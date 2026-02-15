Tennis đỉnh cao thế giới: De Minaur đấu chung kết "trong mơ" với Aliassime

Alex De Minaur - Felix Auger-Aliassime: Khoảng 21h30, 15/2 (chung kết Rotterdam Open)

Chung kết Rotterdam Open (ATP 500) là màn đọ sức đúng chuẩn đỉnh cao giữa hai hạt giống hàng đầu của giải, Alex De Minaur và Felix Auger-Aliassime, hai phong cách trái ngược: phản công bền bỉ đối đầu hỏa lực giao bóng.

De Minaur (đội mũ) và Felix Auger-Aliassime là trận chung kết "trong mơ" Rotterdam Open 2026

De Minaur vào chung kết Rotterdam năm thứ ba liên tiếp nhờ nền tảng di chuyển và khả năng kiểm soát nhịp bóng bền rất ổn định. Ở bán kết, anh cứu trọn vẹn 10 break-point, chỉ số cho thấy chất lượng lựa chọn điểm rơi giao bóng và bản lĩnh ở game căng. Khi trả giao bóng tốt, De Minaur thường kéo đối thủ vào các pha bóng dài, bào mòn bằng tốc độ chân và độ chính xác hai cánh.

Auger-Aliassime lại đang ở trạng thái tấn công tối đa. Chuỗi 8 trận thắng liên tiếp, vừa đăng quang tuần trước và thắng bán kết với cách biệt lớn. Điểm mấu chốt nằm ở hiệu suất giao bóng: giữ game cực nhanh, tỷ lệ giao bóng một cao, cộng với cú forehand dứt điểm sớm giúp anh rút ngắn điểm và tránh bị cuốn vào bóng bền, điều đặc biệt quan trọng trên mặt sân trong nhà, bóng đi với tốc độ nhanh.

Dự đoán kết quả: Auger-Aliassime thắng sau 3 set.

Francisco Cerundolo - Luciano Darderi: Khoảng 2h, 16/2 (chung kết Argentina Open)

Chung kết Argentina Open (ATP 250, sân đất nện ngoài trời) là cuộc đấu rất “đúng chất Nam Mỹ” giữa hạt giống số 1 Francisco Cerundolo (Argentina) và tay vợt đang lên Luciano Darderi (VĐV người Ý gốc Argentina), hai người chơi có nền tảng đánh ở baseline (vạch cuối sân) nặng và quen điều kiện sân đất nện.

Darderi đang có phong độ rất cao

Cerundolo vào chung kết Buenos Aires lần thứ ba sau khi hạ Tomas Martin Etcheverry khá gọn. Trận bán kết cho thấy bộ mặt rất ổn định, kiểm soát bóng bền tốt, tấn công thuận tay nặng và chỉ đối mặt một break-point. Khả năng mở góc bằng cú phải và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của tay vợt Argentina đặc biệt hiệu quả trên mặt sân chậm, nơi anh có thời gian cho cú đánh sở trường.

Darderi gây ấn tượng mạnh khi loại Sebastian Baez, một chuyên gia đất nện, để vào chung kết đầu tiên mùa này. Sau set một giằng co, tay vợt Ý nâng cấp rõ rệt cường độ đánh bóng, tăng tốc ở các pha dứt điểm và áp đảo hoàn toàn set hai. Lối đánh của Darderi thiên về sức nặng cú đánh và chiều sâu bóng, đủ để xuyên phá những tay vợt phòng ngự tốt nếu giữ được tỷ lệ lỗi thấp.

Thế cân bằng được thể hiện rõ qua tỷ lệ đối đầu 2–2 và toàn bộ các lần chạm trán trước đây đều diễn ra trên mặt sân đất nện, nhưng lợi thế sân nhà cùng kinh nghiệm chơi chung kết tại Buenos Aires giúp Francisco Cerundolo có điểm tựa đáng kể, trong khi Luciano Darderi lại đang ở điểm rơi phong độ và thường nâng cấp nhịp độ theo diễn biến trận đấu, vì thế cục diện nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi loạt bóng bền dài và hiệu quả ở các game trả giao bóng, thay vì xuất hiện một set thắng áp đảo.

Dự đoán kết quả: Cerundolo thắng 2-1.

