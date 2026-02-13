Arsenal bị cầm hòa: HLV Arteta trách cứ Martinelli, đổ lỗi cho... định mệnh!

Declan Rice động viên các đồng đội

Kết quả 1-1 chắc chắn không thể làm hài lòng các cầu thủ Arsenal. Sau trận, tiền vệ Declan Rice chia sẻ với BBC Sport: “Trận đấu được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau. Brentford chơi rất tốt trong 20 phút đầu tiên, nhưng chúng tôi kết thúc hiệp một đầy mạnh mẽ.

Madueke ghi bàn, nhưng Arsenal không thể giành chiến thắng

Sang hiệp hai, Arsenal nhập cuộc tuyệt vời, song đối thủ lại là đội chơi tốt hơn ở cuối trận. Sau bàn thắng, chúng tôi gặp nhiều áp lực và bị dồn ép đáng kể”.

Tiền vệ người Anh nói về cuộc đua vô địch: “Trên hành trình dài của mùa giải, bạn không thể duy trì phong độ đỉnh cao suốt 70 trận, nhưng điều quan trọng là luôn đạt trạng thái tốt nhất có thể.

Những chi tiết nhỏ, những điều cơ bản, đó mới là yếu tố quyết định. Tôi đã nói nhiều lần, mùa giải giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Thật ngây thơ nếu nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng.

Chúng tôi phải đối đầu với những đội bóng hàng đầu tuần này qua tuần khác. Vì vậy, toàn đội cần tiếp tục nỗ lực, tin tưởng vào bản thân và kiểm soát tốt những gì nằm trong tầm tay”.

Declan Rice nói thêm: “Arsenal phải gạt bỏ những tác động từ bên ngoài và thực tế là toàn đội đã làm điều đó khá tốt. Mọi người sẽ bàn tán về cuộc đua vô địch và về Arsenal, nhưng chúng tôi là một tập thể rất điềm tĩnh.

Tôi không hề ngây thơ khi cho rằng Brentford là đối thủ dễ chơi. Họ là một trong những đội bóng mạnh của giải đấu và phong độ gần đây đã chứng minh điều đó. Một điểm có được là bước tiến trong hành trình của chúng tôi, dù toàn đội thực sự mong muốn giành trọn ba điểm”.

Nỗi lo với Arsenal ngày càng lớn

Arteta: “Định mệnh đã không đứng về phía chúng tôi”

Chia sẻ với TNT Sports, HLV Mikel Arteta thừa nhận Arsenal đã trải qua một trận đấu đầy thử thách trên sân khách.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho hay: “Đây thực sự là một nơi rất khó chơi và Arsenal đã lường trước điều đó. Rất khó để kiểm soát thế trận trong thời gian dài bởi Brentford là đội bóng chất lượng. Họ kéo bạn vào kiểu trận đấu mà chỉ cần một tình huống bóng gần đường biên, một pha ném biên, mọi thứ giống như một canh bạc. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, kể cả những điều tồi tệ nhất”.

HLV Arteta thừa nhận Arsenal chơi không đủ tốt

HLV Arteta khẳng định ông và các học trò đã làm những gì tốt nhất có thể: “Chúng tôi phải tìm cách vượt qua điều đó. Sau 15 phút đầu, Arsenal bắt đầu kiểm soát trận đấu tốt hơn. Đầu hiệp hai, đặc biệt là 20-25 phút đầu, chúng tôi chơi rất ổn.

Nhưng khi họ ghi bàn, các cầu thủ của chúng tôi lại thiếu sự điềm tĩnh cần thiết để duy trì lợi thế. Arsenal không đưa bóng vào đúng khu vực, thiếu kỷ luật, trao cho họ quá nhiều quả đá phạt không cần thiết và những pha phá bóng lỗi. Khi để bóng xuất hiện nhiều ở các hành lang, họ tạo ra hàng loạt tình huống cố định, mà đó lại là điểm mạnh của họ. Đương nhiên, tôi phải dành lời khen cho đối thủ”.

Khi được hỏi về cơ hội ghi bàn quyết định cuối trận (Martinelli ở phút 90+3), chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếc nuối: “Arsenal có cơ hội rất lớn ở cuối trận, tình huống đối mặt của Gabriel Martinelli, nhưng hôm nay mọi thứ không thuộc về chúng tôi. Arsenal phải làm tốt phần việc của mình ở mọi sân đấu như các đội khác. Bạn phải đạt phong độ cao nhất mỗi trận và đôi khi cũng cần thêm một chút may mắn để giành trọn ba điểm”.