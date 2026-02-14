Nadal nói thẳng về Djokovic, cơ hội giành Grand Slam 25 gần như bằng không

Hậu trường quần vợt, sự tôn trọng đôi khi đi kèm những nhận định rất thẳng. Trong lần xuất hiện mới đây tại một giải golf từ thiện ở Madrid, huyền thoại Tây Ban Nha đã đưa ra đánh giá đáng chú ý về hành trình săn Grand Slam thứ 25 của đại kình địch cũ, nhận định vừa thực tế, vừa cho thấy góc nhìn rất “người trong cuộc”.

Với tất cả những gì đã trải qua, Nadal (ảnh nhỏ) không tin Djokovic có thể giành Grand Slam thứ 25

Nadal: Cơ hội không còn nhiều và đó là thực tế của tuổi tác

Rafael Nadal cho rằng cơ hội để Novak Djokovic nâng kỷ lục Grand Slam lên con số 25 gần như đã cạn. Sau khi Djokovic thất bại ở chung kết Australian Open 2026, Nadal nhìn nhận thẳng rằng ở giai đoạn này của sự nghiệp, số cơ hội còn lại là rất hạn chế, dù những gì tay vợt Serbia đang làm vẫn “đáng khâm phục”.

Nadal thẳng thắn cho biết: “Cơ hội ở Melbourne đã qua. Ở giai đoạn này của sự nghiệp, thành thật mà nói, cậu ấy không còn nhiều cơ hội nữa. Nhưng những gì Novak đang làm vẫn rất đáng ngưỡng mộ”.

Djokovic hiện giữ kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam đơn nam, danh hiệu Major gần nhất đến tại US Open 2023. Tại Australian Open 2026, anh đứng trước khả năng trở thành nhà vô địch Grand Slam lớn tuổi nhất lịch sử, nhưng gục ngã sau bốn set trước tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz.

Theo Nadal, không nên nhìn quần vợt chỉ qua lăng kính “ai vô địch”, nhưng thực tế cạnh tranh ở tuổi gần 40 ngày càng khắc nghiệt. Lịch thi đấu dày, cường độ bóng hiện đại và lớp đối thủ trẻ giàu tốc độ khiến biên độ sai số gần như bằng không. Nhận định “đã đến hồi kết” vì thế không mang tính công kích, mà giống một đánh giá chuyên môn từ người từng trải cùng áp lực đỉnh cao suốt gần hai thập kỷ.

Góc nhìn của đối thủ lớn nhất: Tôn trọng di sản, thừa nhận quy luật

Nadal khép lại sự nghiệp năm 2024 với 22 Grand Slam, đứng thứ hai lịch sử nam sau Djokovic. Hai người tạo nên một trong những cặp kỳ phùng địch thủ vĩ đại nhất kỷ nguyên Mở với 60 lần đối đầu nhiều nhất lịch sử đơn nam, trải dài từ 2006 đến 2024. Vì thế, tiếng nói của Nadal về cơ hội của Djokovic mang nhiều giá trị hơn nhận định thông thường.

Điểm đáng chú ý là Nadal không phủ nhận năng lực hiện tại của Djokovic. "Bò tót" nhấn mạnh sự bền bỉ và tuổi thọ thi đấu của đối thủ cũ là “đáng ngưỡng mộ”, đồng thời thừa nhận bản thân giờ có thể theo dõi quần vợt với tâm thế nhẹ nhàng của một người hâm mộ.

Trước đó tại Melbourne, Nadal cũng dành lời khen cho màn ngược dòng của Djokovic trước Jannik Sinner ở bán kết, trận đấu kéo dài năm set, xoay chuyển bởi bản lĩnh và kinh nghiệm. Anh đánh giá Sinner đủ khiêm tốn và tự phê bình để học hỏi từ thất bại, còn Djokovic là mẫu tay vợt có “quỹ đạo đặc biệt” tại giải đấu này.

Thú vị ở chỗ, trước trận chung kết, Nadal thừa nhận nếu Djokovic vô địch anh vẫn thấy vui, nhưng nếu phải chọn, "Bò tót" nghiêng về Alcaraz, đại diện tiêu biểu của thế hệ kế cận.