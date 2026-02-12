Sinner vượt Alcaraz chiếm ngôi số 1 thế giới ở bảng xếp hạng "chuẩn nhất tennis"

Carlos Alcaraz đang là số 1 thế giới theo bảng xếp hạng ATP với 13.150 điểm. Nhưng nếu nhìn vào hệ thống UTR (Universal Tennis Rating), bảng xếp hạng được đánh giá phản ánh phong độ chính xác nhất, Jannik Sinner mới là tay vợt số 1 hành tinh.

Ở bảng xếp hạng UTR, Sinner (bên trái) mới là tay vợt số 1 thế giới chứ không phải Alcaraz (bên phải)

Theo UTR, Sinner đạt 16.37 điểm, nhỉnh hơn Alcaraz (16.32), trong khi Novak Djokovic đứng thứ 3 với 16.03. Cùng một thời điểm, hai hệ thống cho ra hai “ông vua” khác nhau và đó không phải nghịch lý, mà là khác biệt về cách tính.

ATP tính danh hiệu, UTR đo phong độ

ATP dựa trên điểm tích lũy trong 52 tuần ở các giải chính thức (Grand Slam, Masters 1000, ATP 500, 250). Đi càng sâu, điểm càng nhiều. Hệ thống này phản ánh thành tích và sự ổn định theo mùa giải.

Vì thế:

- Alcaraz số 1 (13.150 điểm) nhờ khối lượng danh hiệu lớn.

- Sinner số 2 (10.300 điểm).

- Djokovic số 3 (5.280 điểm), do thi đấu chọn lọc.

Ngược lại, UTR dùng thuật toán đánh giá chất lượng từng trận, đối thủ mạnh hay yếu, thắng cách biệt hay sít sao, phong độ gần nhất… UTR không quan tâm bạn vô địch giải nào, mà quan tâm bạn đánh như thế nào.

Chênh lệch giữa Sinner và Alcaraz chỉ 0.05 điểm, cực nhỏ nhưng đủ để đổi ngôi. Điều đó cho thấy xét thuần phong độ thi đấu, Sinner đang nhỉnh hơn.

Top 10 nam: Cùng cái tên, khác trật tự

UTR Top 10: Sinner, Alcaraz, Djokovic, De Minaur, Auger-Aliassime, Bublik, Zverev, Draper, Medvedev, Musetti.

ATP Top 10: Alcaraz, Sinner, Djokovic, Zverev, Musetti, Auger-Aliassime, Fritz, De Minaur, Shelton, Bublik.

Khác biệt đáng chú ý:

- De Minaur hạng 4 UTR nhưng 8 ATP.

- Bublik hạng 6 UTR nhưng 10 ATP.

- Taylor Fritz hạng 7 ATP nhưng chỉ 13 UTR.

- Jack Draper hạng 8 UTR nhưng 12 ATP.

UTR “thưởng” hiệu suất từng trận đấu. ATP “thưởng” khả năng tích lũy điểm trong hệ thống giải.

Ở nhóm top 20, UTR còn có những cái tên không nằm trong top 20 ATP như Valentin Vacherot, Corentin Moutet hay Learner Tien. Ngược lại, ATP có Rublev, Mensik, Cerundolo, Cobolli, những người tích điểm tốt nhưng hiệu suất thi đấu chưa đủ cao để lọt top 20 UTR.

WTA và UTR: Đồng thuận nhiều hơn

Ở nữ, hai hệ thống ít chênh lệch hơn. UTR Top 3 gồm Sabalenka, Rybakina, Swiatek. WTA Top 3 có Sabalenka, Swiatek, Rybakina.

Swiatek chỉ là số 3 ở bảng xếp hạng UTR

Sabalenka giữ số 1 ở cả hai bảng. Tuy nhiên:

- Rybakina được UTR xếp trên Swiatek.

- Pegula cao hơn ở UTR (4 so với 6 WTA).

- Gauff thấp hơn ở UTR (8 so với 5 WTA).

- Muchova lọt top 10 UTR nhưng chỉ hạng 19 WTA.

UTR cũng đánh giá cao những tay vợt có hiệu suất trận tốt như Osaka hay Raducanu, dù điểm WTA chưa đủ cao.

Bảng xếp hạng nào “chuẩn” nhất?

ATP/WTA là hệ thống chính thức, quyết định suất dự giải, hạt giống và lịch sử. UTR phản ánh ai đang chơi hay nhất ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, Alcaraz là số 1 theo luật thi đấu. Nhưng Sinner mới là số 1 theo chỉ số phong độ.

Trong kỷ nguyên dữ liệu, quần vợt không còn chỉ được đo bằng số cúp. Và ở thời điểm này, nếu hỏi ai là tay vợt có chất lượng thi đấu cao nhất thế giới, thuật toán của UTR đang gọi tên Jannik Sinner.

Bảng xếp hạng UTR đơn nam, đơn nữ tennis có sự khác biệt khá lớn với ATP, WTA