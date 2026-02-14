Nóng nhất thể thao sáng 14/2: Giải bóng chuyền Hàn Quốc nới lỏng quy định ngoại binh

Giải bóng chuyền Hàn Quốc nới lỏng quy định ngoại binh

Giải bóng chuyền VĐQG Hàn Quốc mới đây đã có bước tiến lớn khi bỏ hệ thống thử việc (try-out) dành cho các cầu thủ châu Á. Thay vào đó, từ mùa giải 2026/27 giải này sẽ áp dụng cơ chế chuyển nhượng tự do để các CLB được thoải mái hơn trong việc tìm cầu thủ chất lượng. Mức lương cho các cầu thủ nữ châu Á sẽ được đặt ở mức tối đa là 120.000 USD/năm cho mùa thứ nhất, và 150.000 USD/năm cho mùa thứ 2.

Bích Thủy trong màu áo GS Caltex

Đây được xem là cơ hội mới mở ra cho các cầu thủ đến từ Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, để thi đấu ở giải này. Trong quá khứ Bích Thuỷ đã được mời sang thi đấu ở GS Caltex, nhưng do hạn chế vì quy định cũ mà các CLB Hàn Quốc đã không tuyển nhiều ngoại binh Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Lộ diện địa điểm trận Fury – Makhmudov

Sân vận động của CLB bóng đá Tottenham tại London sẽ là địa điểm tổ chức trận boxing giữa Tyson Fury với Arslanbek Makhmudov vào ngày 11/4, theo tiết lộ của giới thạo tin. Fury đã nhận lời đối đầu đối thủ sinh ra tại Nga này và cuộc họp báo công bố trận đấu sẽ diễn ra ngày 16/2 tới để công bố thêm chi tiết.

Norris thách Verstappen bỏ F1

Sau khi Max Verstappen có những phàn nàn về luật mới của F1 cho mùa giải 2026, đặc biệt là thiết kế của xe đua ngày càng dựa vào năng lượng điện khiến các tay đua phải thay đổi chiến lược hồi phục pin giữa cuộc đua, mới đây Lando Norris đã lên tiếng thách Verstappen bỏ F1 nếu không thích luật mới. “Tôi thích những trải nghiệm mới này. Nếu Max phiền, anh ta có thể giải nghệ. F1 luôn thay đổi, còn tôi và các đồng nghiệp được trả một số tiền khó tin để đua, nên tôi không thấy nên phàn nàn về điều đó”, Norris nói.

NBA tăng tốc kế hoạch lập giải đấu ở châu Âu

Dự án NBA Europe, một kế hoạch lập giải đấu ở châu Âu của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) đã bước vào giai đoạn quan trọng khi Phó chủ tịch dự án, ông Mark Tatum, nói chi tiết của kế hoạch cụ thể sẽ được công bố vào cuối tháng 3 tới. Theo ông Tatum, giải NBA Europe dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ mùa thu 2027 với 12 đội chính thức, kèm 4 đội vượt qua vòng loại. Các CLB bóng đá như PSG, Inter Milan, AC Milan và MU đều đã được liên hệ để tham gia vào dự án này.