2 mỹ nhân thể thao không thể "hoàn lương" khi trở thành người mẫu khoả thân

Trong thế giới thể thao đỉnh cao, nơi mồ hôi, kỷ luật và huy chương thường được đặt lên bàn cân, có một “đường biên mềm” mà ngày càng nhiều nữ VĐV sẵn sàng bước qua, người mẫu "ảnh nóng". Và một khi đã đặt chân vào lãnh địa ấy, nơi ánh đèn studio, mức thù lao hấp dẫn và cảm giác được kiểm soát hình ảnh bản thân song hành việc “quay đầu” dường như… không còn cần thiết.

Cameron Brink rất thích công việc của người mẫu "ảnh nóng"

Cameron Brink: Khi WNBA không phải là giới hạn của sự quyến rũ

Cameron Brink, 24 tuổi, trụ cột của Los Angeles Sparks và là một trong những gương mặt sáng giá nhất WNBA (bỏng rổ chuyên nghiệp nữ của Mỹ), chưa bao giờ che giấu việc cô yêu thích cái đẹp, theo cách rất riêng của mình. Ngoài sân đấu, Brink sở hữu lượng người theo dõi đông đảo nhờ vẻ ngoài cuốn hút và thần thái thời trang. Nhưng điều khiến dư luận “đứng hình” là khi cô thẳng thắn thừa nhận, từng chụp ảnh khỏa thân hoàn toàn và… rất thích điều đó.

Khi được hỏi về khả năng xuất hiện trên tạp chí cho phái mạnh, Brink không né tránh. Cô trả lời nửa đùa nửa thật: “Có thể chứ, biết đâu đấy… nếu hôn phu của tôi đồng ý”. Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ cho thấy tư duy rất khác của thế hệ VĐV mới, khỏa thân không đồng nghĩa với tai tiếng, mà là một dạng nghệ thuật, một lựa chọn cá nhân.

Brink thường diện thời trang gợi cảm

Với Brink, những buổi chụp ảnh nude không mang màu sắc phô trương. Cô nhấn mạnh sự tin tưởng vào ê-kíp sáng tạo, không gian an toàn, và cảm giác tự do khi cơ thể được nhìn nhận như một tác phẩm. “Tôi thấy vui. Tôi thích nghệ thuật của nó”, Brink không ngần ngại nói về chuyện này.

Alysha Newman: Từ nhảy sào đến nền tảng "người lớn"

Nếu Cameron Brink là câu chuyện “đang cân nhắc”, thì Alysha Newman lại là ví dụ cho việc đã bước qua rồi thì… đi tiếp luôn. Ngôi sao nhảy sào của Canada, HCV Commonwealth Games, HCĐ Olympic Paris 2024, từng khiến làng điền kinh xôn xao khi mở tài khoản trên một nền tảng nội dung người lớn để gia tăng thu nhập.

Alysha Newman dù gặp rắc rối nhưng cũng không muốn chia tay công việc nhạy cảm

Newman không phủ nhận yếu tố tài chính bởi thể thao đỉnh cao, nhất là với nữ VĐV, không phải lúc nào cũng đảm bảo cuộc sống dư dả. Nhưng tiền không phải là tất cả. Điều giữ cô ở lại với công việc “ảnh nóng” là quyền tự chủ, là việc cô tự quyết định hình ảnh của mình thay vì để mạng xã hội hay truyền thông giật dây.

Dù sau đó vướng rắc rối chuyên môn liên quan đến quy định kiểm tra doping và bị tạm đình chỉ thi đấu, câu chuyện của Newman vẫn cho thấy một thực tế, sự nghiệp thể thao và hình ảnh gợi cảm không còn là hai đường thẳng song song.

Điểm chung giữa Cameron Brink và Alysha Newman không nằm ở mức độ táo bạo, mà ở thái độ. Cả hai đều không coi việc chụp ảnh nude hay ảnh gợi cảm là “bước trượt”, càng không xem đó là thứ cần phải chuộc lỗi hay rửa tay gác kiếm để “hoàn lương”.

Ngược lại, họ tiếp tục vì đam mê, vì sự hấp dẫn của ánh nhìn, vì cảm giác làm chủ cơ thể và câu chuyện của chính mình.