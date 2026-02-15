Barcelona đau đầu với Lewandowski, chưa tìm được người thay thế lý tưởng

Lão tướng vẫn cực kỳ giá trị

Mùa giải sau Barcelona dự kiến sẽ có trung phong mới. CLB vẫn chưa mời gia hạn với Robert Lewandowski dù sau mùa giải này anh sẽ hết hợp đồng, còn về phần Lewandowski, tiền đạo người Ba Lan vẫn đang bình tĩnh theo dõi tình hình trước khi đưa ra quyết định.

Lewandowski có thể rời Barca sau mùa giải này do Barca vẫn chưa mời anh gia hạn

Theo tờ Mundo Deportivo, Lewandowski đang chờ xem cuộc bầu cử chủ tịch ở Barca diễn ra thế nào rồi mới quyết. Lúc này anh đã được 5 CLB mời chào, trong đó có 1 lời đề nghị đã được xác định là của Chicago Fire (Mỹ), nhưng Lewandowski đề cao việc ổn định cuộc sống gia đình nên anh nhiều khả năng ở lại châu Âu. Thậm chí nếu giảm lương để gia hạn với Barca thì Lewandowski cũng OK.

Thông tin này đến giữa lúc Barca vừa nhận thảm bại 0-4 trước Atletico Madrid ở bán kết lượt đi Cúp nhà Vua. Hàng công Barca trở nên rất vô hại và trận đấu này một lần nữa khẳng định Ferran Torres khó có thể là trung phong Barca có thể trông cậy về lâu dài. Torres chịu khó chạy, rất tốt trong khả năng chọn vị trí chờ cơ hội, nhưng dứt điểm thì không tốt.

Một vấn đề của Torres là tiền đạo này có những trận đấu khá hay khi gặp những đội chơi với hàng thủ không lùi quá thấp, như những Real Betis hay Elche. Atletico lùi rất sâu khiến anh không quá khoảng trống nên Torres bị bắt nạt bởi các trung vệ đối phương, và những đội đá như Atletico ở La Liga cũng khá nhiều.

Bài toán người kế tục

Việc Lewandowski gần 40 tuổi vẫn có chỉ số pressing thuộc top đầu trong các trung phong tại châu Âu, và trung bình cứ 93 phút lại tham gia vào một tình huống ghi bàn của Barca (bàn thắng + kiến tạo), khiến việc quyết định ai đá trung phong mùa sau đang là chủ đề quan trọng giữa các sếp lớn tại Nou Camp.

Lewandowski đã quá già còn Ferran Torres quá thiếu ổn định, khiến việc tìm trung phong mới trở nên cấp thiết cho Barca

Đã có những tin đồn rằng Barca sẽ săn đón Harry Kane, nhưng Kane và gia đình đang hạnh phúc ở Munich và sẽ rất khó để một cầu thủ như vậy muốn chuyển sang Tây Ban Nha lúc này, cũng như chính Lewandowski đang hy vọng không phải chuyển đi đâu.

Đầu mùa này Barca cũng đã lên kế hoạch để Dani Olmo đá cắm nhiều hơn để dần bớt phụ thuộc vào Lewandowski. Ý tưởng đó đã không thành, do Olmo chấn thương nhiều. Cả ý định dùng Marcus Rashford đá cắm cũng không đạt hiệu quả vì Rashford chưa từng thoải mái khi đá cao nhất hàng công, đúng như khi còn ở MU.

Thị trường tiền đạo hiện tại chưa có nhiều trung phong đẳng cấp hàng đầu lộ diện để Barca chọn. Julian Alvarez được xem là một mục tiêu lớn cho Barca, nhưng thực tế Alvarez thường đá tiền đạo lùi chứ không phải tiền đạo cắm, ở Man City hay Atletico anh đều đá lùi đằng sau những Haaland hay Sorloth, do đó vị trí của anh sẽ là một vấn đề nếu anh gia nhập Barca.