Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal chịu sức ép dữ dội, đua vô địch hấp dẫn

Arsenal sẩy chân trước Brentford, cuộc đua vô địch thêm kịch tính

Hy vọng chinh phục chức vô địch Premier League của Arsenal bị giáng một đòn mạnh khi họ bị Brentford cầm hòa 1-1 đầy tiếc nuối trên sân Gtech Community. Kết quả này khiến thầy trò Mikel Arteta bỏ lỡ cơ hội tái lập khoảng cách sáu điểm ở ngôi đầu bảng. Sau vòng 26, Arsenal có 57 điểm, trong khi Man City ở phía sau với 53 điểm.

Arsenal chơi không đủ tốt và bị Brentford cầm hòa

“Pháo thủ” bước vào trận đấu với áp lực lớn khi Manchester City đã giành chiến thắng trước Fulham một ngày trước đó. Trước Brentford đang nổi lên như ứng viên cạnh tranh suất dự cúp châu Âu, Arsenal khởi đầu đầy căng thẳng. Thủ thành David Raya phải chuộc lỗi sau pha phá bóng bất cẩn bằng tình huống cứu thua xuất sắc trước cú đánh đầu cận thành của Igor Thiago.

Đội chủ nhà chơi đầy tự tin, kiểm soát bóng ấn tượng và liên tục gây sóng gió. Dango Ouattara suýt kiến tạo từ quả tạt nguy hiểm bên cánh phải. Arsenal dần lấy lại thế trận ở cuối hiệp một, song lại gây thất vọng khi không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào trước giờ nghỉ.

Madueke khai thông bế tắc, Brentford đáp trả mạnh mẽ

Hiệp một chứng kiến thế trận nghèo nàn về cơ hội, khi tổng số cú dứt điểm của hai đội chỉ là bốn, con số thấp thứ hai tại Premier League mùa này. Bước sang hiệp hai, Arsenal gia tăng sức ép và tìm được bàn mở tỷ số sau hơn một giờ thi đấu.

HLV Arteta không thể giúp "Pháo thủ" giành 3 điểm trọn vẹn

Phút 61, từ quả tạt chuẩn xác bên cánh trái của Piero Hincapie, Noni Madueke thoát khỏi sự kèm cặp của Rico Henry trước khi bật cao đánh đầu tung lưới Caoimhin Kelleher, đưa đội khách vượt lên.

Tuy nhiên, Brentford không mất tinh thần. Keane Lewis Potter bỏ lỡ cơ hội ngon ăn từ quả phạt góc của Mathias Jensen khi đánh đầu chệch cột xa. Dẫu vậy, anh đã kịp sửa sai ở phút 10 sau bàn thua. Từ pha ném biên dài quen thuộc của Michael Kayode được Sepp van den Berg đánh đầu nối, Lewis-Potter xuất hiện đúng lúc để đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Chia điểm nghẹt thở, Man City hưởng lợi

Sau bàn gỡ, Brentford chơi hưng phấn và tỏ ra nguy hiểm hơn với lối đá trực diện cùng những tình huống cố định đầy uy lực. Igor Thiago liên tục khuấy đảo hàng thủ Arsenal và chỉ bị từ chối bàn thắng quyết định nhờ pha xoạc bóng xuất thần của Cristhian Mosquera.

Những phút cuối diễn ra đầy kịch tính khi cả hai đội đều dốc toàn lực tìm bàn thắng. Thiago và Gabriel Martinelli lần lượt có cơ hội ngon ăn, nhưng không bên nào tận dụng thành công.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, khiến cuộc đua vô địch tiếp tục nóng bỏng. Kết quả này rõ ràng mang lại lợi thế cho Manchester City, đội đã rút ngắn khoảng cách xuống còn bốn điểm so với Arsenal. Trong khi đó, Brentford tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, đứng thứ bảy và chỉ kém Liverpool hai điểm trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại