Tết Bính Ngọ 2026

Bão chấn thương lại ám ảnh Arsenal, nỗi lo cuộc đua vô địch đảo chiều

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Manchester City

Arsenal đang phải đối mặt với cơn ác mộng chấn thương đúng vào giai đoạn then chốt của mùa giải.

   

Havertz chấn thương đúng thời điểm nhạy cảm, Arteta thêm nỗi lo lớn

Arsenal vừa phải đón nhận thêm một tin không vui khi Kai Havertz dính chấn thương cơ và có nguy cơ vắng mặt trong một loạt trận đấu quan trọng. Theo The Athletic, tiền đạo người Đức sẽ không thể góp mặt ở derby Bắc London với Tottenham, cùng các trận gặp Brentford, Wolves và Wigan trên mọi đấu trường.

Havertz chấn thương đúng thời điểm nhạy cảm

Havertz chấn thương đúng thời điểm nhạy cảm

Đây là cú đánh mạnh vào kế hoạch của HLV Mikel Arteta, đặc biệt khi Havertz mới chỉ vừa tìm lại nhịp thi đấu sau quãng thời gian dài ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối. Trước đó, vấn đề của cầu thủ 26 tuổi được phát hiện trong trận gặp MU và buộc anh phải trải qua phẫu thuật để có thể trở lại trạng thái sung mãn nhất.

Sự trở lại của Havertz từng được xem là cú hích quan trọng cho hàng công Arsenal trong giai đoạn tăng tốc. Tuy nhiên, viễn cảnh anh tiếp tục phải nghỉ thi đấu khiến nỗi lo về chiều sâu đội hình của “Pháo thủ” một lần nữa trở nên hiện hữu.

Dấu ấn chiến thuật của Havertz và khoảng trống khó bù đắp

Trong bối cảnh Gabriel Jesus chưa đạt thể trạng tốt nhất, Arteta từng phải dựa nhiều vào các phương án tấn công linh hoạt, trong đó Havertz đóng vai trò đặc biệt. Dù chỉ mới ra sân ba trận tại Ngoại hạng Anh mùa này, tiền đạo người Đức đã để lại dấu ấn rõ nét, đặc biệt ở hai trận đá chính gần nhất trước Leeds United và Sunderland.

Nhiều cầu thủ chấn thương khiến Arsenal có thể gặp khó trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này

Nhiều cầu thủ chấn thương khiến Arsenal có thể gặp khó trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này

Ở trận gặp Sunderland, Havertz không chỉ có một pha kiến tạo mà còn ghi hai bàn thắng khi được bố trí đá lùi sâu hơn ở vị trí tiền vệ trung tâm. Giải thích về quyết định này, HLV Arteta cho biết: “Tôi cho rằng, với kiểu trận đấu mà chúng tôi đã dự đoán, với cách họ chơi và kiểu mối đe dọa mà chúng tôi muốn tạo ra với cậu ấy và Gabby ở khu vực xung quanh ba trung vệ”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh thêm: “Vì vậy, chúng ta phải tận dụng điều đó, bởi mỗi cầu thủ đều có những phẩm chất rất khác nhau từ Kai, Martin, Ebs cho tới các tiền vệ tấn công khác”. Sự vắng mặt của Havertz vì thế không chỉ là tổn thất về nhân sự, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cách Arsenal triển khai lối chơi.

Danh sách chấn thương kéo dài, Arsenal đối mặt áp lực từ Man City

Không chỉ Havertz, Arsenal còn đang phải đau đầu với hàng loạt ca chấn thương khác. Mikel Merino bị gãy xương bàn chân và đã trải qua phẫu thuật, dự kiến sẽ nghỉ thi đấu trong một thời gian dài. Max Dowman dù đang trên đường trở lại sau chấn thương mắt cá chân nhưng vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Bên cạnh đó, tình trạng của Bukayo Saka, Martin Odegaard và Leandro Trossard vẫn là dấu hỏi lớn sau những chấn thương nhẹ trong thời gian gần đây. Danh sách chấn thương kéo dài khiến Arsenal đứng trước nguy cơ hụt hơi trong cuộc đua vô địch.

Trong bối cảnh Man City liên tục gây áp lực khi vừa có chiến thắng trước Fulham, Arsenal hiểu rằng họ không được phép sảy chân. Chuyến làm khách trên sân Brentford lúc 3h ngày 13/2 được xem là bước ngoặt quan trọng, nơi “Pháo thủ” buộc phải chứng minh bản lĩnh nếu không muốn cục diện cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đảo chiều theo hướng bất lợi.

Khi lịch thi đấu bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất, việc mất hàng loạt trụ cột có thể khiến Arsenal đánh rơi lợi thế mong manh trong cuộc đua song mã với Man City.

Arsenal có 89% cơ hội đăng quang NHA, đua vô địch La Liga căng nhất châu Âu
Arsenal có 89% cơ hội đăng quang NHA, đua vô địch La Liga căng nhất châu Âu

Trang thống kê Euro Club Index đánh giá ra sao về cục diện cuộc đua ngôi vương của 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu?

Theo Tiến Tài

Nguồn: [Link nguồn]

12/02/2026 11:59 AM (GMT+7)
