brentford Arsenal Sút khung thành 12 (3) 7 (2) Thời gian kiểm soát bóng 40% 60% Phạm lỗi 12 11 Thẻ vàng 3 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 6 4 Cứu thua 1 2

Những khoảng trống trong đội hình của Arteta

Việc thiếu vắng William Saliba vì ốm và Kai Havertz do chấn thương cơ ảnh hưởng rõ rệt đến cấu trúc của Arsenal. Hàng thủ thiếu đi thủ lĩnh tổ chức, còn tuyến trên không có điểm kết nối mạch lạc. Eberechi Eze, trong lần đầu đá chính tại Premier League sau hai tháng, gần như mất hút ở vai trò số 10 và bị rút ra ngay sau giờ nghỉ.

Phải chờ đến khi Noni Madueke, cầu thủ vốn không nổi tiếng về khả năng không chiến bất ngờ đánh đầu mở tỷ số ở phút 61, Arsenal mới có khoảnh khắc bùng nổ. Nhưng thay vì thừa thắng xông lên, họ lại tiếp tục để đối thủ kéo trận đấu về thế giằng co. Những pha phối hợp thiếu tốc độ, thiếu độ chính xác khiến sức ép không đủ lớn để “kết liễu” Brentford.

Gabriel Martinelli có cơ hội định đoạt trận đấu cuối trận, nhưng cú dứt điểm của anh bị Caoimhin Kelleher từ chối bằng pha cứu thua xuất sắc. Trong một mùa giải mà biên độ sai số gần như bằng không, những cơ hội bị bỏ lỡ như vậy có thể mang ý nghĩa quyết định.

Thầy trò HLV Arteta còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh

Nỗi ám ảnh “về nhì” và thử thách bản lĩnh

Ba mùa liên tiếp về nhì đã để lại trong lòng người hâm mộ Arsenal một vết sẹo chưa lành. Và trận hòa này, dù chỉ là điểm số đánh rơi, lại khơi dậy nỗi lo quen thuộc: liệu kịch bản cũ có lặp lại?

Tiếng chế giễu từ các CĐV đội chủ nhà: “Top of the league, you’re having a laugh” (Đầu bảng kiểu này đúng là chuyện cười) không chỉ là lời trêu chọc, mà còn phản chiếu áp lực tâm lý mà Arsenal đang phải đối mặt. Khi Man City “thở sau gáy”, mọi cú sảy chân đều bị phóng đại.

Tuy nhiên, cuộc đua vẫn còn phía trước. Một điểm không phải thảm họa, nhưng cách Arsenal đánh rơi chiến thắng mới là điều đáng bàn. Để thực sự bước lên đỉnh cao, họ cần nhiều hơn những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân. Họ cần sự ổn định, bản lĩnh và khả năng kiểm soát cảm xúc trong những thời khắc ngặt nghèo nhất.

Nếu không, mùa giải này rất có thể sẽ lại khép lại với cụm từ quen thuộc: “giá như”.

Chấm điểm cầu thủ (theo Flashscore)