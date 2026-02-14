Tennis đỉnh cao thế giới: De Minaur đọ sức Humbert, Fritz đối đầu Cilic tranh vé chung kết

Alex De Minaur - Ugo Humbert: Khoảng 21h, 14/2 (Bán kết Rotterdam Open, ATP 500)

De Minaur vào bán kết năm thứ ba liên tiếp tại Rotterdam Open sau chiến thắng ngược bản lĩnh trước Botic Van De Zandschulp, cho thấy độ lì và khả năng chịu áp lực rất cao trong những loạt bóng bền kéo dài. Ở phía đối diện, Humbert chơi bùng nổ ở tứ kết khi thắng nhanh Christopher O’Connell, ăn tới 96% điểm giao bóng một và không đối mặt break-point nào, chỉ dấu cho thấy phong độ giao bóng cực kỳ ổn định trong điều kiện chơi trong nhà.

De Minaur chơi ổn định ở Rotterdam Open

Thành tích đối đầu đang nghiêng 5-2 cho De Minaur (1-1 trên sân trong nhà). Lối đánh bền bỉ, phản công nhanh và khả năng kéo dài nhịp bóng giúp tay vợt Úc thường làm giảm hiệu quả các pha tấn công sớm của Humbert. Nếu Humbert không duy trì tỷ lệ giao bóng một ở mức rất cao, thế trận càng về cuối nhiều khả năng sẽ nghiêng về phía De Minaur.

Dự đoán kết quả: De Minaur thắng sau 3 set.

Taylor Fritz - Marin Cilic: Khoảng 3h, 15/2 (Bán kết Dallas Open, ATP 500)

Fritz vào bán kết sau trận thắng cực nhọc trước Sebastian Korda, phải cứu nguy trong thế bị dẫn sâu ở tie-break set quyết định, đồng thời khiến người hâm mộ lo lắng khi phải xin chăm sóc khuỷu tay giữa trận. Dù vậy, bản lĩnh ở những điểm số lớn vẫn giúp tay vợt Mỹ lật ngược tình thế.

Fritz (bên trái) gặp Cilic (bên phải) là trận đấu dự kiến kéo dài trong 3 set

Phía bên kia, Cilic đang có tuần đấu rất “sạch”, tiếp tục giữ game giao bóng tuyệt đối khi vượt qua Jack Pinnington Jones, thắng tới 85% điểm giao bóng một và chưa bị bẻ game trong hai trận gần nhất. Đối đầu hiện nghiêng 2-1 cho Fritz, nhưng Cilic từng thắng lần gặp khi hai tay vợt chơi sân đấu trong nhà duy nhất, chi tiết rất đáng lưu ý trong điều kiện thi đấu tại Frisco. Với việc cả hai đều giao bóng tốt và ít mất break, kịch bản nhiều tie-break và giằng co từng set rất dễ xảy ra.

Dự đoán kết quả: Fritz thắng sau 3 set.

Karolina Muchova - Victoria Mboko: Khoảng 22h, 14/2 (Chung kết Qatar Open, WTA 1000)

Mboko giành vé vào chung kết WTA 1000 thứ hai trong sự nghiệp sau chiến thắng áp đảo trước Jelena Ostapenko, tiếp tục chuỗi thăng tiến ngoạn mục trong hơn một năm qua và chắc chắn sẽ lần đầu vào top 10 thế giới. Tay vợt 19 tuổi gây ấn tượng bằng lối đánh giàu sức mạnh, tấn công sớm và áp lực trả giao bóng rất lớn.

Tay vợt 19 tuổi, tới từ Canada, Mboko (bên trái) sẽ thực gây chấn động nếu vô địch WTA 1000

Ở phía đối diện, Muchova thể hiện bản lĩnh khi lội ngược dòng loại Maria Sakkari, ghi danh vào chung kết thứ bảy sự nghiệp. Hạt giống số 14 sở hữu bộ kỹ năng đa dạng, khả năng đổi nhịp bằng slice (miết vợt từ trên xuống dưới và ra trước) và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công rất mượt, yếu tố đặc biệt nguy hiểm trong các trận đấu đỉnh cao.

Đây là lần đầu hai tay vợt gặp nhau, tạo thêm biến số chiến thuật cho trận đấu. Muchova nhỉnh hơn về độ tinh quái và phương án đánh, nhưng Mboko có hỏa lực vượt trội nếu giữ được độ ổn định.

Dự đoán kết quả: Mboko vô địch sau khi thắng 2-1.

Lịch thi đấu tennis ngày 14/2