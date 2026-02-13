Tennis đỉnh cao thế giới: De Minaur "giải mã" Zandschulp, Fritz căng sức đấu Korda

Alex De Minaur - Botic Van De Zandschulp: Khoảng 20h30, 13/2 (tứ kết Rotterdam Open)

Tứ kết Rotterdam Open trên mặt sân cứng trong nhà là màn so tài giữa tốc độ và độ bền khi Alex De Minaur gặp Botic Van De Zandschulp. De Minaur đang duy trì chuỗi phong độ ổn định, vừa thắng gọn Stan Wawrinka và tiếp tục cho thấy khả năng trả giao cùng nhịp độ đánh cao, yếu tố đặc biệt hiệu quả trong điều kiện thi đấu trong nhà.

De Minaur (bên trái) sẽ chạm trán tay vợt chủ nhà De Zandschulp (bên phải)

Ở phía đối diện, Van De Zandschulp tạo cú hích lớn khi loại Stefanos Tsitsipas, chơi chắc tay và tận dụng tốt cơ hội trong tie-break, nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào giao bóng một. Lịch sử đối đầu nghiêng hoàn toàn về tay vợt Australia (dẫn 3-0, chỉ thua một set), cùng sự tương khắc về lối chơi khi De Minaur thường kéo đối thủ vào các pha bóng dài và bào mòn thể lực.

Dự đoán kết quả: De Minaur thắng 2-0.

Tallon Griekspoor - Felix Auger-Aliassime: Khoảng 1h30, 14/2 (tứ kết Rotterdam Open)

Tứ kết Rotterdam Open tiếp tục nóng với màn đấu giữa lợi thế sân nhà và phong độ đỉnh cao khi Tallon Griekspoor gặp hạt giống số hai Felix Auger-Aliassime. Griekspoor vào vòng này sau trận thắng chặt chẽ trước Quentin Halys, không đối mặt break-point nào và thể hiện bản lĩnh ở tie-break dài, nhưng phần lớn lợi thế đến từ giao bóng và cảm hứng khán giả nhà.

Ở chiều ngược lại, Auger-Aliassime đang là một trong những tay vợt đánh trong nhà ổn định nhất giai đoạn này khi vừa bảo vệ danh hiệu tuần trước và nối dài chuỗi thắng, giữ game giao bóng tuyệt đối sạch trong nhiều trận liên tiếp. Khi nhịp độ bóng được đẩy cao và điểm số phụ thuộc vào vài pha quyết định, nền tảng giao bóng, trả giao của tay vợt Canada tạo khác biệt rõ.

Dự đoán kết quả: Auger-Aliassime thắng 2-0.

Taylor Fritz - Sebastian Korda: Khoảng 2h30, 14/2 (tứ kết Dallas Open)

Tứ kết Dallas Open là cuộc đấu nội bộ Mỹ giữa sức mạnh giao bóng và khả năng điều tiết nhịp độ khi Taylor Fritz chạm trán Sebastian Korda. Fritz vào vòng này sau chiến thắng gọn trước Brandon Nakashima, duy trì tỷ lệ giao bóng một rất cao và không đối mặt break-point thực sự nguy hiểm, dấu hiệu cho thấy anh đang tận dụng tối đa lợi thế mặt sân cứng trong nhà.

Fritz (bên trái) cần chứng minh vị thế tay vợt số 1 của Mỹ trước Korda (bên phải)

Korda cũng gây ấn tượng khi ngược dòng rồi hạ Frances Tiafoe, chơi linh hoạt và chủ động kéo dài tình huống bóng, nhưng độ ổn định giao bóng vẫn thấp hơn đối thủ. Thành tích đối đầu nghiêng về Fritz (dẫn 3-1), và với phong độ giao bóng hiện tại, tay vợt số một Mỹ nắm lợi thế rõ rệt trong các game then chốt.

Dự đoán kết quả: Fritz thắng sau 3 set.

Hấp dẫn 2 trận bán kết WTA 1000 Qatar Open 2026 Victoria Mboko - Jelena Ostapenko (22h, 13/2): Mboko (19 tuổi) đang bùng nổ với chuỗi thắng Top 10 và lượng winner cao nhất giải, nhưng lối đánh giàu rủi ro rất dễ bị phản đòn. Ostapenko già dặn, cực hợp mặt sân Doha và đánh tốt khi gặp đối thủ chơi nhanh. Dự đoán: Ostapenko thắng sát nút 2-1. Maria Sakkari - Karolina Muchova (23h30, 13/2): Sakkari vừa loại Iga Swiatek, cho thấy dấu hiệu trở lại đỉnh cao, nhưng Muchova đang vào phom, mất rất ít game và dẫn đối đầu 4-0. Độ biến hóa và kiểm soát nhịp đấu là lợi thế quyết định. Dự đoán: Muchova thắng 2-0.

Lịch thi đấu tennis ngày 13/2