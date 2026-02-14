Scandal rúng động Olympic: Mâu thuẫn sau cuộc vui “thác loạn” tại bể sục

Một lời thú nhận tình cảm trên truyền hình trực tiếp tại kỳ Thế vận hội mùa đông 2026 đã vô tình khơi lại góc khuất quen thuộc của Olympic, đời sống làng VĐV và những scandal hậu trường từng nhiều lần làm dậy sóng dư luận.

VĐV giành huy chương đồng người Na Uy Sturla Holm Laegreid thừa nhận ngoại tình trên truyền hình trực tiếp

Tấm HCĐ biathlon (trượt tuyết băng đồng và bắn súng trường) chưa kịp nguội, thì câu chuyện riêng tư của Sturla Holm Laegreid lại trở thành tâm điểm. Trong khoảnh khắc xúc động sau khi bước lên bục nhận huy chương, tay súng Na Uy công khai thừa nhận việc không chung thủy và gửi lời xin lỗi bạn gái trước ống kính. Lời bộc bạch khiến mạng xã hội bùng nổ, còn truyền thông Bắc Âu xem đây là một trong những khoảnh khắc “ngoài chuyên môn” gây tranh cãi nhất kỳ Thế vận hội đang diễn ra ở Ý.

Làng Olympic và những “bí mật công khai”

Các kỳ Thế vận hội, cả mùa hè lẫn mùa đông từ lâu được ví như một “thành phố thể thao thu nhỏ”, nơi hàng nghìn VĐV trẻ, đạt đỉnh thể trạng và cảm xúc cùng sinh hoạt trong không gian khép kín suốt nhiều tuần. Áp lực thi đấu cao độ, cộng hưởng với cảm giác giải tỏa sau khi hoàn thành nội dung, tạo nên môi trường dễ phát sinh những câu chuyện bên lề.

Cựu kình ngư Mỹ Ryan Lochte từng ước tính tỷ lệ VĐV có quan hệ tình cảm trong thời gian diễn ra Olympic ở mức rất cao. Trong khi đó, VĐV skeleton (nằm sấp trên xe trượt nhỏ) John Daly (John Day) mô tả bầu không khí tại làng Olympic là nơi “những cơ thể đỉnh cao và cảm xúc đỉnh điểm gặp nhau”.

Ingrid De Oliveira (bên trái) và Giovanna Pedroso (bên phải) của Brazil nhận HCĐ Olympic 2016 và Giovanna cho rằng nguyên nhân đến từ đời sống tình cảm của Ingrid

Một trong những giai thoại gây sốc nhất gắn với Olympic mùa đông 2010 tại Vancouver, khi một VĐV trượt tuyết giấu tên tiết lộ về một bữa tiệc đêm tại khu bể sục, nơi nhóm VĐV nhiều quốc gia tụ tập và để lại hệ quả là mâu thuẫn nội bộ sau đó. Dù không có án kỷ luật chính thức, câu chuyện vẫn được nhắc lại như ví dụ điển hình cho ranh giới mong manh giữa xả stress và vượt chuẩn mực.

Góc nhìn từ VĐV cũng không đồng nhất. Cựu VĐV trượt tuyết Laurenne Ross từng thừa nhận môi trường Olympic dễ tạo ra các mối quan hệ chóng vánh. Trong khi đó, nhà vô địch trượt băng nghệ thuật Adam Rippon cho rằng Olympic mùa hè còn “nóng” hơn mùa đông do quy mô lớn và điều kiện sinh hoạt cởi mở hơn.

Khi đời tư va chạm thành tích và kỷ luật

Không phải mọi câu chuyện hậu trường đều dừng ở mức giai thoại. Một số vụ việc đã trực tiếp ảnh hưởng tới thành tích thi đấu và sự nghiệp.

Tại Olympic Rio 2016, cặp VĐV nhảy cầu Brazil Giovanna Pedroso và Ingrid Oliveira vướng tranh cãi lớn khi mâu thuẫn nội bộ bị phanh phui sau kết quả thi đấu kém. Những phát biểu qua lại trên truyền thông biến câu chuyện chuyên môn thành scandal cá nhân kéo dài nhiều năm.

Ở góc độ khác, cựu thủ môn tuyển Mỹ Hope Solo từng mô tả làng Olympic là “nơi đầy cám dỗ”, nơi nếu thiếu kỷ luật, VĐV rất dễ bị phân tâm. Cô cũng thừa nhận từng lén đưa người nổi tiếng vào làng VĐV trong kỳ Olympic 2008, hành vi vi phạm quy định an ninh.

Gần đây hơn, câu chuyện tài chính và nền tảng số lại mở ra dạng scandal mới. VĐV canoe người Anh Kurts Adams Rozentals bị cấm thi đấu hai năm sau khi chia sẻ nội dung nhạy cảm trên nền tảng trả phí để kiếm thêm thu nhập. Anh cho rằng nguyên nhân sâu xa đến từ việc VĐV đỉnh cao nhưng thu nhập bấp bênh.

Trong khi đó, VĐV nhảy sào Canada Alysha Newman gây tranh luận khi kết hợp hình ảnh thi đấu với hoạt động nội dung số táo bạo, làm dấy lên tranh cãi về ranh giới hình ảnh VĐV thời mạng xã hội.

VĐV nhảy sào người Canada Alysha Newman gặp rắc rối khi trở thành người mẫu "ảnh nóng"

Nỗ lực siết kỷ luật và bài toán “đời sống VĐV”

Ban tổ chức Olympic nhiều kỳ gần đây đã tìm cách giảm bớt rủi ro hình ảnh. Tại Olympic Tokyo, giường ngủ bằng vật liệu nhẹ được cho là thiết kế nhằm hạn chế việc sử dụng sai mục đích, dù thực tế vẫn gây tranh luận. Các quy định về khách mời, giờ giới nghiêm, kiểm soát an ninh trong làng VĐV cũng ngày càng chặt chẽ.

Hope Solo, cựu thủ môn tuyển Mỹ, thừa nhận từng lén đưa một người nổi tiếng vào phòng tại làng VĐV

Tuy vậy, các chuyên gia quản trị thể thao thừa nhận, không thể biến một cộng đồng hàng nghìn VĐV trẻ thành môi trường tuyệt đối “vô trùng” về đời sống cá nhân. Vấn đề cốt lõi nằm ở giáo dục kỷ luật, hỗ trợ tâm lý và quản lý truyền thông cá nhân.

Lời thú nhận gây bão của Laegreid vì thế không chỉ là một câu chuyện tình cảm. Nó nhắc lại thực tế rằng Olympic luôn có hai mặt song hành, sân khấu của vinh quang thể thao và hậu trường đầy thử thách về cảm xúc, lựa chọn và trách nhiệm cá nhân.