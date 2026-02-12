Tennis đỉnh cao thế giới: Fritz - Tiafoe cẩn thận thua đau, Shapovalov "hét ra lửa"

Taylor Fritz - Brandon Nakashima: Khoảng 8h, 12/2 (vòng 2 đơn nam Dallas Open)

Tâm điểm ngày thi đấu 12/2 tại Dallas Open 2026 (ATP 500) là cuộc đối đầu giữa Taylor Fritz và Brandon Nakashima ở vòng hai.

Fritz (người trong ảnh) phải cẩn thận trước đối thủ Nakashima

Fritz hiện dẫn Nakashima 2-1 về đối đầu, nhưng đáng chú ý là anh đã thua ở lần chạm trán gần nhất tại Cincinnati năm ngoái. Tay vợt số 1 nước Mỹ đến Dallas sau thất bại sớm ở vòng 4 Australian Open, song đã kịp lấy lại nhịp độ bằng chiến thắng nghẹt thở trước Marcos Giron 6-4, 5-7, 7-6(1).

Trong khi đó, Nakashima cho thấy sự ổn định đáng nể. Sau khi rời Melbourne sớm, anh nhanh chóng đứng dậy bằng chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-4 trước Mattia Bellucci. Lối đánh chắc tay từ cuối sân và khả năng kiểm soát tốt giúp Nakashima trở thành đối thủ cực kỳ khó chịu, đặc biệt trên mặt sân cứng trong nhà.

Xét về phong độ gần đây và cảm giác bóng, Nakashima có phần nhỉnh hơn. Việc từng đánh bại Fritz ở Cincinnati cũng mang lại lợi thế tâm lý đáng kể.

Dự đoán kết quả: Nakashima thắng sau 3 set.

Frances Tiafoe - Sebastian Korda: Khoảng 9h30, 12/2 (vòng 2 đơn nam Dallas Open)

Cuộc đối đầu khác giữa hai tay vợt nước Mỹ, Tiafoe và Korda, cũng dự kiến diễn ra hấp dẫn. Tiafoe (hạt giống số 8) khởi đầu chiến dịch bằng màn ngược dòng 4-6, 6-2, 6-2 trước Terence Atmane. Anh thắng tới 74% điểm giao bóng một và tận dụng tốt cơ hội break (5/7), nhưng vẫn để lộ sự chệch choạc trong set đầu.

Tiafoe phải thể hiện bản lĩnh ở thời điểm quyết định nếu không muốn nhận thất bại

Trong khi đó, Korda có chiến thắng gọn gàng 6-3, 6-4 trước Michael Zheng với thông số giao bóng gần như hoàn hảo, thắng 97% điểm giao bóng một, không mất break và chỉ đối mặt duy nhất một break point.

Xét đối đầu, Tiafoe đang dẫn 4-3 và từng thắng Korda ở Roland Garros 2025. Tuy nhiên, phong độ gần đây lại nghiêng nhẹ về Korda, người vừa vào chung kết San Diego Challenger và đang cho thấy sự ổn định dần trở lại sau giai đoạn đầu mùa chệch nhịp.

Trên mặt sân cứng trong nhà, nơi cả hai đều chưa từng vô địch ATP, yếu tố giao bóng và khả năng giữ nhịp sẽ đóng vai trò quyết định. Nếu Tiafoe không cải thiện sự tập trung ở những thời điểm then chốt, anh hoàn toàn có thể trả giá trước một Korda đang đạt trạng thái thi đấu tốt.

Dự đoán kết quả: Sebastian Korda thắng sau 3 set căng thẳng.

Denis Shapovalov và Aleksandar Kovacevic: Ngày 12/2 (vòng 2 đơn nam Dallas Open)

Shapovalov và Kovacevic chạm trán tại vòng 2 Dallas Open 2026 (12/2), trong màn tái đấu sau trận chung kết Los Cabos 2025. Khi đó, tay vợt Canada thắng thuyết phục 6-4, 6-2 trên mặt sân cứng ngoài trời.

Xét tương quan hiện tại, Shapovalov (hạng 40 thế giới) nhỉnh hơn về đẳng cấp và kinh nghiệm, với 4 danh hiệu ATP và hơn 230 trận thắng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, phong độ mùa này của anh chưa thực sự ổn định (4 thắng, 4 thua).

Có nhiều yếu tố khả quan để nhận định Shapovalov (tay vợt trong ảnh) sẽ thắng Kovacevic

Trong khi đó, Kovacevic (hạng 78) tiếp tục cho thấy sự tiến bộ, sở hữu lối chơi tấn công trực diện và tinh thần thi đấu lì lợm, yếu tố từng giúp anh vào chung kết ATP năm ngoái.

Mặt sân cứng trong nhà tại Dallas hứa hẹn tạo điều kiện cho những game giao bóng bùng nổ của cả hai, đặc biệt khi cả hai đều dùng trái một tay và ưa thích đánh nhanh, áp sát.

Với lợi thế đối đầu và kinh nghiệm trận mạc, Shapovalov vẫn được đánh giá cao hơn, nhưng Kovacevic đủ khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co.

Dự đoán kết quả: Shapovalov thắng sau 3 set.